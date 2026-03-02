Deze ondernemer stuurt emoties met geur: ‘Wat je ruikt bepaalt 75 procent van je eerste indruk’

Niets beïnvloedt een eerste indruk zo sterk als een geur. Ondernemer Arthur Stuivenberg (59) doet daar zijn voordeel mee en helpt bedrijven en instellingen aan de juiste geur te koppelen. „De emotie die je voelt wanneer je binnenstapt, wordt voor 75 procent bepaald door wat je ruikt.”

Geurmanagement is volgens Stuivenberg het verspreiden van geuren in ruimtes om een specifiek doel te bereiken. „Dat kan het wegnemen van angst zijn of mensen juist een vertrouwd gevoel geven”, legt hij uit in De Gelderlander.



„In de zorg zien we bijvoorbeeld veel agitatie bij mensen met dementie. Door natuurlijke geuren te vernevelen, kunnen we die onrust tegengaan.” Hiervoor wordt bij Stuivenbergs bedrijf Natural Mood Makers gebruikgemaakt van etherische oliën: extracten uit planten of kruiden die in de lucht snel vervliegen.

Stuivenberg geeft als voorbeeld een mengsel, of een melange zoals hij de geur noemt, van sinaasappel, mandarijn en vanille. Deze geur is volgens hem effectief bij het kalmeren van patiënten. „Als je daar dan bijvoorbeeld ook nog kruidnagel aan toevoegt, heb je een geur die veel vertrouwen geeft.”



Geen verkooptruc

Geurmarketing wordt vaak geassocieerd met het subtiel manipuleren van klanten. Een bekende truc is de geur van versgebakken appeltaart tijdens het bezichtigen van een huis, om zo een knus gevoel te creëren. „Ik vind dat een beetje doorzichtig”, zegt Stuivenberg. „Ja, we hebben die geur in ons assortiment. Maar bak dan gewoon echt een appeltaart.”



De focus bij Natural Mood Makers ligt volgens Stuivenberg op het creëren van een passende atmosfeer. In de retailsector kan dit betekenen dat klanten zich prettiger voelen en daardoor langer in een winkel verblijven, wat indirect de verkoop kan bevorderen. In de horeca gaat het vaker om het versterken van de algemene beleving en gezelligheid.

Stuivenberg zegt zich niet te richten op verkooptrucs waarbij klanten bewust aan bepaalde geuren worden blootgesteld, maar vooral op het welzijn van medewerkers. „Als het in een zorginstelling lekker ruikt, is dat prettig voor zowel de cliënten als hun bezoek, wat het voor medewerkers weer makkelijker maakt.”



„In de horeca zijn vaak onplezierige geuren. Denk aan toiletten die ’s ochtends naar chloor stinken en ’s middags naar urine. Daar hebben we goede oplossingen voor: oliën die heel goed in staat zijn ongewenste geuren uit de lucht te halen. Daardoor kan het personeel van een horecazaak prettiger werken. Op kantoren helpen we medewerkers zich langduriger te concentreren.”

Ruikt zoals bij oma

Stuivenberg werkt bij het samenstellen van zijn melanges samen met aromatherapeuten. „Dat zijn mensen die heel goed weten wat geuren met je doen.” Het reukvermogen is sterker dan andere zintuigen verbonden met het geheugen. Stuivenberg: „Er zullen maar heel weinig mensen zijn bij wie de geur van appeltaart of sinaasappel geen positieve ervaring oproept.”

Eén van de industriële verstuivers van Natural Mood Makers. Foto: Caspar Huurdeman

„De emotie die je voelt wanneer je een ruimte binnenstapt, wordt voor 75 procent bepaald door wat je ruikt”, stelt hij. „Wanneer mensen iets ruiken, koppelen ze dat direct aan een bepaalde situatie met een bijbehorend gevoel. Je hoort vaak dat mensen bij een bepaalde geur denken aan hun oma en hoe het daar thuis rook. Natuurlijk heb je die ervaring ook als je iets ziet of hoort, maar bij een geur blijft die situatie veel langer in je geheugen staan en is het gevoel dat het oproept veel sterker.”

Sigarettenrook

Het trucje zit in de verstuivers met etherische oliën die Stuivenberg verkoopt: de oliën worden extreem fijn verneveld. „Als je toiletspray gebruikt, zie je dat wolkje druppels dat eruit komt meteen omlaag zakken. Zo’n verstuiver maakt een nevel die veel fijner is. Het lijkt qua samenstelling een beetje op sigarettenrook. Als je weleens ergens binnen bent geweest waar gerookt is, weet je dat dit niet op één plek blijft hangen, maar zich door de hele ruimte verspreidt. Hierdoor kunnen we ook makkelijk hele grote ruimtes van geur voorzien.”



Natural Mood Makers richt zich op vier specifieke sectoren: de zorg, kantoren, retail en horeca. In de zorg heeft Stuivenberg klanten als het Erasmus MC en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ook leverde hij verstuivers aan het Belgische kantoor van kofferfabrikant Samsonite.



„Dat is een succesverhaal”, zegt Stuivenberg trots. „Dat kantoor was in korte tijd enorm uitgebreid, van 150 naar 300 medewerkers. De mensen werkten zo dicht op elkaar dat ze elkaar voortdurend aanstaken met griep of verkoudheid; het ziekteverzuim was erg hoog.”

Verzuim omlaag

Stuivenberg stelt dat bepaalde etherische oliën de eigenschap hebben bacteriën, virussen en schimmels uit de lucht te halen. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn minder stellig, maar geven wel aan dat er oliën zijn met antibacteriële eigenschappen. Volgens Stuivenberg is het resultaat duidelijk: „Het verzuim daalde bij Samsonite nadat ze onze verstuivers zijn gaan gebruiken.”



Stuivenbergs passie voor geur ontstond in de koffie-industrie, waar hij twintig jaar werkzaam was. „Ik werd daar erg getriggerd, omdat ik zag hoe mensen altijd fel reageren op een geur. Mensen hebben nooit géén mening over hoe iets ruikt.”

Inmiddels krijgt hij de meest uiteenlopende verzoeken. Zo klopte een investeringsmaatschappij uit Rotterdam bij hem aan. „Dat was een heel chique bedrijf, met veel marmer in een statig gebouw. Maar ze wilden laten merken dat zij ook gewoon zijn.”



„We hebben samen met een geurpsycholoog een melange ontwikkeld die doet denken aan mos en bomen in het bos, een heel vriendelijke omgeving. Als mensen binnenkomen, ruiken ze direct die natuurlijke geur. Ook de medewerkers ruiken die geur iedere dag en worden er telkens weer aan herinnerd: oh ja, wij zijn ook maar gewoon mensen.”



