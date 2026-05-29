Transportsector vervuilend? Andries wil aantonen dat geld verdienen mét respect voor mens en natuur kán

De transportwereld staat bekend als vervuilend, maar Andries Vlot laat met zijn bedrijf TSN Groen – 1.700 leveringen per dag voor onder meer IKEA, Leen Bakker en Kwantum – zien dat het ook anders kan. Hij wil de wereld een beetje schoner en mooier maken, te beginnen bij zichzelf en zijn onderneming. Vlotter naar een betere wereld luidt zijn drijfveer, en ‘geldgierigheid’ past daar niet bij.

Ruim vijf jaar geleden werd Andries Vlot 50 jaar oud. Abraham zien, betekende voor hem een keerpunt in zijn leven. Hij had zijn bedrijf groot gemaakt, gunde zichzelf na twintig jaar buffelen meer tijd en ruimte, ook in zijn hoofd, en zag wat hem te doen stond.

Andries vertelt aan het AD: „Ik wil onrecht, leed, zorgen over het milieu, criminaliteit, enzovoort op de kaart hebben. Mijn stellige overtuiging is dat oplossingen vaak binnen handbereik liggen en echt niet altijd veel hoeven te kosten.’’

Verschil tussen arm en rijk

Andries zit aan zijn bureau in zijn kantoor in Houten, waar de hoofdvestiging van TSN Groen is gevestigd, koploper in Nederland op het gebied van emissieloos transport.

Hij vertelt gedreven over zijn leven en zijn innovatieve kijk op zakendoen, steekt daarbij zijn zorgen niet onder stoelen of banken over de wereld waarin wij leven. Een wereld, ziet hij, waarin het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt, waar we mensen tot onze schande op straat laten slapen en waar ‘oude vrouwtjes’ schaamteloos op straat worden overvallen.

Daar moet hij wat mee, vindt Andries. Niets doen en toekijken kan hij niet, daarvoor is hij ook te diep gelovig. Als hij voor het slapengaan in de spiegel kijkt, stelt hij zichzelf daarom de vraag: ‘Wat kun jij morgen beter doen?’ Of liever nog: ‘Wat kun jij morgen nog méér doen?’

Meubels worden door TSN Groen bezorgd in elektrische bestelbussen. Foto: Rias Immink

Een heleboel, heeft hij ontdekt. Zeker als je het lef hebt om de knop echt om te zetten en desnoods opnieuw te beginnen om iets voor elkaar te krijgen. Andries citeert graag Albert Einstein: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt’.

Transport met paard en wagen

Hij stamt uit een verhuis- en transportgeslacht uit de Alblasserwaard. Zijn opa reed met paard en wagen, zijn vader met de bakfiets. Zijn broer heeft het familiebedrijf overgenomen, in 1998 is Andries voor zichzelf begonnen.

Nu heeft hij driehonderd mensen aan het werk, maar hij begon alleen. Aanvankelijk in Nieuwegein, in een gehuurd pand. Later in Houten. „Mijn logistieke loopbaan was er een van groeien, groeien, groeien. Ik denk dat ik wel veertig keer ben verhuisd of er een nieuw pand bij heb betrokken.”

Voor Houten koos hij bewust. Vanwege de centrale ligging in het land, maar ook omdat de gemeente uit overtuiging duurzaam en groen wil zijn. „Daar hecht ik veel waarde aan.’’

Wereld veiliger, leefbaarder en duurzamer

In 2020, het jaar van zijn ‘heroriëntatie’ op het leven, zette Andries veertig punten op papier. Noem het een masterplan waarmee hij de wereld veiliger, leefbaarder en duurzamer wilde maken. „Ik ben er zelfs mee naar het Binnenhof gegaan. Maar daar hangt geen ideeënbus bij de deur, wat ik best gek vond. In Den Haag ben ik overladen met duimpjes en schouderklopjes; ze vonden het allemaal geweldig. Maar daarna hoorde ik niets meer. Het bleef stil.”

Dus geeft hij nu, binnen zijn eigen mogelijkheden, op zijn bedrijfsterrein dan maar het goede voorbeeld, in de hoop dat het anderen wakker maakt en motiveert. Zijn pand is gasloos, op het dak liggen 3.200 zonnepanelen en hij bezorgt inmiddels duizenden orders per week volledig zero-emissie.

900.000 kWh groene stroom

Op zijn terrein nam hij een grote batterij in gebruik die per jaar 900.000 kWh groene stroom levert. Daarmee worden ’s nachts de bestelbussen opgeladen waarmee consumenten overdag hun meubels geleverd krijgen.

Een volgende stap op weg naar zijn doel: iedere dag overal in Nederland zonder uitstoot bezorgen. TSN Groen opende vijf hubs in het land, van waaruit nu meubels naar de klanten worden gebracht. Dicht bij de consument gaan zitten, maakt volledig elektrisch vervoer mogelijk.

Nestkasten voor vleermuizen

Er was nog méér dat hij kon doen: rond het distributiecentrum liggen nu stroken bloemrijk grasland, goed voor de biodiversiteit. Daarin staan bijenstallen, insectenhotels en nestkasten voor vleermuizen. Achter het bedrijfspand heeft Andries een houtwal opgetrokken voor de oeverzwaluwen. Aan de lichtmasten zijn palen gemonteerd waarop roofvogels kunnen speuren naar muizen.

En Andries biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; ook dat is een bewuste keuze. Goed doen voor een ander die het moeilijker heeft, is iets wat hij van huis uit heeft meegekregen: „Als kind zag ik moeder nog snel een pak koffie bij iemand in de fietstas stoppen, en mijn vader liet me soms een envelopje met inhoud bij iemand in de bus gooien; een afzender stond er niet op.”

‘Vlotter naar een betere wereld’ is meer dan een drijfveer achter emissieloos vervoer; het is ook de naam van de stichting waarmee Andries elders in de wereld iets wil betekenen voor een ander.

Andries Vlot: „Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad.’’ Foto: Rias Immink

„In Malawi hebben we inmiddels twee miljoen bomen geplant tegen de ontbossing. We steunen er projecten voor onderwijs en betere gezondheidszorg. We helpen boeren met zonnepanelen energie op te wekken voor de irrigatie van hun landbouwgrond. Voor ziekenhuizen zijn zonnepanelen en een batterij simpelweg van levensbelang: een kind haalt soms de ochtend niet omdat ’s nachts de stroom weer is uitgevallen, zó gemakkelijk kun je dat dus voorkomen.’’

Zendeling in de transportwereld

Van de mensen in Malawi kunnen wij nog veel leren, zegt Andries. „Ze moeten het met heel weinig doen, maar het zijn zeer bevlogen mensen met ontzettend veel veerkracht, daar heb ik diepe bewondering voor.’’

Behalve Einstein, citeert de ondernemer ook de Bijbel: ‘Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad’. „Ik doe dit niet om er zelf rijk van te worden, hoewel er niks mis is met geld verdienen. Wat ik vooral wil laten zien – wat dat betreft ben ik een zendeling in de transportwereld – is dat het kán: met respect voor mensen, natuur, milieu en de leefomgeving gewoon je business draaien en tegelijk ook nog iets teruggeven aan je omgeving. Dichtbij of verder weg.”

Dit artikel is geschreven door Maarten Venderbosch voor het AD.