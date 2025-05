Overvol stroomnet lijkt TommyTomato te nekken: batterij zo groot als een koelkast biedt uitweg

Lees verder onder de advertentie

Tientallen ovens en honderden warmhouddozen staan in de hal van het bedrijf, waar de mensen van TommyTomato een dikke maand geleden introkken. „Vanaf de overkant, waar we eerst een kleinere locatie hadden”, zegt Jordi Starken, operationeel manager bij de Utrechtse vestiging van het Nederlandse bedrijf, tegen het AD.

Stroom vanaf 2035 door overvol stroomnet

Vanaf de nieuwe plek worden dagelijks gezonde en vegetarische, warme lunches uitgereden naar elf basisscholen in de stad Utrecht en nog eens zeventig naar scholen in een wijde kring rondom. Niet gek dat om dat mogelijk te maken de werkplek zo’n zes keer groter werd.

Alle reden ook om netbeheerder Stedin te vragen om een grotere stroomaansluiting. ,,En die konden we krijgen. Althans, ze konden de kabel aanleggen bij ons nieuwe pand, maar daar zouden we pas gebruik van mogen maken in 2035. En ondertussen moesten we al wel elke maand de leveringsrechten betalen: tienduizenden euro’s.”

Als we die aansluiting niet hebben, knallen de zekeringen er hier gewoon uit als we de ovens aanzetten Jordi Starken

Geen optie dus. ,,Maar als we die aansluiting niet hebben, knallen de zekeringen er hier gewoon uit als we de ovens aanzetten”, zegt Starken. ,,Terwijl we eigenlijk maar heel kort stroom nodig hebben. Tussen zeven en negen uur ’s ochtends warmen we de maaltijden op, die elders voor ons zijn gemaakt. Pasta met groenten en saus, couscous, rijst met groenten en noem het allemaal maar. Om negen uur is alles de deur uit en gebeurt hier niets meer.”

Duizend bedrijven op wachtlijst door overvol stroomnet

Netbeheerder Stedin bleef onvermurwbaar. Enigszins verklaarbaar, weten ze intussen ook bij TommyTomato: er staan in de regio Utrecht inmiddels meer dan duizend bedrijven en organisaties op de wachtlijst voor een aansluiting. Maar het stroomnet zit vol zolang een uitbreiding ervan niet is voltooid.

Je gebruikt niet het net om in een keer meer stroom te genereren, maar de batterij Marvin Sewbalak

En dus moest er een plan B komen, die inmiddels is gevonden in een groot koelkastformaat blok naast het gebouw: een batterij. ,,Een die gedurende de dag in een constant proces wordt opgeladen en in actie komt op momenten dat de elektriciteitsbehoefte hoger is dan het contract toelaat. Dat is het eigenlijk”, zegt Marvin Sewbalak van batterijleverancier Intercel. Je gebruikt niet het net om in een keer meer stroom te genereren, maar de batterij. De techniek stelt het systeem zo af dat-ie op het juiste moment inspringt.”

Het is de manier waarop de komende jaren meer ondernemers noodgedwongen naar hun stroom moeten gaan kijken, ziet Sewbalak. ,,Er zijn natuurlijk bedrijven die constant een hoge elektriciteitsvraag hebben. Voor hen is het misschien geen oplossing. Maar voor een investering in nieuwe machines, verduurzaming van een schoolgebouw of uitvoering van nieuwe bedrijfsplannen is dit heel vaak wel een manier om verder te kunnen.”

Batterij zorgt voor zonnige toekomst

Bij TommyTomato in Utrecht zien ze de toekomst in elk geval weer zonnig in. Er wordt inmiddels zelfs al gedacht aan verdere stappen. Al was het maar om de eigen maatschappelijke doelstellingen verder te ondersteunen.

,,Zo willen we de opa’s en oma’s - het zijn allemaal senioren - die de maaltijden in de klas brengen, de komende jaren elektrisch laten rijden”, zegt locatiemanager Lucas Veldhoen. Het vraagt opnieuw een creatieve oplossing voor de stroomvraag die daarbij komt kijken. Maar daarin is inmiddels vertrouwen.

