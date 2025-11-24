In 2021 verkocht Ben Nieuwe Weme (72) zijn goedlopende bedrijf NieuweWeme, om te kunnen genieten van zijn pensioen. Tot Bens grote verdriet ging ‘zijn kindje’ failliet. Menno Kunst (44) kocht een deel van het bedrijf terug. Ben besloot weer aan te haken. Niet als mede-eigenaar, maar vooral als sparringpartner. Hoe gaat het nu?

Lees verder onder de advertentie

Ze vormen volgens eigen zeggen een perfect duo, Menno en Ben van NieuweWeme, gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van slimme, hoogwaardige installaties voor de hightech-industrie.

Met alle disciplines onder één dak kun je de productie veel beter managen, met zo min mogelijk risico Ben Nieuwe Weme

Menno, algemeen directeur met jarenlange corporate-ervaring én eindverantwoordelijke, is strategisch, een tikkie behouden en commercieel heel sterk. Oprichter en oud-eigenaar Ben - nu sparringpartner, huisbaas en facilitator - was altijd het technische brein en is gezegend met een flinke dosis lef. Wat ze delen? Hun vermogen tot zelfreflectie. „Als het nodig is, houden we elkaar een spiegel voor. En we hebben geen last van onze ego’s.’’

Lees ook: Patrick geeft zijn droom op, moet tuincentrum sluiten: ‘Kapitaal dat ik in 30 jaar opbouwde is in 2 jaar verdampt’

Lees verder onder de advertentie

Full-service installatie-integrator NieuweWeme

NieuweWeme uit Oldenzaal is een full-service installatie-integrator: ze ontwerpen én bouwen complete technische systemen. Dat varieert van ’s werelds eerste verplaatsbare biogasinstallatie en mobiele statiegeldcontainers tot plug-and-play waterstofsystemen en kant-en-klare modules (skids) voor composteerinstallaties.

De slogan richting klanten: you deliver the tech, we make it work. Van engineering tot productie, en van testen tot inbedrijfstelling op locatie.

Lees ook: Gefrustreerde ondernemer koopt ‘zijn’ bedrijf weer terug nadat het failliet ging

Lees verder onder de advertentie

In uppie vanuit de woonkamer

Ben Nieuwe Weme stond in 1989 aan de basis van het bedrijf. Aanvankelijk werkte hij in zijn uppie vanuit de woonkamer. „Daarvoor had ik dertien jaar als buitenmonteur gewerkt bij een bedrijf dat soortgelijke installaties bouwde. Deze installaties werden echter op de bouwplaats zelf gemaakt. Er werd vaak gebruikgemaakt van de verkeerde materialen, bovendien verliep de samenwerking stroef. Als er iets fout ging, wees de mechanische man naar de elektrische man, de elektrische man naar de hydraulische man, de hydraulische man naar de pneumatische man. En allemaal wezen ze naar de degene die verantwoordelijk was voor de software.’’

We zijn gaan bellen en binnen 24 uur hadden we al voor 5,7 miljoen aan toegezegde orders Menno Kunst

Ben: „Dat was ik zat. Niet efficiënt, niet effectief. Soms duurde de bouw van een installatie op locatie wel anderhalf jaar. Ik dacht: zo’n installatie moet je in een fabriek prefab bouwen. Met alle disciplines onder één dak kun je de productie veel beter managen, met zo min mogelijk risico’s. Wanneer de installatie klaar is, ga je samen met de klant testen. Zo haal je 90 procent van de kinderziektes eruit. Vervolgens kun je in een week of zeven een goed werkende installatie op de bouwplaats in elkaar zetten. Zo is NieuweWeme ontstaan. Het was pionieren.’’

Ruim 100 medewerkers en omzet van 30 miljoen

NieuweWeme groeide uit tot een goedlopend bedrijf met ruim 100 medewerkers en een omzet van 30 miljoen euro. In 2021 verkocht Ben ‘zijn kindje’. De orderportefeuille was op dat moment goed gevuld. Aanvankelijk zou hij nog anderhalf jaar aanblijven, voor een zachte overdracht. Het werden negen maanden. Daarna ging Ben definitief met pensioen.

Lees verder onder de advertentie

Althans, dat was het idee. Hij volgde de ontwikkelingen vanaf de zijlijn en hield contact met sommige oud-medewerkers, leveranciers en klanten. Tot zijn grote verdriet ging zijn bedrijf in april 2024 failliet. Iets met te hoge ambities. Ben dacht dat hij zijn bedrijf in een veilige haven had geloodst, maar nietbleeki minder waar. „Ik voelde me verantwoordelijk voor al die mensen.’’

Ben Nieuwe Weme en Menno Kunst. Foto: Lenneke Lingmont

Samenwerking met Menno Kunst

Lang verhaal kort: Menno, die hij uit de privésfeer kent, kocht een deel van het bedrijf, terwijl een aantal andere onderdelen aan derden werd verkocht. En Ben besloot Menno te helpen met de spin-off. De twee kijken liefst niet terug op die periode, daar is volgens hen genoeg over gezegd en geschreven. Menno: „Dat is geweest. We kijken graag vooruit.’’

Lees verder onder de advertentie

In aangepaste vorm ging NieuweWeme op 23 mei 2024 weer van start. Een prachtige dag, blikt Ben terug. ,,We zijn gaan bellen en binnen 24 uur hadden we al voor 5,7 miljoen aan toegezegde orders. Sindsdien voelt het weer als een groot jongensboek, net als vroeger. En het gaat hartstikke goed.’’

