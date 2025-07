Lees verder onder de advertentie

Met de opening van 12 nieuwe winkels maakte Blokker onder leiding van Roland Palmer op 18 juni een doorstart. De komende periode volgen er nog 28. Palmer noemt Blokker een merk dat diep verankerd is in het Nederlandse straatbeeld. Zijn grote wens is Blokker terugbrengen naar waar het volgens hem hoort: midden in de winkelstraat, midden in de samenleving.

De nieuwe Blokker-baas is de neef van de broers Jaap en Albert Blokker, die de huishoudketen groot hebben gemaakt. Hoewel, nieuw: Palmer kent het bedrijf goed, want tussen 2011 en 2015 was hij ceo.

Vervolgens ging hij aan de slag bij Alipay. De laatste jaren werkte hij voor Alibaba. Samen met zijn moeder Ans Blokker is Palmer bestuurder van PB Capital. En PB Capital heeft de merknaam Blokker en de webshop voor een miljoen euro gekocht, na het faillissement vorig najaar.

Blokker: dichter bij de mensen

Retaildeskundige Tom Kikkert kreeg de mogelijkheid om met Palmer te praten. Kikkert: „Hij nodigde me uit voor een gesprek, naar aanleiding van iets wat ik tegen het FD over de herstart had gezegd. Daarin zei ik dat ik hoopte dat Blokker wat dichter bij de gemeenschap zou gaan staan, dat het soms heel fijn kan zijn om opnieuw te beginnen in plaats van het bestaande om te moeten bouwen.’’

Iedereen vindt iets van Blokker

Verschillende media vragen Kikkert regelmatig om zijn mening, bijvoorbeeld als het gaat om consumentengedrag en identiteitsmarketing. Daarnaast nodigen retailers en bekende merken de retaildeskundige uit voor strategiesessies, om te sparren. Met die achtergrond sprak Kikkert ruim twee uur met Palmer.

,,Kijk, iedereen kent Blokker en vindt er iets van. Afgelopen maanden is er in de media ook door veel mensen iets over gezegd. De ene deskundige is sceptisch en zegt dat het oude logo terugbrengen het domste is wat je kan doen, een ander gelooft juist heel erg in een herstart. Ik sta er neutraal in. Ik weet niet wat de uitkomst gaat zijn en of ze het gaan redden. Ook niet zo relevant op dit moment. Ik zie wel een man die het achter de schermen echt anders lijkt aan te pakken: klein team, veel verantwoordelijkheid, maar ook gelijkwaardigheid met collega’s. Weinig uitbesteden aan externe bureaus en consultants en veel onder eigen dak. Hij lijkt de basis op orde te maken en heeft veel keuzes gemaakt door vooral ook heel veel niet te doen.’’

Vervallen in oude patronen

Kikkert vindt het mooi om te zien dat Palmer ‘gewoon begonnen is’ in het oude hoofdkantoor in Amsterdam. „Ooit zat daar een club van 250 mensen, met een sterke hiërarchie. Nu bestaat Palmers team uit 25 mensen, vooral bekenden en oud-gedienden. Geen mastodonten, maar iedereen is gelijk. Zijn deur staat altijd open.”

Sterker, hij wordt nerveus als niemand zijn kamer binnen durft te lopen. Aan de ene kant heel fijn: zo kun je snel stappen maken met weinig mensen. Aan de andere kant schuilt er natuurlijk ook wel een groot risico met een team oud-bekenden. Dat weet ik uit ervaring bij andere bedrijven. Vervalt de club, als het bijvoorbeeld even tegenzit, niet weer te snel in oude patronen?’’

Zoeken naar goede balans

Kikkert vervolgt. „Palmer is simpelweg aan de slag gegaan. Hij ging bellen met leveranciers, Daar ziet hij de waarde van in. Aan de andere kant krijg ik ook de indruk dat er geen euro teveel uitgegeven wordt. Dat kan de relatie met leveranciers raken. Het is echt zoeken naar een goede balans.”

„Hij zocht ook contact met medewerkers die vorig jaar noodgedwongen en met pijn in het hart moesten vertrekken. Of ze misschien terug wilden komen. Hoe hij dat deed? In het kader van AVG kreeg hij die namen natuurlijk niet, dus hij vond ze op andere manieren, ik denk via LinkedIn en andere kanalen. Om zo snel mogelijk weer personeel op de juiste plekken te hebben. Hij is gewoon gestart met tekenen, bedenken, inkopen en inrichten. En dat allemaal in een winkel in de kelder van het kantoor in Amsterdam.”

Kikkert denkt dat Palmer kan slagen met de weg die hij is ingeslagen, maar er zijn wel een paar aandachtspunten. Zo is het onmogelijk voor Blokker en Palmer om in de luwte te blijven. ,,De naam Blokker genereert per definitie heel veel aandacht, dat is afgelopen maanden weer gebleken. Er zijn dus verwachtingen, waardoor er weinig ruimte ontstaat om nieuwe dingen uit te proberen. Blokker wil een grote groep klanten het vertrouwen teruggeven, terwijl het ook belangrijk is om een nieuwe generatie klanten aan te spreken.’’

Niet meteen groeien en opschalen

Palmer heeft er voor gekozen de winkels eenvoudig in te richten. Kikkert: „Je hoeft geen retailexpert te zijn om te zien dat de net geopende winkels met minimale middelen zijn ingericht. Ik kan niet goed inschatten of mensen dat gaan accepteren. Aan de andere kant: als er een mooi assortiment is en klanten goed worden geïnformeerd, dan zou minder kostbare verlichting niet zoveel uit hoeven maken.”

Foto: ANP | Met de opening van 12 nieuwe winkels maakte Blokker onder leiding van Roland Palmer op 18 juni een doorstart.

„Ik denk dat hij niet te snel moet willen groeien en opschalen. Optimaliseer eerst de winkels die er nu zijn, door met je poten in de klei te staan, in plaats van jezelf verstoppen in het hoofdkantoor. Hoe reageren klanten? Pas het aan als het nodig is. Feit is dat Palmer lijkt te geloven in fysieke winkels die eenvoudig en efficiënt zijn ingericht. Hij heeft in korte tijd een bepaalde cultuur van trots gecreëerd, dat is knap. Ik zie slagvaardigheid en flexibiliteit. En hij is trots op de mensen die in de winkels staan: lokaal betrokken medewerkers met verstand van zaken. Palmer lijkt ook meer ruimte te laten voor collega’s als ze bijvoorbeeld met de media willen spreken.’’

‘Roland Palmer is een nieuw soort leider’

Kikkert noemt Palmer een nieuw soort leider. „Hij snapt goed de waarde van verschillende kanalen, is zich bewust van het feit dat hij zelf niet alles weet. Ook durft hij zich meer dan vorige generaties kwetsbaar op te stellen.”

„Palmer lijkt in te zien dat een platte organisatie met weinig mensen de organisatie wendbaar houdt, de betrokkenheid groter maakt en de impact vergroot. Hij wil geen afstand tussen de leiding en de rest. Pieter Zwart van Coolblue is net zo’n type: tussen de mensen, zonder dominant te zijn. Laat ik het zo zeggen: als íémand het moet doen om van Blokker weer een succes te maken, dan is het Roland Palmer.’’