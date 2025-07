Bax Music worstelt met juridische uitdagingen na doorstart: ‘Afspraken worden niet nagekomen’

De doorstart van muziekgigant Bax Music verloopt allesbehalve vlekkeloos. Het bedrijf, dat in april failliet ging en in mei een doorstart maakte, ligt juridisch onder vuur. Leveranciers eisen betalingen op, terwijl curatoren strenger toezicht willen afdwingen.

De muziekgigant, die vooral online actief is maar ook vijf winkels heeft, ging eind maart failliet. Het bedrijf kampte al langere tijd met financiële problemen en liet een schuld van tientallen miljoenen achter, schrijft het AD. In mei bleek dat er een doorstart mogelijk was. De curatoren accepteerden een bod van 15 miljoen euro van grondlegger Jochanan Bax en investeerder Stijn Bakkeren.

Juridische strijd Bax Music laait op

Jochanan Bax was enkele maanden voor het faillissement nog als directeur aan de kant gezet door de mede-aandeelhouders, onder wie zijn broer Nathanael en zijn schoonvader. Enkele weken na de doorstart waren alle winkels weer open en de webshop in bedrijf. Volgens Bax draaiden de winkels ‘direct weer op het oude omzetniveau van 2024’.

Ik zou het prettig vinden als u een beetje realiteitszin toont Rechter tegen de advocaat van Bax

Toch zijn er nog zorgen genoeg. Donderdag diende bij de rechtbank in Breda een kort geding dat een van de leveranciers had aangespannen tegen Bax Music. Het gaat om het Twentse bedrijf Tronios, dat handelt in licht- en geluidsapparatuur.

Tronios leverde de spullen onder ‘eigendomsvoorbehoud’. Dat wil zeggen dat het bedrijf er eigenaar van blijft totdat de rekening volledig is betaald. Het voordeel is dat de leverancier bij een faillissement van de koper zijn spullen kan terughalen.

Leverancier Tronios eist tonnen terug

Toen Bax eind maart bankroet ging, had het nog voor tonnen aan facturen openstaan bij Tronios. De leverancier eiste de goederen meteen terug, maar heeft nog altijd niets gekregen. Een deel heeft Bax inmiddels ‘willen en wetens’ verkocht, zei de raadsvrouw van Tronios donderdag bij de rechter. Volgens haar heeft de leverancier nog bijna twee ton tegoed.

De advocaten van Bax zetten daar vraagtekens bij. Het eigendomsvoorbehoud staat in de algemene voorwaarden van Tronios, maar volgens hen is het nog maar de vraag of die in dit geval wel van toepassing waren. De afspraken daarover zouden onduidelijk zijn.

Rechter dringt aan op realiteitszin in zaak Bax versus Tronios

De rechter maakte daar meteen korte metten mee. Zij wees erop dat Bax en Tronios al vele jaren zaken deden. „Dan moet je van goeden huize komen om te zeggen dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Ik zou het prettig vinden als u een beetje realiteitszin toont.”

Kortom, Bax staat wel degelijk in het krijt bij de leverancier. De advocaten voerden nog als excuus aan dat het bedrijf niet bij alle administratie kan en dat er geen specificaties, zoals serienummers, bekend zijn van de apparatuur waar het om zou gaan. Na onderling overleg, op aandringen van de rechter, spraken beide partijen af dat Bax nog twee weken de tijd krijgt om de zaak alsnog naar tevredenheid af te wikkelen.

Curatoren eisen naleving afspraken

Bax Music deed en doet zaken met talloze leveranciers, waarbij de spullen vaak op rekening worden gestuurd. De curatoren hebben daarom ingecalculeerd dat veel meer bedrijven zich melden en er afkoopsommen moeten worden betaald.

Bij de doorstart zijn daarover afspraken gemaakt met Bax. Het bedrijf moet elke twee weken aan de curatoren rapporteren welke omzet er is geweest en het geld doorsluizen van verkopen waarbij mogelijk sprake is van eigendomsvoorbehoud.

Die afspraken worden niet nagekomen Bart van Logtestijn Curator

„Maar die afspraken worden niet nagekomen”, zei Bart van Logtestijn, een van de twee curatoren, donderdag. Hij wil dat de rechter Bax oplegt dat alsnog te doen, desnoods via een dwangsom. Ook in dit geval lijkt het de rechter beter als de partijen er samen uitkomen. Daarover zijn zij meteen in overleg gegaan.

