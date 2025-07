Humor in marketing is dé manier om op te vallen, zeker als je een nieuwkomer bent die zich wil onderscheiden in een drukke en uitdagende markt. Maar hoe zorg je dat het werkt zonder dat je de plank volledig misslaat?

Humor en marketing: het is een combinatie die al jarenlang wordt ingezet om producten en diensten aantrekkelijk te maken. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn merken meesters in het gebruik van humor.

Hoe humor in je marketing zorgt voor een eigen merkidentiteit

De reclamecampagnes van Surreal-ontbijtgranen zijn een opvallend recent voorbeeld. Het merk past op humoristische wijze zelfreflectie toe in de marketinguitingen. Denk aan slogans als: „Vegan. High Protein. Tastes like magic. Feels like cheating’’ en „Our cereal is recommended by 9 out of 10 people named Steve.’’ Een hoofdrol in de commercials is weggelegd voor Gary Scott, een acteur die lange tijd was gekoppeld aan het bekende schoonmaakmerk Cillit Bang.

Val op, want op die manier groeit de naamsbekendheid het hardst

Wat kunnen we marketingwise van de Engelse lolbroeken leren? Anne Stokvis, creative director en partner bij N=5, Milan van Vugt, Head of Content & Partnerships bij IPG Mediabrands Nederland, Martijn Vlasblom, strategy director bij media- en perfomancebureau STROOM en Thijs van der Zande, commercieel manager en B2B-strateeg Zakelijk bij DPG Media, schijnen hun licht op de aan de andere kant van de Noordzee zeer succesvolle marketingcampagne.

Surreal raakt de juiste snaar

Volgens Stokvis speelt Surreal goed de emotie van nostalgie uit. „We verlangen allemaal naar de zoetigheid van vroeger. Dat vrij en zonder guilt eten. Maar we willen - zeker als volwassene - ons lichaam wel gezond houden. Surreal lost dat op met joyful breakfast cereals, zoals ze het noemen.’’ Kortom: lekkere, nostalgische ontbijtgranen zonder dat je bang hoeft te zijn voor al die onnodige suikers en andere rotzooi. Tel daarbij op de proteïnehype van nu: alles is voorzien van een extra dosis van de bouwstof.

Bekijk aflevering 2 van de BusinessWise videoserie Van alle marketing thuis met daarin nog meer inzichten. Tekst gaat door onder de video.

Naast de nostalgische factor zet het Engelse merk samen met Gary Scott ook in op zelfspot en absurdisme. Dit leidt, volgens Van Vugt, tot een hele eigen merkidentiteit waarmee de vastgeroeste ontbijtgranenmarkt wordt opgeschud.

Humor in marketing: tips van de experts

Alles wat je als merk doet, moet gericht zijn op het creëren van engagement. Dat is volgens de experts de sleutel tot een succesvolle strategie, vooral als je geen groot marketingbudget hebt. Door elk jaar minimaal vier virale campagnes op te zetten, bouw je aan een krachtige merknaam en breng je je boodschap onder de aandacht. Het gaat erom te zien wat werkt, en dat succes verder uit te breiden.

Martijn Vlasblom van mediabureau Stroom, Thijs van der Zande van DPG Media, Milan van Vugt van Initiative en Anne Stokvis van N=5 in Van alle marketing thuis. Beeld: BusinessWise

Engagement vraagt om lef. Durf keuzes te maken die aansluiten bij je merkidentiteit en wees niet bang om fouten te maken. Ga voor een specifieke niche en ontwikkel een herkenbare toon. Denk als een challenger brand en richt je strategie op het vergroten van je naamsbekendheid. Een goed voorbeeld is Tony’s Chocolonely, een merk dat dankzij slimme en doelgerichte campagnes zijn stempel heeft gedrukt.

Maar let op: opvallen moet altijd consistent zijn met je merkidentiteit. Als je bekendstaat als een serieus merk, ga dan niet ineens voor grappige filmpjes op socialmediaplatforms zoals TikTok. Consumenten prikken daar snel doorheen, en dat kan je merk ondermijnen. Door trouw te blijven aan je kernwaarden onderscheid je je op een authentieke manier en bouw je duurzaam aan je merk.

