Een paar biertjes, drie handige vrienden en een wild idee: een zwembad dat je óók kunt gebruiken om op te barbecueën of te voetballen. Klinkt onzinnig? De klanten komen nu overal vandaan, van Zweden tot de Bahama’s.

Van gat in je tuin tot gat in de markt: Mark bedacht het zwembad dat kan verdwijnen

Je verwacht het niet in de woonwijk achter de Jumbo in Zutphen-Leesten. Degelijke straat. Bescheiden huizen. Tuinen: geen postzegels, maar ook geen voetbalvelden. Toch verschijnt daar ineens een zwembad – en niet zomaar één.

Je zwemt er een maand in en betaalt er een jaar voor Mark Hoentjen

Mark Hoentjen had een prima tuin, maar hij droomde van een zwembad. Alleen: te weinig ruimte, kleine kinderen en angst voor torenhoge energiekosten. „Je zwemt er een maand in en betaalt er een jaar voor”, herinnert Hoentjen zich zijn bedenkingen. „Nee echt, een zwembad was een slecht idee”, zegt hij tegen De Gelderlander.

Huh? Er zit een zwembad onder! Bron: Mark Hoentjen

Van barpraat naar bouwplan voor zwembad

Totdat hij op een avond met een biertje aan zijn bar hangt, samen met vrienden Vincent en Marijn Tieleman – neven, allebei uit de zwembadbranche. Ze filosoferen, lachen, schetsen op tekenpapier van Marks kinderen. En ineens is het er: een plan dat wél werkt.

De drie gaan aan de slag. Ze maken een bak van 6 meter lang, bekleed met mozaïek (ze zijn geen Buurman en Buurman), voorzien van een topfiltersysteem en een hydraulische klep die met een knop omhoog en omlaag gaat. Daar bovenop komt kunstgras – precies zoals in de rest van de tuin.

In de werkplaats Bron: Mark Hoentjen

Vervolgens zien de buren hoe er een gigantisch gat komt in de tuin naast hen. Dat wordt geëgaliseerd met beton. „En ik zie ze denken: wat komt die hijskraan nou doen? Waar gaat al dat zand heen?” Mark grinnikt er nog steeds om.

Later komen ze kijken. „Ze zien niks, alleen gras. Dan druk ik op de knop, gaat de klep open en zegt mijn buurman met ogen zo groot als schoteltjes: ‘Nou ja, zeg. Miami in Zutphen...’.”

Met een kraan wordt het bad in de tuin gehesen Bron: Mark Hoentjen

Slim, warm en groen

Het zwembad is geen AliExpress-stunt. Dankzij hun vakkennis bouwen de mannen iets dat duurzaam, veilig en multifunctioneel is. Het water wordt tot 35 graden verwarmd met stroom van zonnepanelen op de schuur. Van maart tot oktober kost het bad geen cent extra. Het is zelfs gekoppeld aan de vloerverwarming via een warmtewisselaar: overtollige warmte uit het zwembad gaat de vloerverwarming van het huis in.

Er moet een vrachtwagen tegenaan rijden voordat ’ie dichtgaat zonder de knop Mark Hoentjen

En het belangrijkste: veiligheid. „De klep mag niet zomaar dichtvallen. Er is veel tijd in gaan zitten om dat op te lossen.” De klep opent via twee cilinders en kan niet zomaar terug naar beneden. „Er moet een vrachtwagen tegenaan rijden voordat ’ie dichtgaat zonder de knop.”

Sesam open u Bron: Mark Hoentjen

Van grap naar bedrijf

Het blijkt niet alleen een gat in de tuin, maar ook een gat in de markt. Het drietal richt Qpool op, levert complete zwembaden en regelt indien gewenst ook het graafwerk. Alles is maatwerk: de bak van 6 tot 13 meter. De klep, bekleed met kunstgras, tegels of baksteen. En opties als bubbeljets of een zwemstraal.

Het begon als gein, maar nu eten we ervan Mark Hoentjen

„We hebben er nu vijf geplaatst”, lacht Hoentjen, die deze zomer niet meer op vakantie hoeft. „Een Zweedse particulier wilde een zwembad dat ’s winters goed afgedekt is, in verband met sneeuw en kou. Iemand uit de Bahama’s wilde een bad met beweegbare bodem. Het begon als gein, maar nu eten we ervan.”

En wat moet het slimme zwembad kosten? De basisvariant begint bij ruim 30.000 euro, schetst Hoentjen. Met werkzaamheden en aanvullende materialen en installaties, ga je richting 50 mille. Tegelijk noemt hij het verschil met een gewoon zwembad ‘niet heel groot’, daar begint de basisvariant bij 20.000 euro.

Hieronder zie je een promotievideo van Qpool:

