TommyTomato maakt doorstart na faillissement: missie om álle basisschoolkinderen groente te leren eten gaat door

Slechts enkele weken na het faillissement is er duidelijkheid: schoolvoedingsinitiatief TommyTomato maakt een doorstart. Met steun van Impact First Group en de oprichters Bas Turk en Erik van der Plas gaat het bedrijf in afgeslankte vorm verder. De focus ligt op een aangescherpt businessmodel en het behoud van impact.

TommyTomato, dat groentelunches en voedingslessen verzorgt op basisscholen, maakt officieel een doorstart. Onder aanvoering van de oprichters Bas Turk en Erik van der Plas en Impact First Group (IFG) is de benodigde investering rondgekomen. IFG participeert via haar drie impactinvesteringsfondsen Social Impact Fonds (SIF) Rotterdam, SIF Den Haag en SIF Amsterdam.



Het bedrijf gaat verder in afgeslankte vorm. De hub in Eindhoven sluit, terwijl de locaties in Den Haag, Haarlem en Utrecht openblijven. Volgens IFG wordt actief gezocht naar samenwerking met andere partijen en impactinvesteerders om het initiatief structureel te versterken.



‘Het raakt ons dat we afscheid moeten nemen’

Medeoprichter Bas Turk noemt de doorstart bijzonder, maar ook pijnlijk. „We hebben zoveel mogelijk mensen willen behouden in de doorstart, maar dat we ook afscheid moeten nemen, raakt ons. Zoals iedereen de schouders eronder heeft gezet na het faillissement, dat is echt bijzonder. Zelfs de curatoren stonden ervan versteld.”

Het laat zien dat wat wij doen iets betekent voor mensen. Nu hopen dat deze mensen na de doorstart weer meedoen, want we hebben iedereen nodig Bas Turk medeoprichter TommyTomato

Het faillissement van TommyTomato maakte veel los. Landelijke media berichtten erover en op LinkedIn werd de aankondiging duizenden keren geliket en honderden keren gedeeld. Twee mensen doneerden samen meer dan een ton om nog een week lang groentelunches op basisscholen te kunnen blijven bezorgen. Ook werd crowdfunding opgezet. „De steun van scholen, ouders, kinderen, leveranciers en geïnteresseerden was enorm”, aldus Turk. „Het laat zien dat wat wij doen iets betekent voor mensen. Nu hopen dat deze mensen na de doorstart weer meedoen, want we hebben iedereen nodig.”

Faillissement door botsende visies

TommyTomato ging na zes jaar failliet, ondanks een bereik van ruim 30.000 kinderen op meer dan 380 basisscholen. De directe aanleiding was een meningsverschil met Stichting LifeTree Fund, de toenmalige en enige investeerder. Oprichter Turk zei daar eerder over: „Wij wilden snel groot worden, over vijf jaar alle kinderen in Nederland van lunch voorzien. Zij hadden een veel rustiger tempo.”



Volgens Turk speelde ook het structureel lastige businessmodel een rol. „We weten dat twee derde van Nederland in 2050 overgewicht zal hebben, maar niemand vindt gezond eten belangrijk genoeg om er geld in te stoppen. De overheid niet, scholen niet en ouders niet.” Toch hield hij direct vast aan de mogelijkheid van een doorstart: „Elke euro geïnvesteerd in TommyTomato levert maatschappelijke vooruitgang op.”

IFG: ‘Fundament versterkt voor volgende fase’

Bij IFG kwam het faillissement eveneens hard aan, zegt algemeen directeur Bart Meijs. „Het faillissement van TommyTomato kwam ook bij ons hard aan, juist omdat we weten hoeveel waarde het bedrijf heeft voor kinderen, scholen, ouders en de maatschappij als geheel.”

Belangrijke lessen zijn meegenomen en het fundament wordt versterkt voor de volgende fase Bart Meijs IFG

Volgens Meijs is de doorstart vooral te danken aan de inzet van het team en de ondernemers. „Omdat wij het bedrijf en de ondernemers al goed kenden vanuit een eerdere investering via het Social Impact Fonds Rotterdam, konden we in nauwe samenwerking snel schakelen en bijdragen aan de doorstart.” In de afgelopen periode is kritisch gekeken naar het businessmodel en de organisatie. „Belangrijke lessen zijn meegenomen en het fundament wordt versterkt voor de volgende fase.”



IFG roept andere impactinvesteerders op om aan te haken, zodat meer kinderen toegang krijgen tot gezonde maaltijden.



Met de doorstart blijft de missie intact: alle kinderen op de basisschool groente leren eten. Zoals Turk het bij het faillissement verwoordde: „Bij honderdduizenden kinderen is een zaadje geplant over hoe lekker groente kan zijn. Dat haal je niet meer weg.”