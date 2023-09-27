Circulair keukenbedrijf Chainable heeft een investering van 1,4 miljoen euro opgehaald bij impactinvesteerders Fair Capital Impact Fund en Stichting ifund. De startup investeert dit bedrag in de verdere groei en automatisering. Het bedrijf versterkt hiermee naar eigen zeggen de positie als marktleider in circulaire keukens.

Ieder jaar worden in Europa 13 miljoen keukens vervangen. De keukens, vaak gemaakt van spaanplaat of MDF, hebben een levensduur van 15 jaar en worden daarna verbrand. Chainable streeft naar een duurzame wereld waar keukenonderdelen worden hergebruikt en deze onnodige afvalstroom ophoudt te bestaan. Het bedrijf heeft hiervoor een circulair keukenconcept met een minimale milieu-impact ontwikkeld dat aantrekkelijk is voor woningcorporaties en zakelijke investeerders.

Het idee van dit circulaire keukenconcept kwam van medeoprichter Cees van Nispen (76). Na een carrière van meer dan 50 jaar in de keukenwereld zag hij dat er op het gebied van duurzaamheid maar weinig was veranderd in de sector. Met zijn idee voor een circulaire keuken ging hij op zoek naar enthousiaste partners om een circulair keukenbedrijf mee te starten. Deze vond hij in Simon Rombouts (29) en Jordy van Osch (28). In 2020 richtten ze samen Chainable op.

We kunnen onze keukens verkopen met een verplichte terugkoopgarantie, of verhuren. Daarnaast planten we voor elke keuken die we plaatsen 36 bomen Jordy van Osch, coo Chainable

Eerste echte circulaire keukenconcept voor de zakelijke markt

Chainable is het eerste echte circulaire keukenconcept voor de zakelijke markt, zo beloven Rombouts en Van Osch. Het bedrijf focust zich voornamelijk op zakelijke verhuurders zoals woningcorporaties, beleggers, kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen en modulaire bouwers. Een Chainable-keuken is nu 88 procent circulair, en het bedrijf werkt er hard aan om dit percentage nóg groter te maken.

Met het circulaire businessmodel Kitchen-as-a-Service (K-a-a-S) houdt het bedrijf grip op materialen, legt medeoprichter en coo Jordy van Osch uit: ,,We kunnen onze keukens verkopen met een verplichte terugkoopgarantie, of verhuren. Daarnaast planten we voor elke keuken die we plaatsen 36 bomen.”

Chainable heeft inmiddels 20 medewerkers en een jaarlijkse groei van 200 procent. Met een klantportfolio van meer dan 20 woningcorporaties en een tiental aannemers, modulaire bouwers, beleggers en andere zakelijke klanten heeft Chainable naar eigen zeggen een gigantisch groei- en impactpotentieel.

Met de investering wil het bedrijf verder groeien om circulariteit geen uitzondering maar regel te maken. Simon Rombouts, ceo van Chainable, licht dit toe: ,,Met dit groeikapitaal gaan we met Chainable de volgende fase in; we investeren in verdere professionalisering en automatisering. Dit helpt ons om jaarlijks ruim 1.000 keukens uit te leveren en verder te groeien om circulaire keukens de standaard te maken in deze traditionele markt.”

