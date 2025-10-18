Samenwerking met Charlie’s én nieuwe gepatenteerde koeling: hoe bij Aquablu smaak, fun en innovatie samenkomen

Aquablu wordt regelmatig omschreven als ‘de Nespresso van water’. Met hun geavanceerde technologie maakt de scale-up hydratatie slimmer, duurzamer en aantrekkelijker door verrijkte drankjes (met vitaminen, mineralen en smaken) ter plekke te produceren. En dit zonder plastic verpakkingen, zonder transport, en zonder concessies aan kwaliteit of beleving.

‘Voelt gewoon logisch’

Aquablu en Charlie’s breken met traditie en ‘unbottlen’ voor het eerst een bestaand drankje. Dankzij deze samenwerking zijn Charlie’s meest geliefde smaken, Lemon en Orange & Mandarin, nu exclusief verkrijgbaar via Aquablu’s slimme REFILL+ hydratatiesysteem voor de zakelijke markt. Sander de Jonge: „Het voelt gewoon logisch: twee merken uit Nederland die allebei willen dat mensen beter en meer drinken, slaan de handen ineen. Wij brengen de smaak en fun van Charlie’s, Aquablu brengt de tech, duurzaamheid én de experience”.

Aquablu’s medeoprichter Marnix Stokvis licht toe: „We waren altijd al fan van de smaak van Charlie’s. Dus toen we gingen nadenken over welk merk we als eerste ‘uit het blik’ wilden halen, was de keuze snel gemaakt. We pitchten het idee aan het team van Charlie’s en zij waren meteen enthousiast. Het sluit naadloos aan op hun missie en die van ons. Dit is precies waar het voor ons om draait: met slimme technologie herdefiniëren hoe we dagelijks drinken”. De samenwerking is feestelijk gelanceerd met een mobiele activatie: de Aquablu Hydration Bus toert door Nederland en doet verschillende kantoren aan voor een verfrissende tasting op locatie.

REFILL+ Series 2 met AI-gestuurde zuivering

Eerder deze maand presenteerde Aquablu bovendien hun REFILL+ Series 2, een slimme wateroplossing die technologie, design en duurzaamheid samenbrengt. De REFILL+ Series 2 maakt flessenwater overbodig door gebruik te maken van AI-gestuurde zuivering en slimme sensoren die inzicht geven in waterverbruik, bespaarde CO₂ en plastic. Met meer dan zestig combinaties, van heet water op 75° en 90° graden (perfect voor groene of witte thee op de lagere stand en zwarte of kruidenthee op de hogere) tot gekoeld of extra-bruisend water met verrijkte smaken, biedt het systeem maximale variatie, zonder de noodzaak van meerdere apparaten. Alle smaken zijn verrijkt met vitaminen en mineralen, zonder suiker.

„Met onze nieuwe gepatenteerde koeling gaan we nog een stapje verder: kouder water en meer bubbels. Dit is de toekomst van hydratatie”, stelt medeoprichter Marnix Stokvis. „Bij Aquablu bouwen we geen watersystemen, we bouwen ervaringen. Elke nieuwe innovatie die we ontwikkelen heeft één doel: hydratatie slimmer, beter en aantrekkelijker maken. Met REFILL+ Series 2 tillen we dat opnieuw naar een nieuw niveau.”