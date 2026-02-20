Smeer je boter van een huismerk op je brood? Dan komt die mogelijk uit Ommen. In de oude boterfabriek uit 1915 stroomt sinds kort weer 1,5 miljoen kilo smeersel per jaar uit de machines. En daar blijft het niet bij, als het aan eigenaar Rik Hoogenberg ligt.

Rik (66) blaast boterfabriek uit 1915 nieuw leven in: ‘Voor het geld hoef je het niet te doen’

Eigenaar Rik Hoogenberg (66) kijkt tevreden toe hoe boter wordt gemaakt in de oude zuivelfabriek in Ommen. Geen handkarnen meer zoals vroeger, maar slechts een rij hypermoderne apparaten met drie medewerkers aan het werk.

„We produceren nu 1,5 miljoen kilo boter per jaar. Dat zijn 6 miljoen pakjes boter”, legt hij aan de Stentor uit. „Dit is pas 10 procent van de totale capaciteit van de boterlijn. De kwaliteit van het product en het proces staat nu op één.”

Daarmee is een nieuwe periode aangebroken voor zuivelfabriek De Vechtstreek in Ommen. De geschiedenis van de plek gaat namelijk ver terug.

Boterfabriek leek verleden tijd

In 1897 was er al een eerste kleine boterfabriek, waarna in 1915 de eerste zogenoemde continue draaiende botermakerij van Nederland van start ging.

Voor het geld hoef je het niet te doen Rik Hoogenberg

Tot 2024 maakte zuivelgigant Ausnutria er nog ingrediënten voor babyvoeding en melkpoeder. Toen stopte de productie. Omdat de verkoop tegenviel, trok het bedrijf noodgedwongen de stekker eruit.

Rik meldde zich voor historische locatie

Aan de lange geschiedenis van de historische locatie leek een einde te komen. Tot Rik zich meldde met zijn startup Ikwileerlijkezuivel.nl.

Op de plek van de oude boterfabriek uit 1915 werkt hij nu met hypermoderne machines. Die kunnen maar liefst 2500 kilo boter per uur maken. In rap tempo wordt het in dozen van exact 25 kilo gegoten.

Daarna stapelt robotarm ‘Bertus’ ze op. Zo belanden ongeveer 6 miljoen huismerkverpakkingen van 250 gram per jaar in supermarkten als de Plus, Spar en Dirk van den Broek.

De ondernemer zegt dit jaar voor het eerst winst te gaan maken. Al geeft hij toe: „Voor het geld hoef je het niet te doen.”

Tweeëntwintig boeren, elf vertrokken

Wat hem wel drijft? Boerderijen in Nederland helpen vlakbij natuurgebieden. Zelf woont hij vlak bij een Natura 2000-gebied (een beschermd natuurgebied). Rik: „Bij mij in de buurt zaten oorspronkelijk zo’n tweeëndertig boeren. Daarvan zijn er al zo’n elf vertrokken, omdat ze geen perspectief meer hadden.”

Ik wil mijn kleinkinderen nog zien opgroeien met boerderijen in een mooie en gezonde natuur Rik Hoogenberg

Daarom biedt hij ze een opslag voor hun melk bovenop de huidige standaardprijs van ongeveer 40 cent per liter. Als melkveehouders echt veel verduurzamen, kan hij 12 cent per liter extra betalen, vertelt hij. Ook wil hij zijn kennis gebruiken om ze te helpen qua regelgeving.

Boter, kaas of yoghurt maken

Op dit moment werkt hij samen met acht boerderijen. Dat gaan er dit jaar volgens hem vijftig worden. En dan blijft het wat Rik betreft niet bij de boterproductie.

„Het maakt mij niet uit of we boter, kaas of yoghurt maken”, zegt hij. Zolang hij maar boeren kan helpen met melk afnemen.

Nu onderzoekt de 66-jarige of ze ook schepyoghurt kunnen gaan maken. Dat kan nog een behoorlijke uitdaging zijn, weet hij. „Maar ik wil mijn kleinkinderen nog zien opgroeien met boerderijen in een mooie en gezonde natuur.”

Zuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ van buitenaf. Foto: Enzio Ardesch