Dit Nederlandse familiebedrijf produceert in China voor Zara en BMW: ‘Stigma’s over China kloppen niet’

Wie denkt dat grote (kleding)merken al hun producten zelf fabriceren, heeft het mis. Heel wat wereldbekende merken laten het productieproces over aan lokale partners, zoals het Nederlandse familiebedrijf BC Branding. In drie Chinese fabrieken maken duizenden medewerkers kleding voor BMW, Icon, Zara en Bershka. Directeur Benji Beesemer legt uit waarom grote merken liever partijen inhuren dan zelf fabrieken opzetten.

De familie Beesemer is nu zo’n vier generaties actief in de mode- en textielsector, vertelt Benji. Die werkzaamheden leidden Benji’s vader tientallen jaren geleden al naar China, dat opkwam als productieland. „Destijds was China vooral een agrarisch en best arm land, waar mijn vader sommige fabrieken zelfs met paard en wagen moest bezoeken vanwege het ontbreken van goede infrastructuur.” Ze zagen er kansen om accessoires en promotionele artikelen te produceren en te exporteren naar Westerse landen. In eerste instantie met joint venture-fabrieken, dus samen met lokale partners.

Toen er vanuit modebedrijven vraag ontstond naar de productie van kleding, koos BC Branding er op zijn beurt voor om eigen fabrieken op te zetten. Benji: „Het begon met een fabriek voor petten, sjaals en handschoenen, gevolgd door een eigen kleding- en een tassenfabriek. Door mond-tot-mondreclame groeiden we door en inmiddels hebben we drie eigen fabrieken in China waar totaal circa tweeduizend lokale mensen werken.”

Uit die ogenschijnlijk onbekende fabrieken rollen – al heel wat jaren – producten met labels van heel bekende merken. T-shirts, jassen, tassen en andere producten gaan vervolgens via zeecontainers de hele wereld over, om in fraaie winkels of grote webwinkelmagazijnen te belanden. Benji Beesemer is er trots op, vooral omdat zijn familiebedrijf alles in eigen beheer doet. „Van de stoffen uitzoeken en outfits doornemen met klanten op onze kantoren in Hongkong, Shanghai en Nederland tot de productie in onze fabrieken in China en de logistiek.”

Volume als verdienmodel

In Nederland werken twaalf mensen, op de kantoren in Hongkong en Shanghai ongeveer 25 mensen. Exacte omzetcijfers wil Benji niet delen. „Wat we wel kunnen zeggen is dat we jaarlijks miljoenen producten voor toonaangevende internationale merken produceren. Ons verdienmodel is gebaseerd op volume, waarbij we geld verdienen aan het verschil tussen de inkoopkosten en verkoopprijzen. We werken met relatief lage marges, maar met hoge aantallen.”

Grote klanten werven begint vaak met koude acquisitie, zegt Benji. „In het geval van Zara en BMW heb ik maanden geïnvesteerd in contact leggen, reizen naar Duitsland of Spanje, en talloze samplerondes. Het proces is intensief en de realiteit is dat je ook vaak ‘nee’ hoort, ook na maanden werk. Maar dat hoort erbij.”

Stigma’s over China

De reden dat BC Branding nu pas met zijn verhaal naar buiten treedt? Veel klanten wilden lange tijd liever geen aandacht voor het feit dat veel kleding geproduceerd wordt in fabrieken van partners. Die tijden zijn wel veranderd, merkt Benji. „Transparantie is belangrijk geworden, net als aandacht voor duurzaamheid. Bovendien kleven er nog steeds stigma’s aan ‘Made in China’, zoals slechte kwaliteit en slechte arbeidsomstandigheden.”

Die stigma’s kloppen vaak niet, benadrukt Benji. „Mijn vader woont al heel lang in China en ik kom er zes tot acht keer per jaar. Wat ik zie, is dat topmerken zoals Audi en Apple ook in China produceren en dat de expertise, kennis en beschikbare grondstoffen in China van het hoogste niveau zijn.”

Bedrijven als Temu en AliExpress helpen in dat opzicht alleen niet mee, beaamt Benji. „Zij trekken het niveau wat naar beneden, maar er zijn ook heel veel goede fabrieken. Onze fabrieken bijvoorbeeld zijn allemaal gecertificeerd rondom arbeidsomstandigheden en kledingproductie, en regelmatig krijgen we onaangekondigde controles vanuit onze klanten.”

