Je onderneming economisch krachtig én duurzaam toekomstbestendig? 30 ‘dwarsdenkers’ doen het zo

Hoe bouw je een onderneming die economisch krachtig is én duurzaam toekomstbestendig? Voor het 3 oktober verschenen boek Dwarsdenkers spraken auteurs Annelies Ruis en Theo van de Kamp met 30 ondernemers en CEO’s die al een flinke tijd bezig zijn met deze omvangrijke missie.

De zogenaamde ‘dwarsdenkers’ dagen volgens de schrijvers conventies uit, doorbreken oude patronen en bouwen bedrijven waarin people, planet én profit hand in hand gaan. Van circulaire koplopers tot sociale vernieuwers en van tech-pioniers tot CEO’s die binnen gevestigde bedrijven een cultuurverandering realiseren.

De centrale vraag in het boek is: ‘Wat onderscheidt de pioniers van de grijze massa?’. Volgens Annelies Ruis is een dwarsdenker iemand die gedreven is door meer dan alleen winst, zo legt ze uit in De Ondernemer Live. „Ze vinden dat ze niet alleen winst moeten maken, maar daarnaast ook gewoon het goede moeten doen. Dat komt wonderwel samen tot een nog beter resultaat.”

Het gaat niet alleen om dertig dwarsdenkers. Het gaat om wat hun gedachtegoed voor anderen kan betekenen Annelies Ruis

De drive achter waardengedreven ondernemen

Tijdens de interviews ontdekten Annelies en Theo dat veel van deze ondernemers een gemeenschappelijk DNA delen. Het gaat niet alleen om succes, maar om het creëren van waarde voor mens en maatschappij. Theo: „We zagen dat er een vrij negatief beeld is ontstaan van ondernemers: een graaicultuur gedreven door winst met weinig begrip voor mens en maatschappij. Terwijl wij juist in onze omgeving een veel positiever beeld zagen. Die verhalen moeten verteld worden.”

Dit ‘waardengedreven ondernemen’ blijkt geen sprookje. Het vraagt om moeilijke keuzes en doorzettingsvermogen, zo blijkt. Annelies noemt het voorbeeld van elho, een producent van circulaire bloempotten. „Ze willen naar CO2-negatief. Dat gaat echt niet vanzelf. Het kostte hen acht jaar om een windmolen op hun bedrijventerrein te krijgen. Wat mooi aan Elho is: ze hebben inmiddels een windmolen op het bedrijventerrein staan. Links van hen zit Tesla, rechts zit Coca-Cola. Die bedrijven hebben dat niet voor elkaar. Elho wel.’’

Ondernemers die onder andere in Dwarsdenkers aan het woord komen, zijn:

Timo Hoogeboom en Nicole Freid, HAK

Lars van der Wijst, Cloudpillo

Tijn van Elderen, Brabantia

Olaf Elderenbosch, elho

Ruud Koornstra, Tendris

René Gompel, Coolgradient

Bas van der Veldt, AFAS

Bob Hutten, Hutten Catering

Tanja Dik, Johan Cruijff Arena

Van interviews naar een boek met een missie

Het schrijven van het boek was een intensief proces. De auteurs voerden tientallen interviews en analyseerden duizenden pagina’s transcripties. Tijdens deze reis kwam een belangrijk inzicht naar voren: de verhalen van deze ondernemers kunnen anderen inspireren. ,,Het gaat niet alleen om dertig dwarsdenkers,” zegt Annelies. ,,Het gaat om wat hun gedachtegoed voor anderen kan betekenen.”

Theo benadrukt dat de interviews een breed scala aan ondernemers omvatten: van familiebedrijven zoals Brabantia en Hutten Catering tot startups zoals Cloudpillo. ,,De context is anders, maar één ding is hetzelfde: de ruimte pakken om vanuit visie en drive te werken aan meer dan alleen winst.”

Dwarsdenkers doen dingen anders. Ze stellen ambitieuze doelen en proberen elke dag beter te worden Theo van de Kamp

Ondernemersverhalen: van familiebedrijven tot startups

Het boek staat bol van de inspirerende verhalen. Neem bijvoorbeeld Rahel Boon-Dejene van R&D Group en RBD, die tien jaar lang streed voor een verblijfsvergunning en uiteindelijk een succesvol bedrijf opbouwde. Of Bob Hutten van Hutten Catering, die met unieke methodes meer dan 2.000 werknemers aan boord houdt. Een ander voorbeeld is Vink, een bureau dat werkt met puur autistische mensen en dit model deelt met andere organisaties. Theo: „Het mooie is dat deze ondernemers niet alleen denken aan hun eigen succes. Ze zijn vaak vrijgevig en delen hun kennis en modellen met anderen.”

De Dwarsdenkers-auteurs zijn voor hun boek niet alleen naar de usual suspects gestapt, zo vertelt Theo. „We hebben met name gezocht naar wat meer onbekende ondernemers, bijvoorbeeld René Gompel van Coolgradient, een bedrijf op het gebied van AI dat datacenters 25 procent goedkoper wil krijgen door energie en water te besparen.’’

Hoe kun je zelf een dwarsdenker worden?

De auteurs hopen dat het boek een inspiratiebron is voor ondernemers én medewerkers in loondienst. Annelies: „Het begint met het gesprek aangaan. Stel jezelf en je team vragen zoals: ‘Als we over tien jaar terugkijken, waar zijn we dan trots op?’ en ‘Zijn we waardegedreven en denken we aan de lange termijn?’” Theo voegt toe dat het ook draait om proberen en leren. „Dwarsdenkers doen dingen anders. Ze stellen ambitieuze doelen en proberen elke dag beter te worden.”

Conclusie ‘Dwarsdenkers’: Het verschil maken als ondernemer

Het boek laat volgens de twee schrijvers zien dat ondernemen meer is dan winst maken. Het gaat om waarde toevoegen, voor mensen, de planeet en de maatschappij. ,,De verhalen van deze ondernemers tonen aan dat het mogelijk is om succesvol te zijn én een positieve impact te maken. Wil jij ook een dwarsdenker worden? Begin klein, stel vragen en durf anders te denken. Want zoals Bas van der Veldt van AFAS zegt: ‘Iedereen moet elke dag bezig zijn met hoe het beter kan’.”

Over de auteurs Theo van de Kamp is oprichter van Mediativity - sinds 2008 een strategisch adviesbureau voor businessinnovatie en -transformatie. Het bureau helpt organisaties toekomstbestendig te worden. Annelies Ruis is de oprichter van WerfSelect, een bureau voor interim en executive search. Sinds 1998 richt het bureau zich op één heldere visie: werken vanuit de menselijke maat.

