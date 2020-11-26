Consumenten kunnen steeds vaker tot laat in de avond boodschappen doen in de supermarkt. Supermarktketen Albert Heijn verruimt de openingstijden de komende weken zodat klanten gespreid hun boodschappen kunnen doen.

,,Dat betekent dat alle filialen tot tien uur ’s avonds open zijn en bepaalde winkels zelfs tot twaalf uur", zegt Albert Heijn-ceo Marit van Egmond tegen de Telegraaf.

,,Dan gaat het om winkels in drukke regio’s en dat zijn er ongeveer 250. Verder zullen we maximaal bezorgen, dus ook op zondag en tweede kerstdag. We roepen klanten op om houdbare producten en wijnen zo vroeg mogelijk in te slaan", aldus Van Egmond.

Winkelgedrag consument verandert

Topman Marcel Huizing van Dirk van den Broek laat weten dat alle winkels van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds zijn geopend: ,,We zijn nu aan het onderzoeken of we nog langer open kunnen, maar dat hangt van meerdere factoren af. Maar we zorgen met de huidige openingstijden voor meer spreiding. De tijden zijn gunstig en steeds meer klanten doen hun boodschappen ’s ochtends."