Een van de fabrieken van BC Branding. Foto: eigen beeld.

Liever inhuren dan zelf opzetten

Waarom wereldbekende merken liever samenwerken met externe fabrieken dan eigen fabrieken opzetten? Benji lacht. „Die vraag krijg ik heel vaak gesteld.” Volgens de ondernemer hebben bedrijven vijf belangrijke redenen om een partner in China in te huren.

De eerste is de kwaliteitsgarantie. Wie nieuw is in de Chinese

productiewereld, ziet wellicht door de bomen het bos niet meer. „China is de fabriek van de wereld”, stelt Benji. Een lokaal gevestigde partner met een goede reputatie kiezen is dan een veiligere keuze dan zelf het wiel opnieuw uitvinden.

Een lokale partner kan ook meer zijn dan enkel een fabriek die aangeleverde kledingontwerpen gebruikt om daadwerkelijk kleding te maken, betoogt Benji. „Een modebedrijf loopt eigenlijk altijd een jaar vooruit op trends. Wij doen dat ook en kunnen creatief meedenken met de klant over materialen en kledingstukken. Samen met ontwerpers van een kledingbedrijf kunnen we zo concrete collecties bedenken en gelijk produceren.”

Lokale partner ontzorgt het merk

Ten derde kan een lokale partner de klant ontzorgen. Na het goedkeuren van een voorbeeldproduct en een akkoord op de prijs, kan de lokale fabriek draaien en kan de klant zijn aandacht op iets anders richten. „Wij verzorgen ondertussen het hele productieproces en regelen indien gewenst ook de logistiek.” Dat is meteen punt vier: de verzending, douane en importheffingen afhandelen.

Ondernemen draait uiteindelijk om winst maken, dus niet verrassend is dat ook het vijfde punt waarvoor veel merken een lokale partner inschakelen. Die lokale fabrieken produceren – voor verschillende klanten – grote volumes, waardoor ze scherpere prijzen kunnen aanbieden.

Leergeld door cultuurverschillen

Ondernemen in een land met een hele andere cultuur gaat niet zonder slag of stoot, weet BC Branding. Benji zegt dat zijn familiebedrijf in het begin letterlijk alle fouten zelf een keer gemaakt heeft, met name door de cultuurverschillen. „In China draait alles om exacte instructie, niet om intentie. Dat betekende dat niets aan het toeval kon worden overgelaten. Daarom hebben we al sinds het begin Nederlandse kwaliteitscontroleurs in onze fabrieken.”

Volgens Benji is er flink wat leergeld betaald om de Chinese werkwijze te begrijpen. „In het begin vertrouwden we soms te veel op aannames of mondelinge toezeggingen. Maar in China leer je snel: je komt van een koude kermis thuis als je niet alles contractueel en visueel vastlegt. Daarnaast is ‘nee’ zeggen cultureel niet gebruikelijk in China, dus je moet leren lezen wat er echt mogelijk is. Wat we vaak zien, is dat merken die zelf de stap naar China zetten uiteindelijk toch weer bij ons terugkomen. Niet per se omdat het niet goedkoper kan, maar omdat het complexer is dan gedacht.”

Handelstarieven van Trump

Ondernemen in China betekent anno 2025 ook rekening houden met handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. Wie exporteert van China naar de Verenigde Staten, betaalt nu hogere heffingen. Benji ondervindt daar ook gevolgen van. „Onze Amerikaanse klanten houden doorgaans voldoende marge over om die hogere heffingen aan te kunnen, maar de export naar de Verenigde Staten is wel gedaald.”

De ondernemer ziet daar juist een kans in. „De vrijgekomen

productiecapaciteit in sommige van onze fabrieken geeft ons de mogelijkheid om andere klanten betere prijzen en snellere doorlooptijden aan te bieden, waardoor zij meer afnemen.” BC Branding heeft ook een fabriek in Indonesië, volledig onder Chinees beheer. „Zo kunnen klanten met een ander handelstarief exporteren naar de Verenigde Staten. Maar eerlijk gezegd krijgen we nog steeds zoveel aanvragen, dat we vaak nee moeten verkopen aan nieuwe merken.”

Een van de fabrieken van BC Branding. Foto: eigen beeld.