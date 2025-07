Inflatie stuwt populariteit van ALDI, Lidl én huismerken

Lees verder onder de advertentie

,,Nu mensen de inflatie echt voelen in de portemonnee, zien we dat ze vaker boodschappen doen bij ALDI en Lidl", zegt Sjanny van Beekveld van IRI tegen NU.nl. Eerder dit jaar wonnen de twee discounters al marktaandeel. Dat noemde IRI toen het terugwinnen van verloren terrein.

De twee supermarkten zitten volgens de cijfers van IRI nu op een gezamenlijk marktaandeel van 16,3 procent. Dat is het op een na grootste marktaandeel sinds 2010. Alleen in 2018 piekte het even een fractie daarboven met 16,4 procent. Sindsdien daalde dat, tot dit jaar.

We denken dat de extra groei die er nu is, veroorzaakt wordt door de gestegen prijzen Sjanny van Beekveld, IRI

Gaan goedkope supermarkten nog meer marktaandeel van traditionele supers afsnoepen?

,,We denken dat de extra groei die er nu is, veroorzaakt wordt door de gestegen prijzen." Omdat de prijzen steeds verder oplopen, verwacht Van Beekveld ook dat de 'goedkope supermarkten' nog meer marktaandeel zullen afsnoepen van de traditionele supermarkten. ,,Die voeren wel veel campagne om te laten zien dat ze ook artikelen met lage prijzen hebben." Overigens is het maar de vraag of discounters echt zoveel voordeliger zijn. ,,Dat imago hebben ze in ieder geval wel", zegt IRI.

Lees verder onder de advertentie

Verder blijkt dat we in de 'traditionele supermarkten' veel vaker huismerkproducten kopen. Ook dat aandeel is met iets meer dan 27 procent het hoogst in jaren.

Lees ook: Retailexpert Paul Moers over zoekvolume online supermarkten: 'Albert Heijn juist aan de winnende hand'