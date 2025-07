Grote Nederlandse banken zetten hun kredietloket voor mkb-bedrijven weer open, na jarenlange beperkingen. Dat merkt NLInvesteert, het grootste financieringsplatform voor mkb. Bij investeringen via het platform zijn de laatste tijd vaker ook banken betrokken. „Of dit echt een trendbreuk is, daarover heb ik wel wat twijfels.”

Hybride financiering zoals NLInvesteert die met behulp van particuliere investeerders aan het mkb verstrekt, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een belangrijke verklaring was de terugtrekkende beweging van banken die door regelgeving steeds minder risico willen dragen. Kredietloketten gingen op een kiertje, waardoor het voor mkb-ondernemers steeds lastiger werd om hun bedrijf te financieren.

Ondernemers zoeken financiering buiten banken om

De non-bancaire financieringsmarkt heeft zich in 2024 verder verstevigd als volwassen alternatief binnen het financieringslandschap voor het mkb, bleek eerder al uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB. Maar na jarenlange beperkingen hebben banken hun kredietloket voor ondernemers weer geopend, zegt Dirkjan Takke, directeur van NLInvesteert.

Volgens Takke is er sprake van een duidelijke omslag. „Waar in 2023 en 2024 bij zo’n 30 procent van de door ons geregisseerde financiering een bank betrokken was, is dat dit jaar gestegen naar ongeveer 50 procent. Dat is een hele forse toename. We zien banken daarmee steeds vaker bijdragen in onze financieringsmix.”

Investeren: grote banken bieden scherpe rentes

Takke ziet de ontwikkeling bij alle drie de grote Nederlandse banken. „Niet alleen staat het loket verder open, de banken bieden ook nog eens scherpe rentes. Voor ons is dat een positieve ontwikkeling omdat we ondernemers een goede oplossing willen bieden: financiering van hun groeiambitie tegen gunstige voorwaarden. Het liefst wil je een bank altijd aan boord hebben bij een financieringspakket – naast investeerders en andere financiers – vanwege de lagere, bancaire rentes. Dat lijkt nu weer vaker mogelijk te worden.”

Of dit echt een trendbreuk is, daarover heb ik wel wat twijfels Dirkjan Takke NLInvesteert

De mkb-financier vraagt zich wel af of het open loket bij de banken een blijvertje is. „Mogelijk willen banken hun marktaandeel veiligstellen, nu non-bancaire financiers inmiddels goed zijn voor 25 procent van het jaarlijkse leningenvolume. Tegelijkertijd is het een opmerkelijke ontwikkeling gezien de huidige onzekerheden. Of dit echt een trendbreuk is, daarover heb ik wel wat twijfels”, aldus Takke.

Bedrijven hebben onverminderd behoefte aan financiering. NLInvesteert verstrekte in het tweede kwartaal van 2025 zo’n 66 miljoen euro aan nieuwe financieringen. Daarmee heeft het bedrijf het mkb met in totaal zo’n 1,3 miljard euro gefinancierd. Van dit bedrag is voor meer dan 757 miljoen euro afkomstig van particuliere investeerders.

