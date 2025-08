Retailexperts: feestdagen helpen winkelstraat niet uit de problemen

De omzet in de detailhandel is nog nooit zo sterk gestegen als dit jaar, zo bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch is de winkelstraat in de binnenstad een ‘slagveld’. Er is weinig hoop dat de laatste weken van 2020, met de feestdagen voor de deur, daar verandering in gaan brengen, zeggen retailexperts.

Lees verder onder de advertentie

De omzetcijfers van de detailhandel die vandaag door het CBS werden gepresenteerd zijn verwarrend, constateert retailexpert en publicist Rupert Parker Brady. ,,Er zijn branches waar het extreem goed mee gaat en er zijn sectoren die met moeite overleven. Duidelijk is dat winkels in de binnensteden het erg moeilijk hebben.”

De non-foodsector kende volgens het CBS in het derde kwartaal ‘een uitzonderlijke omzettoename, van 8,0 procent’. Alleen in het tweede kwartaal van 2006 was de groei hoger ten opzichte van een jaar eerder. Retailexpert Cor Molenaar plaats daar een ferme kanttekening bij: ,,De groei zit alleen in ketens die doe-het-zelfartikelen, keukens, badkamers en vloeren verkopen en winkels in meubels en woninginrichting. Deze zitten meestal aan de randen van de steden. Reken je die niet mee en haal je ook de internetverkopen (+38 procent) weg, dan blijft er een somber beeld over voor de binnensteden. Hier tref je veel modewinkels en schoenenzaken aan.”

Lees ook: CBS: recordstijging (!) omzet detailhandel

Lees verder onder de advertentie

'Winkels die ook via internet verkopen doen het iets beter'

Rupert Parker Brady en Cor Molenaar constateren dat de fysieke retail het niet goed doet. Molenaar: ,,De feestdagen zullen daar geen verandering in brengen. Je ziet wel dat de winkels die ook via het internet verkopen het iets beter gaan doen dan winkels die alleen maar verkopen via de winkel. Primark heeft daardoor aanzienlijk minder omgezet.” De moedermaatschappij van Primark, Associated British Foods, meldde vanochtend dat door COVID-19 de kledingketen naar schatting meer dan 2,2 miljard euro aan omzet is misgelopen. Daardoor lag de winst over het gebroken boekjaar van AB Foods meer dan 720 miljoen euro lager.

,,Als de steden ‘weer open gaan’ zal een Primark wel weer aantrekken,” stelt Molenaar. ,,Maar er zal alles op alles gezet moeten worden om die binnensteden weer tot leven te brengen.”

Lees ook: Expert Paul Moers: ‘Retail verzuimt inspirationele uitdaging op te pakken’

Lees verder onder de advertentie

'Het wordt buffelen de laatste weken van dit jaar'

Belangenbehartiger INretail is blij dat de winkels nog wel open kunnen blijven, maar schetst een somber beeld. ,,Het zal gigantisch buffelen worden de laatste weken om nog iets goed te maken. Toch kan dat nooit de omzetschade compenseren die mode- en schoenenwinkels dit jaar al hebben moeten incasseren,” aldus Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail. ,,Maar als skivakanties door het kabinet worden ontraden dan hebben onze sportwinkels daar enorm veel last van. De maatregelen tegen de coronaverspreiding hebben een enorm effect op de binnensteden. Juist daar zitten sportwinkels.”

In dertien grote binnensteden die INretail wekelijks analyseert, is het economische verkeer nog maar een fractie van wat nodig is voor een florerende binnenstad. Vorige week trokken de steden 51 procent minder bezoekers. De omzet bleef maar liefst 54 procent achter vergeleken met dezelfde week in 2019. Van de dertien gemonitorde steden was in Maastricht de daling in bezoekers met 76 procent het hoogst. Daar werd 65 procent minder omzet genoteerd dan dezelfde week in 2019. Te Grotenhuis: ,,Met de extra maatregelen wordt het nog stiller in de winkelstraten en zal de daling nog heviger worden. De leefbaarheid van de binnenstad loopt gevaar.”