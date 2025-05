Vastgoedondernemer Jan ’t Hoen is een van de partijen die azen op het failliete Bax Music. „Ik heb een bod gedaan”, bevestigt hij. ’t Hoen was in 2019 de man achter de doorstart van Keymusic, destijds een concurrent van Bax.

De ondernemer bezit tientallen bedrijven, maar is vooral bekend in de muziekwereld. Hij is oprichter en eigenaar van muziekmakerscentrum Q-Factory in Amsterdam en speelt als drummer in Wild Romance, de vroegere begeleidingsband van Herman Brood.

Dat ’t Hoen nu zijn oog heeft laten vallen op Bax Music is niet heel verrassend, gezien zijn rol destijds bij Keymusic. Toch kon hij niet voorkomen dat de keten van muziekwinkels in 2022 opnieuw failliet ging. Dat kwam vooral doordat enkele maanden na zijn overname corona uitbrak, met ingrijpende gevolgen voor de muziekbranche. „Dus daar heb ik wel wat schipbreuk geleden. Maar ik ken de business als geen ander”, vertelt hij tegen AD.

Doorstart Bax?

Sinds begin deze maand het faillissement van Bax Music werd uitgesproken, onderzoekt de curator de mogelijkheden voor een doorstart. Oprichter en voormalig directeur Jochanan Bax, die begin dit jaar aan de kant werd gezet, heeft al aangegeven zelf interesse te hebben. Ook andere partijen zouden zich hebben gemeld.

Ik heb in elk geval een flink bedrag geboden, maar vooralsnog zit ik in de wachtkamer Jan ’t Hoen Vastgoedondernemer

’t Hoen zegt zijn kansen niet te kunnen inschatten, omdat niet bekend is wie nog meer interesse heeft. ,,Dus dat is even afwachten. Ik heb in elk geval een flink bedrag geboden, maar vooralsnog zit ik in de wachtkamer. Als ik het doe, doe ik het ook niet alleen, maar met een aantal investeerders. Het zou mooi zijn als het doorgaat.”

Lage prijzen maakte Bax marktleider

Lange tijd leek Bax Music hét succesverhaal van de broers Jochanan en Nathanael Bax, die dankzij lage prijzen hun onderneming zagen uitgroeien tot marktleider in Nederland en België. „Die glans is er inmiddels wel vanaf. Ze hebben een bedrijf opgebouwd zonder dat er serieuze marge werd gemaakt. Als je elke keer maar geld bij leent, dan word je een soort grote startup. Uiteindelijk moet je toch alles betalen.”

,,Als Bax winst maakt en voldoende marges heeft, zou het een heel mooi bedrijf zijn”, zegt ’t Hoen. ,,En dat kan ook. De plannen liggen er om het te doen. Maar daar zal wel echt even hard aan moeten worden getrokken. Er zijn binnen de organisatie zeker goede mensen die ook wel zin hebben om dat te gaan doen.”

Klanten van Bax niet de dupe

Onder de schuldeisers zijn veel mensen die spullen bij Bax besteld en betaald hebben die niet zijn geleverd. ’t Hoen wil daar zeker rekening mee houden. ,,Omdat ik vind dat die mensen niet de dupe mogen worden. Maar het is ook een commerciële beslissing, want het zijn uiteindelijk je klanten.” Daarnaast wil hij ‘serieus kijken’ naar overname van medewerkers.

