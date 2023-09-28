Het logistiekbedrijf Moss Last Mile Heroes zet zich in om de ‘laatste kilometers’ duurzaam af te wikkelen. Oprichter Moss Dolman haakt in op het feit dat per 2030 tientallen stadscentra op slot gaan voor niet-zero emissievervoer. Om te groeien naar landelijke dekking haalt Moss via het sharefundingplatform Eyevestor geld op. In De Pitch bij De Ondernemer Live vertelt Dolman hoe ook jij in zijn bedrijf kunt investeren.

Het is David versus Goliath als je naar het oprichtingsverhaal van Moss Dolman luistert. Hij begon dertig maanden geleden met Moss Last Mile Heroes. Zonder gebruik te maken van de grote pakketbestellers als bijvoorbeeld PostNL, DHL heeft hij een bestelketen opgebouwd die korter en duurzamer is.

,,Op dit moment bedienen we vanaf zeven locaties 22 plaatsen. Het vervoer tussen die locaties doen we zelf. Per dag bestellen we nu zo’n vijfduizend pakketten. Nog dit jaar breiden we dat uit naar tien locaties en gaan we in Zeeland beginnen.”



Keten pakketbestellers onnodig lang

Moss Last Mile Heroes gaat ondernemers in steden helpen bij het op duurzame wijze afhalen en brengen van hun pakketten. Vanaf 2030 moet de stadslogistiek in zeker een dertigtal stadscentra namelijk geheel duurzaam zijn. De bestelbus die rijdt op fossiel is dan niet meer toegestaan.

,,Bij die grote pakketbestellers is de keten soms onnodig lang. We slaan drie tot vier stappen over. Daarnaast halen of brengen we de pakketten met de fiets of kleine elektrische voertuigen. In de stadscentra die op slot gaan, willen we een Moss-vestiging gaan opzetten.”

Transportvloot en stadhubs

Om de groeiambities te verwezenlijken is Eyevestor aangehaakt. Moss vraagt via het sharefundingplatform om een bedrag van 200.000 euro. Inmiddels is er al bijna 64.000 euro opgehaald. ,,Vanaf een investering van 250 euro ben je al mede-eigenaar van Moss Last Mile Heroes. We betrekken onze deelnemers bij het bedrijf en zij kunnen ook hun ideeën kwijt."

,,Ik verwacht over drie jaar dividend te gaan uitkeren. Met het opgehaalde geld willen we de transportvloot uitbreiden, onze stadhubs duurzamer maken en als het kan internationaliseren. We hebben voor sharefunding gekozen omdat dat een duurzamere manier van financieren is. Onze markt is in ontwikkeling en daarom willen we stapje voor stapje geld ophalen en via Eyevestor kan dat.”

