Supermarktketen Dirk start 'omschoolweek' voor horecamanagers

Supermarktketen Dirk start een speciaal omschooltraject om managers uit diverse branches zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Leidinggevenden uit branches waarin nu geen werk is, zoals de horeca, worden in deze week klaargestoomd voor een baan bij de supermarktketen.

Lees verder onder de advertentie

Laatste update: 11 december 2021 21:45

UPDATE Met het nieuw leven inblazen van haar ‘omschoolweek’ voor horecamanagers heeft supermarktketen Dirk van den Broek zich de woede op de hals gehaald van de club van 120 toprestaurants in Nederland. De campagne is inmiddels offline, is te lezen in dit artikel.

Nu er geen of weinig werk is in de horeca, het toerisme en de evenementenbranche moeten veel werkenden op zoek naar iets anders, maar dat blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk, schrijft Dirk in een persbericht. Niet iedereen kan immers instappen in de zorg, het onderwijs of de ICT. Omdat er bij Dirk genoeg werk ligt komt de supermarktketen nu met het nieuwe traject om mensen binnen een week om te scholen tot afdelingsmanager of supermarktmanager.



Lees verder onder de advertentie

Carrièreswitch voor horecamanagers in coronatijd

Marcel Huizing, directeur van Dirk, over het traject: ,,Een carrièreswitch kan soms heel soepel gaan als de oude en nieuwe baan enigszins op elkaar lijken. Tijdens de omschoolweek kijken we graag met een wat bredere blik. De ervaring en vaardigheid van een vorige baan komen vaak ook weer van pas in het nieuwe vak. Zo komen de kwaliteiten van bijvoorbeeld horecamanagers voor een groot deel overeen met de eisen waaraan een afdelingsmanager bij ons moet voldoen. Met de diverse doorgroeimogelijkheden die wij kunnen bieden, hopen we veel mensen een gedroomde nieuwe loopbaan te kunnen bieden."

Lees ook: Dirk start prijzenoorlog: 'Reclamecampagne is aanvalsplan'

Dirks Omschoolweek

Op maandag 25 januari gaat de omschoolweek bij Dirk van start. Na het succesvol afronden van de week, kunnen de afdelings- en supermarktmanagers in spé direct betaald aan de slag. Geïnteresseerden in de omschoolweek kunnen zich aanmelden via werkenbijdirk.nl/omschoolweek.