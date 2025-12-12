In 2026 verandert er het nodige voor ondernemers in het mkb: van nieuwe regels tot wetswijzigingen en fiscale aanpassingen. Suzan de Jongste van boekhoudkantoor ZJ Advies legt uit waar deze ondernemers het komend jaar op moeten letten.

Van beperking op contant geld tot duurdere benzine: dit verandert er voor mkb’ers in 2026

Het komende jaar wordt ten eerste de brandstofaccijnskorting verlaagd. Suzan de Jongste van ZJ Advies tegen De Ondernemer: „Dit gebeurt om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen en verdere verschraling van het aanbod tegen te gaan. Door dit amendement wordt benzine in 2026 5,5 cent per liter duurder. Voor diesel komt daar 3,5 cent per liter bij en voor LPG 1,5 cent per liter. Dat ga je voelen als ondernemer, behalve als je een elektrische auto hebt.”

Wat kan ondernemer met elektrische auto op de zaak verwachten?

Een mooie brug naar elektrisch vervoer. Voor ondernemers met een elektrische auto op de zaak geldt een korting op de bijtelling. Eigenlijk zou de korting komend jaar verdwijnen, maar hij blijft nog twee jaar staan in iets aangepaste vorm.

Suzan: „Op dit moment is de bijtelling 22 procent van de catalogusprijs. In 2026 betaal je 18 procent bijtelling over de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs. Het jaar erop wordt dat 20 procent bijtelling over diezelfde eerste 30.000 euro. En vanaf 2028 vervalt de korting definitief en geldt weer de normale 22 procent bijtelling over de volledige catalogusprijs. Dus komend jaar is een elektrisch voertuig op je bedrijf nog voordelig.”

Ondernemers met een winkel moeten vanaf 2026 opletten dat er geen contante betalingen boven de 3.000 euro mogen worden gedaan

Hoe zit het met beperking op contant geld?

De inkomstenbelasting schijven en tarieven veranderen ook. In principe verandert er niet heel veel: in de eerste schijf was het 35,82 procent en in 2026 verandert dat naar 35,70 procent. De inflatie is echter hoger dan het verschil in de schijven. „Hierdoor val je als je inkomsten zijn meegestegen met de inflatie eerder in een hogere schijf waardoor je dus ook meer belasting zal betalen”, legt Suzan uit.

Een andere maatregel die ondernemers kan raken, is de beperking op contant geld. Ondernemers met een winkel moeten vanaf 2026 opletten dat er geen contante betalingen boven de 3.000 euro mogen worden gedaan.

„Dat is bijvoorbeeld van toepassing bij duurdere restaurants, hotels, autohandelaars en horlogeverkopers. Je mag in dit geval dan alleen betalen via pin, bankoverschrijving of een andere digitale manier. Hiermee wil de regering witwassen en fraude tegengaan.”

Voor ondernemers die mensen in dienst hebben gaat het minimumloon omhoog in 2026

Minimumloon gaat omhoog

Voor ondernemers die mensen in dienst hebben gaat het minimumloon omhoog in 2026. Er is een stijging van 2,15 procent. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is 14,71 euro bruto per uur in de eerste helft van 2026.

Ook voor werknemers onder de 21 jaar stijgt het minimumloon naar verhouding mee. Ook het btw-tarief voor overnachtingen gaat omhoog: van 9 procent naar 21 procent. Dit raakt niet alleen hotels en B&B’s, maar ook ondernemers die regelmatig reizen voor werk.

Werk je vanuit een kantoor of pand en gebruik je veel leidingwater? Ook dan moet je meer belasting betalen. Suzan legt uit: ,,Nu wordt alleen het verbruik boven 300 m³ belast. Vanaf 2026 wordt dat de eerste 50.000 m³, een groot verschil dus. Vanaf 2027 verdwijnt deze grens helemaal. Dan betaal je dus belasting over al het leidingwater dat je gebruikt.”

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer met arbeidsbeperking geldt straks zolang de werknemer in dienst is

Makkelijker mensen met arbeidsbeperking aannemen

Daarnaast wordt het komend jaar makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. „Dit geldt voor ondernemers met meer dan 25 mensen in dienst. Het loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer met arbeidsbeperking geldt straks zolang de werknemer in dienst is. Eerder gold het LKV voor maximaal drie jaar. Ook is er geen speciale verklaring van UWV meer nodig om dit voordeel te krijgen. Als je meer mensen met een arbeidsbeperking aanneemt dan volgens de quotumregeling moet, krijg je bovendien als bonus een hoger LKV.”

En tot slot is het voor de horeca niet meer verplicht om extra geld te rekenen voor plastic bekers en bakjes die je klanten meegeeft voor to go. Het blijft verplicht wel om een andere oplossing aan te bieden, zoals een herbruikbare beker of bakje. Een klant mag zelf ook een eigen beker of bakje meenemen om hier het drankje of bijvoorbeeld broodje in te doen. Je kunt je klant hiermee belonen, bijvoorbeeld met een korting.