Alles herbruikbaar, niets in de afvalbak: de groene missie van Retulp

In plaats van beduimelde kartonnen bekers en weinig duurzame plastic wegwerpflesjes kiezen we vaker voor herbruikbare producten. Vraag dat maar aan Richard Gabriël van Retulp. Dankzij zijn bedrijf gooien we minder weg en lunchen we duurzamer. ,, There is no excuse for single use .’’

Nog steeds liggen containers, afvalbakken, straten en bermen vol met wegwerpverpakkingen. Iedereen weet het, maar lang niet iedereen doet het: herbruikbare bakjes en flessen in plaats van papieren koffiebekers en plastic zakjes gebruiken. De ambitie van Retulp? Die is in twee woorden samen te vatten: Mission Indisposable. ,,We zijn op missie om afvalbakken leger te maken. Recycling biedt een beetje oplossing, statiegeld is beter maar voorkomen is dé echte oplossing.”

Met Retulp in actie tegen plastic soep

Retulp doneert per verkocht product - herbruikbare lunchtrommels, bidons, waterflessen, thermosflessen en meer - duizendmaal de inhoud aan schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden. Op die manier worden eveneens veel nodeloze wegwerpverpakkingen voorkomen. Verder bouwt het bedrijf uit Apeldoorn zogenaamde thrasher barriers op Bali om te voorkomen dat afval in de oceaan komt. Over die goede doelen later meer…

Ik wilde als ondernemer graag iets doen aan de plastic soep, een term die elf jaar geleden nog amper bekend was Richard Gabriël

De ondernemer achter Retulp (inmiddels bestaat het bedrijf tien jaar) is Richard Gabriël. Hij kwam op het idee van herbruikbare verpakkingen in de tijd dat hij als vrijwilliger regelmatig meedeed aan beach clean-ups en het strand vrijmaakte van allerhande rommel.

,,Naast sigarettenpeuken waren dat vooral plastic flesjes en bekers. Ik ergerde me dood aan die rotzooi en dierenleed dat het veroorzaakt. Ik wilde als ondernemer graag iets doen aan de plastic soep, een term die elf jaar geleden nog amper bekend was. Juist het verpakkingsmateriaal om je eten en drankje onderweg mee te nemen, levert de grootste afvalberg op. Vandaar dat ik ben gestart met herbruikbare drink- en lunchware to go.’’

De Retulp-collectie.

Thermosfles: biobased plastic of roestvrij staal?

Het eerste product dat Richard in 2015 op de markt bracht was een thermosfles gemaakt van biobased plastic. ,,Ik dacht toen dat het de oplossing was. Maak iets van biobased materiaal. Dat bleek een misvatting. De essentie van duurzame producten is dat ze gemaakt zijn van materiaal met een zeer lange levensduur.

,,Biobased plastic producten gingen na ruim een jaar alweer stuk. Het roestvrij staal van de huidige thermosflessen gaat oneindig mee. Dat is soms nog best moeilijk uit te leggen aan de mensen. Weet je, het begint ermee dat je zo weinig mogelijk nieuwe producten koopt. Denk eerst goed na of je het per se nodig hebt. Heb je het echt nodig, koop dan een mooi product van hoge kwaliteit dat zeer lang meegaat.’’

Iedereen schoon drinkwater zonder wegwerpflesjes

Impact maken betekent voor Retulp ook meewerken aan goede doelen. Naast het Wereld Natuur Fonds is dat Made Blue: schoon drinkwater voor iedereen . Er zijn meer dan 700 miljoen mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Retulp ondersteunt de organisatie door voor elke verkochte beker of drinkfles duizendmaal de inhoud in liters water te doneren.

Het bedrijf startte met de verkoop van de herbruikbare producten in winkelketens als Dille & Kamille, EkoPlaza en Simon Lévelt. Anno 2025 is de grootste afzetmarkt te vinden bij bedrijven die Retulp-flessen en -lunchboxen met eigen opdruk geven als personeelsgeschenk, vaak in combinatie geleverd met een cadeaubon. Of denk aan merchandising, relatiegeschenken en citymarketing.

,,Sinds vorig jaar zit onze groeimarkt vooral bij bedrijven die wegwerp koffiebekertjes in de ban doen. Bedrijven als KLM, Uber, Van Lanschot Kempen en vele andere bedrijven en onderwijsinstellingen zijn afgelopen jaar overgegaan op duurzame Retulp-bekers, en daar zijn we erg blij mee”, aldus Richard.

De binnenkant van onze koeltassen, we noemen ze fridge bags, worden gemaakt van kunststof uit oude koelkasten Richard Gabriël

Koeltas en mini-vaatwasmachine: Retulp blijft innoveren

Blijven groeien betekent ook blijven innoveren. In de vorm van nieuwe producten, bijvoorbeeld. Zo is er de Retulp-lunchzak. Denk dan niet aan een aloude, kleffe bruine papieren zak voor de boterhammen, maar aan een soort van koeltas. ,,De binnenkant van onze koeltassen, we noemen ze fridge bags, worden gemaakt van kunststof uit oude koelkasten. Hoe grappig is dat? Een koeltas gemaakt van een oude koelkast!”

Het is slechts een voorbeeld van bijzondere samenwerkingen tussen Retulp en andere bedrijven met circulaire ambities. Wat te denken van een mini-vaatwasmachine voor kleine bedrijfskeukens? ,,Ze zien er ontzettend leuk uit en verbruiken minder water. Zo bieden we bedrijven een totaaloplossing’’, aldus Richard. ,,Op die manier is er voor niemand nog excuse for single use.’’

Carmen Gabriël van Retulp doet een donatie aan de Stichting Made Blue. Foto: Retulp

