Marieke kocht Pieters bedrijf voor de prijs die zij vier jaar geleden al bepaalden: ‘Voor beiden positief’

Hoe bepaal je de verkoopwaarde van je bedrijf? Dat is een lastige vraag met meerdere antwoorden. En dan hebben we het nog niet eens over de strijd die de verkoopwaarde kan opleveren. Een bedrijfsovername kan ook anders. Dat is wat ondernemers Marieke Harderwijk en Pieter van Osch laten zien met de verkoop van Scaleup Impact.

Pieter van Osch richtte in 2019 Scaleup Impact op. Met zijn bedrijf levert hij een praktisch programma waarmee ondernemers kunnen groeien, bijvoorbeeld door hun schaalbaarheid te vergroten. In 2021 kocht Marieke Harderwijk in de helft van de aandelen tegen de toenmalige intrinsieke waarde. De andere 50 procent kocht ze onlangs.

Verkocht voor intrinsieke waarde van het bedrijf

Wat maakt deze overname dan zo anders? Ten eerste de timing. De datum van de aandelenoverdracht hebben de ondernemers al zo’n vier jaar geleden bepaald. Pieter: „Het is mijn 63e verjaardag. Ik wilde mezelf een mooi verjaardagscadeau geven.” Maar ook hoe de waarde is bepaald is anders. Marieke nam de overige 50 procent, net als de eerste 50 procent, over tegen de intrinsieke waarde. En dat is opvallend.

Pieter krijgt de aankomende drie jaar 49 procent van de winst. Daarin zit voor hem de echte waarde Marieke Harderwijk Scaleup Impact

De verkoopprijs van een bedrijf wordt normaal gesproken namelijk niet op één specifiek moment bepaald, maar is het resultaat van een proces van waardebepaling en onderhandelingen. En is afhankelijk van diverse factoren. Dankzij deze innovatieve verkoop was voor Marieke de overname haalbaar. Tegelijkertijd hoefde Pieter zich geen zorgen te maken. „Hij krijgt de aankomende drie jaar 49 procent van de winst. Daarin zit voor hem de echte waarde. En zo is het voor ons beiden heel positief”, aldus Marieke.

Het DNA va Scaleup Impact blijft behouden

Het past goed bij hoe de twee in het leven staan en ook andere bedrijven helpen. Het gaat hen erom dat de mensen waarmee ze werken er beter uitkomen. Daarmee is deze manier van overnemen voor Pieter en Marieke een voorbeeld van practice what you preach. Ook voorkomt Pieter zo iets wat hij zelf in het verleden heeft meegemaakt. „Ik heb verschillende bedrijven gekocht en weer verkocht. Eén van de grootste uitdagingen met het verkopen van je bedrijf is het behouden van het DNA van het bedrijf. Te vaak gaat dat mis en gaat zo een bedrijf na een overname kapot. Dat wilde ik absoluut niet. Ook zie je dat er bij overnames vaak een winnaar en verliezer overblijft. Dat is hiermee voorkomen.”

Pieter blijft nog wel verbonden aan het Scaleup Impact. Als een van de impactcoaches helpt hij verschillende klanten, net als voor de aandelenoverdracht. Maar de interne dynamiek is anders. Marieke: „Bij mijn vorige baan was Pieter mijn leidinggevende, daarna werd hij mijn compagnon en nu ben ik zijn opdrachtgever. Dat gaat even anders worden.”

Constructie is gelijkwaardig

Toch verwacht Marieke geen problemen. „Waar je bij veel andere constructies vaak een 51/49 constructie had, was het bij ons gelijkwaardig. Daar kreeg ik wel eens vragen over. Of ik niet genaaid zou worden; of er geen addertje onder het gras zat. Maar dat was nooit het geval. Het enige verschil dat we hadden was in management fee. Die lag bij Pieter in eerste instantie hoger, tot mijn rol qua zwaarte gelijk werd aan die van hem. Toen hebben we dat gelijktrokken.”

Het is niet dat ik het nu in één keer anders ga doen nu Pieter weg is Marieke Harderwijk Scaleup Impact

Terwijl Pieter bijna altijd een einddatum had op het eigenaarschap van zijn bedrijf, is dat bij Marieke anders. Wat haar betreft gaat ze verder op dezelfde voet. ,,Het is niet dat ik het nu in één keer anders ga doen nu Pieter weg is. We hebben alles samen gedaan, dus ik sta achter hoe het bedrijf nu is. Ik ben niet van plan het bedrijf binnen enkele jaren te verkopen. Voor mij is het belangrijk dat ik kan groeien in mijn rol en plezier heb in wat ik doe.”

Twee winnaars bij deal

Beiden zijn ze tevreden met de uitkomst van de deal. Ze laten zien dat een overname twee winnaars kan opleveren. Marieke kan verder met ondernemen en Pieter is nog een paar jaar als impactcoach verbonden aan Scaleup Impact. En hij profiteert er via zijn earn-out-regeling van als het goed gaat met het bedrijf. Toch is het voor hem het belangrijkst dat het bedrijf goed wordt achtergelaten. „Ik heb het bedrijf nooit opgericht om rijk van te worden. Het is belangrijker voor mij dat we met het bedrijf anderen hebben geholpen met hun onderneming. En dat op deze manier blijven doen.”