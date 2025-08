Er is een kans op een doorstart voor de Nederlandse tak van fastfoodketen Taco Bell. Curator Maarten Jansen is in gesprek met meerdere kandidaten over een overname en is positief gestemd over de afloop daarvan.

Curator ‘positief gestemd’ over doorstart failliete Taco Bell: gesprekken met kandidaten in volle gang

Afgelopen week werd de keten in Nederland failliet verklaard. De 10 vestigingen blijven vooralsnog geopend. De curator laat aan het ANP weten dat de gesprekken waarschijnlijk ‘eind volgende week’ zijn afgerond. Hij is bovendien ‘positief gestemd’ over de kans op een doorstart.

De tien Nederlandse vestigingen, onder meer in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, waren in handen van franchisenemer T Bello Netherlands. Er zijn 165 medewerkers in dienst. De vestigingen blijven vooralsnog geopend. Twee jaar geleden werd er gemeld dat de onderneming nog winstgevend was en er waren plannen om verder uit te breiden naar 12 vestigingen.

Onderzoek naar reden van faillissement Taco Bell

De curator doet onderzoek naar de reden van het faillissement. Marketing-strateeg Paul Moers vertelde eerder aan De Ondernemer dat het aan het gebrek aan schaalgrootte kan liggen: „Om zo’n hele keten goed in de markt te zetten, heb je schaalgrootte nodig. Denk aan personeel, inkoop, marketing. Met tien vestigingen schiet dat ook niet op. Dan ben je gewoon te klein. Je kunt met je marketing geen vuist maken. De formule is hier gewoon niet aangeslagen. Taco Bell heeft het niet voor elkaar gekregen om het concept goed uit te dragen.”

Concurrentie en economie van invloed op faillissement

Ook hebben de economische omstandigheden (‘er wordt beknibbeld op extra uitgaven’) en concurrentie invloed gehad. „Als je kijkt wat een keuze je in de grote steden hebt, die is enorm. Dan moet je merk wel staan, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten.”

