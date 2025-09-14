Advies voor impactondernemers: ‘Duurzaamheid werkt pas mét topkwaliteit’

Lees verder onder de advertentie

Hij is net terug van zijn koffieafspraak met Angela Ursum van Food for Skin. Deze week kwam het huidverzorgingsmerk dat skincare uit geüpcyclede ingrediënten maakt in het nieuws doordat ze een kapitaalinjectie van ruim 8 ton kregen. Léon: „Ze vertelde me dat kwaliteit bij hen bovenaan staat. Wat is het beste van het beste? En hoe kun je deze ingrediënten zo duurzaam mogelijk krijgen? Ik leerde dat de basis kwaliteit is. En dat duurzaamheid an sich niet het enige unique selling point kan zijn. Duurzaamheid werkt pas mét topkwaliteit. Maak het product dus zo goed mogelijk en dan pas zo duurzaam of sociaal mogelijk. Dan kun je pas de massa bereiken.”

Die les leerde hij ook van de ondernemers achter Blooms out of the Box. Het product dat Erna Ebbinge en Simon Speelman verkopen is een plantenpot, waterreservoir én verzendverpakking in één. Ideaal als relatiegeschenk als alternatief voor een bos bloemen. Duurzaam: de footprint is twee keer zo laag als een gemengd boeket bloemen. Ook zijn er sociale ambities, er werken nu 2 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en dat worden er de komende tijd meer.

Maak het product dus zo goed mogelijk en dan pas zo duurzaam of sociaal mogelijk. Dan kan je massa pas bereiken Léon Polman

Léon vertelt: „Het product staat. Vooral het feit dat het ook een verzendverpakking is, vind ik geniaal. Iedereen die wel eens bloemen bezorgd heeft gekregen, weet hoeveel materiaal er wordt gebruikt om ze een beetje heelhuids op bestemming te krijgen. Het is duurzaam en nu wordt er ook zorg gedragen om het sociaal te maken.”



Beginnen vanuit kwaliteit in plaats van duurzaamheid

Bij Jop Bröcker van Brute Bonen leerde hij eveneens dat kwaliteit heel belangrijk is. „Jop vertelde dat versheid heel belangrijk is. Hij begon niet vanuit duurzaamheid, maar vanuit kwaliteit met zijn koffiebonen. Op een gegeven moment begon het aan hem te knagen, dus hij ging op zoek naar een manier om meer impact te maken. Hij las in een artikel over koffie uit het bos. Koffieplanten doen het namelijk goed in de schaduw. En eigenlijk is alles beter aan koffie uit het bos: geen monocultuur, meer biodiversiteit en met elk kopje koffie uit het bos haal je 450 gram CO2 uit de lucht.”

Duurzaamheid versus kwaliteit bij Green Side

Deze les past Léon ook toe in zijn eigen bedrijf Green Side, een bedrijf dat oud eenzijdig bedrukt papier van onder meer scholen hergebruikt om er notitieboekjes van te maken. „We willen zo duurzaam mogelijk zijn, maar heeft dat invloed op de kwaliteit? We hebben daar soms concessies op moeten doen. Onze notitieblokken worden gemaakt door sociale werkplaatsen in grote steden. We wilden eerst dat een bestelling uit Amsterdam ook daadwerkelijk in Amsterdam werd gemaakt, maar dat werd logistiek zo’n uitdaging. Uiteindelijk hebben we dit losgelaten. En daarnaast is elk notitieblokje van ons handgemaakt, daar houden we standvastig aan vast. Maar dit beperkt ons tegelijkertijd in onze groei. Dat is iets waar we over moeten nadenken.” Léon gaat nog twee weken door met de challenge.



