Woningcorporatie Zeeuwland gaat flink investeren

Woningcorporatie Zeeuwland gaat de komende jaren flink investeren in haar woningbestand op Schouwen-Duiveland. Van Burgh-Haamstede tot Bruinisse komen er ruim vierhonderd woningen bij, zo meldt de PZC.

Maar de corporatie sloopt ook: er gaan ruim tweehonderd huizen tegen de vlakte. In de prestatieafspraken tot 2018 staat bovendien te lezen dat Zeeuwland, om starters ook een kans te geven, zeshonderd huurwoningen in de verkoop zet. Daarvan worden er jaarlijks twintig verkocht, gokt de corporatie.

Goedkoop

Zeeuwland mikt op een voorraad van 3800 woningen in 2025. Minimaal 85 procent daarvan blijft beneden de grens van huurtoeslag, belooft de corporatie. Driekwart hiervan zou vallen binnen de categorie 'goedkoop'.

Arbeidsmigranten met een baan, daklozen, vrouwen uit opvang, bewoners met een WMO-indicatie, statushouders: iedereen komt aan bod, garandeert Zeeuwland. Niet alleen voor een woning, ook voor maatschappelijke begeleiding. Woningen worden, met behulp van de gemeente, levensloopbestendig gemaakt om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Van buiten

Maar er komen ook steeds meer mensen wonen van buiten het eiland. Hoe en waar die kunnen worden gevestigd, gaat Zeeuwland samen met de gemeente Schouwen-Duiveland onderzoeken.