Onrust hoort bij ondernemerschap Menno Kunst

Menno: „We schrijven vanaf het begin zwarte cijfers, dat zegt wel iets. In het begin voelde ik wel onrust, maar dat hoort bij ondernemerschap. Ik ben wat dat betreft Rupsje Nooitgenoeg. Ik ben wel altijd bezig om het orderboek vol te krijgen, maar – net als het managementteam - dan zegt Ben altijd dat het goed komt. En daar vertrouw ik op. Soms denk ik dat we moeten doorgroeien naar honderd man, maar aan de andere kant denk ik: vijftig is ook goed. We zijn een nuchter bedrijf zonder kapsones. We hebben een fijn team, en sommige dingen willen we steeds beter: processen, klanttevredenheid en technologie.’’

Lees ook: Ondernemer keerde terug uit pensioen om bedrijf te redden

Lees verder onder de advertentie

Nuchtere aanpak met focus op samenwerking

NieuweWeme heeft intussen meer dan 35 jaar ervaring met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van slimme, hoogwaardige installaties voor de hightechindustrie. De aanpak is nuchter, met een focus op samenwerking.

Menno: „We hebben een duidelijke stip aan de horizon gezet. Onze mensen staan voorop. Sinds kort zitten we op één locatie, er is geen scheiding tussen kantoor en fabriek. Samen lunchen, net als tafelvoetballen en darten. Samen plezier kunnen maken is zo belangrijk. We beschikken over een team technisch zeer vakbekwame mensen, met een grote kameraadschap onderling. Ze zullen elkaar nooit laten vallen.’’

We blijven doorgaan met vertrouwde opdrachten, maar willen af en toe ook buiten de comfortzone treden Menno Kunst

„We kiezen voor duurzame groei. Niet grillig, maar gestaag. Onze filosofie is gericht op continue verbetering van de bedrijfsvoering, zodat je als bedrijf efficiënt en effectief blijft. We gebruiken graag gezond boerenverstand. Je zou kunnen zeggen dat we onze klanten helpen om voorop te lopen, want zij doen écht innovatieve dingen. En ze vertrouwen volledig op ons dat het werkend wordt. Dit bedrijf tikt op technische uitdagingen, niks is te gek.’’

Lees verder onder de advertentie

Ambitie: 40 procent meer opdrachten

NieuweWeme hecht aan stabiliteit. Naast complexe, unieke opdrachten streeft Menno naar herhaalopdrachten. Ook service en onderhoud is een belangrijke pijler van het Twentse bedrijf. Menno: „We blijven doorgaan met vertrouwde opdrachten, maar willen af en toe ook buiten de comfortzone treden. Een voorbeeld? De maritieme offshoremarkt, waar het technisch écht complex wordt. Daar zou ik graag mee aan de slag willen. We werken uiteindelijk toe naar een bedrijf met 40 procent projectmatige opdrachten, 40 procent herhalende business en 20 procent service en onderhoud.’’

Ben Nieuwe Weme en Menno Kunst. Foto: Lenneke Lingmont

Menno vervolgt. „Wat we eigenlijk graag willen, is dat we 40 procent meer opdrachten binnenhalen dan je met 45 man aankan. Dat zorgt voor voldoende werk, dus stabiliteit. Sommige werkzaamheden kunnen we uitbesteden. Wat we zelf sowieso blijven doen is ontwerpen, engineeren, prototyping, de boel aansluiten, met de klant testen en de installatie in bedrijf stellen. De rest – denk aan seriematig las- en containerwerk - kun je overlaten aan partners die de capaciteit hebben.’’

Lees verder onder de advertentie

Gelijkwaardige relatie Menno en Ben

Menno en Ben hebben een volstrekt gelijkwaardige relatie en zijn niet te beroerd om elkaar de waarheid te vertellen. Ze komen niet op vaste momenten bij elkaar: als het zo uitkomt, spreken ze elkaar op zondagmiddag. Menno is dagelijks in Oldenzaal aanwezig, Ben bezoekt de werkvloer gemiddeld zo’n twee keer per week.

Ben: „Ik heb het bedrijf altijd met kennis en kunde geleid. Dat heeft geresulteerd in een goed gevulde fruitmand waar ik trots op ben. Menno is in staat het bedrijf door te laten groeien naar een omzet van 50 tot 70 miljoen euro, daar ben ik niet geschikt voor. Toen ik directeur was, liep ik hele dagen in de werkplaats, terwijl Menno meer een manager is. Hij doet ook veel meer aan marketing dan ik deed. Ik zag het nut er wel van in, maar had het geld er niet voor over.’’

We zijn elkaars sparringpartner, houden elkaar een spiegel voor, hebben dezelfde drive en zijn allebei onbaatzuchtig Menno Kunst

Menno vult aan. „Onze samenwerking verloopt heel prettig, we nemen nooit een blad voor de mond. Soms zijn we samen gefrustreerd, maar we lachen ook veel samen. We zijn elkaars sparringpartner, houden elkaar een spiegel voor, hebben dezelfde drive en zijn allebei onbaatzuchtig. Daardoor zijn we in staat om een stabiel bedrijf neer te zetten voor onze eigen mensen, klanten en leveranciers.’’