Investeerders steken 810.000 euro in Food for Skin: ‘Koploper worden in Europa’

Food for Skin, het Nederlandse huidverzorgingsmerk dat skincare uit geupcyclede ingrediënten maakt, krijgt extra financiële slagkracht dankzij een kapitaalinjectie van ruim 8 ton. „Hiermee kunnen we meer impact maken in de Europese skincare-industrie.”

Het bedrag komt van drie impactinvesteerders: DOEN Participaties, genuine business van Henk Jan Beltman en Rabo Foundation. Zij investeren in totaal 810.000 euro in het huidverzorgingsmerk. Dat geld is volgens Angela Ursem, co-founder en Captain van Food for Skin, een middel om hun doel te bereiken: meer impact maken. „We gaan geen gekke dingen doen. We zijn de laatste vijf jaar hard aan het bouwen geweest en we kunnen nu voorzichtig gaan opschalen.”

Angela: „Belangrijk is dat we onze zichtbaarheid vergroten.” Om dat voor elkaar te krijgen zal er meer geld naar marketing gaan. „Onze focus ligt in eerste instantie op online. Daar zijn we al actief maar dat kunnen we nu uitbreiden. We sturen daarbij op data, kijken wat werkt. En misschien moeten we ook in print investeren. Maar je zult ons niet met spotjes op tv gaan zien.”

Ook sociaal impact maken

Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in nieuwe upcycling trajecten. „Nu komt 40 procent van onze ingrediënten uit de recycling van voedselresten. Dat moet elk jaar 5 procent meer worden. Door nieuwe inzamelingstrajecten op te zetten, is dat makkelijker te halen. En we zullen meer kunnen doen aan R&D om ook van die kant dat percentage omhoog te krijgen. Verder zullen we versneld nieuwe producten gaan ontwikkelen en op de markt brengen.”

We willen Europees koploper worden in verantwoordelijk geproduceerde huidverzorging

„Naast milieu vinden we het belangrijk om de sociale impact te vergroten”, vertelt Angela. „Zo zijn we aan het kijken of we een samenwerking kunnen starten met het Boro x Atelier in Amsterdam. Hier worden mensen met een burnout geholpen om te herstellen. Het zou mooi zijn om daar bijvoorbeeld onze accessoires en cadeauverpakkingen te laten maken. Ook kijken we of we ingrediënten via sociale projecten kunnen inkopen.”

Extra kapitaal voor uitbreiding team Skin Care

Food for Skin werkt nu nog met een klein team maar om alle plannen te realiseren zijn meer handjes nodig. Het extra kapitaal maakt het mogelijk om dat team langzaam uit te breiden. „We willen niet te hard groeien. Zo hebben we ooit wel geroepen dat we snel naar Duitsland wilden uitbreiden. Die ambitie is er nog steeds maar dan vanaf 2027. Komend jaar ligt de focus echt op groei in Nederland. Dat is wat we de afgelopen jaren wel geleerd hebben: focus is het toverwoord.”

Desondanks is het doel nog steeds helder. Angela: „We willen koploper worden in verantwoordelijk geproduceerde huidverzorging in Europa. En deze investering helpt om dat sneller te bereiken.”