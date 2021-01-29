Amsterdams gezin haalt anderhalve ton op voor hotel op Sardinië

Kamal de Bruijn en Cheraldin Zellner zijn vorig jaar vanuit Amsterdam met hun gezin naar Sardinië verhuisd met de missie om een hotel en retreatcentrum te openen. De ondernemers hebben inmiddels ruim 150.000 euro opgehaald dankzij een crowdfunding via CrowdAboutNow. Hiermee is het minimale streefbedrag behaald en wordt het hotel volledig duurzaam gebouwd en ingericht.

Het hotel bevindt zich in een afgelegen vallei op Sardinië, vlak bij de zee. Toekomstige gasten kunnen er een overnachting boeken en deelnemen aan georganiseerde retraites en trainingen. Zo willen de ondernemers dagelijks yoga en meditatie aanbieden en andere activiteiten die de gasten helpen bij een bewuste levensstijl. Naar eigen zeggen heeft het duo alle tools in huis om er een succes van te maken. Zo is De Bruijn namelijk als ondernemer betrokken geweest bij diverse startups in de Nederlandse zorg en heeft Zellner jarenlang haar eigen cateringbedrijf gehad.

Vertrouwen in reizen na covid-beperkingen

,,In de afgelopen tien jaar zijn onze levens veranderd door allerlei retreats en door een meer bewuste levensstijl, dat we nu graag voor anderen een bijzondere plek en programma’s willen creëren'', aldus Zellner.

De succesvolle crowdfunding laat zien dat mensen vertrouwen hebben dat er binnenkort weer gereisd kan worden. Volgens De Bruijn ontvangen ze veel reacties van mensen die verlangen om weer naar de zon kunnen na de lange covid-beperkingen en dat zij hoop putten uit de oprichting van een duurzaam hotel tijdens de crisis.

Ons streven is om Soul Valley helemaal CO2 neutraal te maken. We zullen dan ook voor iedere boeking een boom planten om het reizen te compenseren Cheraldin Zellner, ondernemer en eigenaar Soul Valley

‘Zonnepanelen om Soul Valley nog verder te verduurzamen’

Het pand in de Sardijnse vallei is gerenoveerd met natuurlijke materialen en voorzien van energiezuinige installaties. De inrichting bestaat uit duurzame meubels en ook afval wordt beperkt en gescheiden met onder meer een compostvoorziening. Daarbij heeft het restaurant een vegetarisch menu dat bestaat uit gerechten die zijn bereid met verse biologische producten, afkomstig uit hun eigen tuin.

,,Ons streven is om Soul Valley helemaal CO2 neutraal te maken. We zullen dan ook voor iedere boeking een boom planten om het reizen te compenseren. Alles wat de aankomende drie weken extra wordt opgehaald met onze crowdfunding wordt gebruikt voor de aanschaf van o.a. zonnepanelen om Soul Valley nog verder te verduurzamen en uit te breiden'', aldus Zellner.



