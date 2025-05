Binnen 10 maanden al 5 miljoen euro opgehaald: Lleverage AI maakt developers overbodig

Lees verder onder de advertentie

Lleverage verwacht dat binnen vijf jaar de vraag naar traditionele developers radicaal zal veranderen. Het platform loopt voorop in AI-ontwikkelingen: via gewone taal kunnen bedrijven dezelfde technische oplossingen bouwen waarvoor eerder een team van developers nodig was. Daarmee maakt Lleverage bedrijfsspecifieke AI-automatisering toegankelijk voor het mkb.

Vibe automation met Lleverage

„In plaats van te focussen op technologie, richten wij ons op het probleem: ondernemers die hun kennis willen automatiseren maar vastlopen in technische complexiteit”, vertelt Lennard Kooy, medeoprichter en ceo van Lleverage, in De Ondernemer Live. Lleverage ontstond uit grote frustratie. „Generatieve AI kwam op en daar wilde ik wat mee in mijn vorige onderneming. Maar we kwamen erachter dat het toch best nog wel complex was om er echt mee te automatiseren. Onze webdevelopers hadden ook moeite met welke uitkomsten er uit de tools kwamen. Dat was een groot pijnpunt.”

Bij ons platform hoef je alleen het probleem te kunnen beschrijven om het op te lossen Lennard Kooy

Klanten zoals Visma, Koninklijke Dekker en verzekeraar CCS hebben met het Lleverage-platform volledige bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Zoals de verwerking van marktonderzoeksdata tot bruikbare resultaten en de analyse van documenten voor due diligence in overnames. Het bouwen van de automatisering werkt via natuurlijke taal, waarbij het proces direct visueel zichtbaar wordt. „Bij ons platform hoef je alleen het probleem te beschrijven om het op te lossen”, zegt Kooy. „Een houthandel kan werknemers hebben die een order binnenkrijgen via de telefoon en dat weer in een systeem invoeren. Dat kunnen wij makkelijk voor ze automatiseren.” Lleverage noemt dit ook wel vibe automation. Door de automatisering zou het platform 80 procent van de werktijd teruggeven aan creativiteit, strategie en menselijke verbinding.

Lees verder onder de advertentie

Lleverage grote nieuwe Europese tech-innovatie

Je zou het bijna vergeten, maar Lleverage bestaat nog geen jaar. Het bedrijf werd in 2024 opgericht door Nederlandse ondernemers Lennard Kooy, Badr Eddial, Tom van Wees en Tim Beyer. Het wordt gesteund door vooraanstaande investeerders en heeft nu al vijf miljoen euro aan investeringsgeld opgehaald. Naast de drie miljoen van Peak dit jaar haalde het vorig jaar ook twee miljoen euro op.

Thijs Dijkman, partner van de investeerder Peak: „Lleverage voldoet aan alle criteria voor een grote nieuwe Europese tech-innovatie. De oprichters beschikken over indrukwekkende ervaring en hebben gezamenlijk bedrijven opgebouwd en opgeschaald in meer dan tien landen, met bij elkaar een jaarlijkse omzet van bijna honderd miljoen euro. Met een heldere visie op toegankelijke AI-automatisering laat Lleverage zien wat Nederlandse innovatie kan bereiken door hoge ambities te stellen en tegelijkertijd echte zakelijke problemen op grote schaal op te lossen.”

Elke keer als ik mijn LinkedIn open heb ik er weer een concurrent bij Lennard Kooy

Met het nieuwe kapitaal zal Lleverage de ontwikkeling van het platform versnellen. Het bedrijf zoekt daarvoor getalenteerde en ambitieuze professionals die op topsnelheid willen meebouwen. Om wereldwijd te kunnen concurreren met toonaangevende spelers uit Silicon Valley en Azië, richt Lleverage zich uitsluitend op de top 1 procent talent die aan de voorhoede van AI-technologie willen staan en de toekomst van automatisering vormgeven. „We zitten in een supercompetitieve markt. Elke keer als ik mijn LinkedIn open heb ik er weer een concurrent bij. Om op te kunnen boksen tegen de spelers uit Silicon Valley zijn we op zoek naar mensen met eenzelfde werkethiek. Geen 9-tot-5-mentaliteit.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Niek (27) en Titus (30) maken met AI-agents medewerker klantenservice bijna overbodig