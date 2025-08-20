Piepjonge ‘wijnboer’ Tim (19) heeft hit met rabarberchampagne: ‘Voorraad na week uitverkocht’

Tim Breederland (19) is nog maar twee jaar bezig als brouwer van bubbels van rabarber, een plant die hij zelf teelt op akkers in de buurt van het Zuid-Hollandse Stellendam. En het gaat hard, heel hard.

Lees verder onder de advertentie

Toen Tim Breederland vorig jaar begon, was het zijn doel om tweeduizend flessen witte en roze rabarberchampagne te maken, schrijft het AD. Op zich had dat gekund, aan de vraag en de rabarberoogst lag het niet. Maar in de kleine smalle schuur waar zijn opa als hobby de productielocatie bouwde, kon hij zo veel flessen niet kwijt en bleef het bij 1.300 stuks. Toen zat het pandje vol.

Daarom besloot hij op te schalen en naar een grotere ruimte te verkassen: de garage van zijn ouders, enkele huizen verwijderd van zijn opa.

Rabarberchampagne Tim geliefd

Dat betekende dat die leeggeruimd moest worden en opnieuw ingericht. Maar dat was allemaal geen probleem. Zijn vader had er een oldtimer staan. „Een T2 Volkswagenbusje”, vertelt Tim. „Die staat nu ergens anders”.

Lees verder onder de advertentie

Van zijn spaarrekening schafte Tim een gloednieuwe productiestraat aan. Op de glimmende lichtgrijze vloer staat een kanariegele hakselaar waarin de rabarber in mootjes wordt gehakt. Achterin staan twee roestvrijstalen vaten van 300 liter waarin het, uit de rabarberstukjes geperste, sap in combinatie met suikerwater kan vergisten. „Twee keer zo groot als die in opa’s schuur.”

De filter om de pulp eruit te halen, staat in de hoek. Een stuk of honderd flessen waarin hij het brouwsel overgiet, hangen ondersteboven in een rek zodat de laatste pulp tegen de kurk aankomt.

Lees ook: Tim (17) maakt rabarber-‘champagne’ uit eigen tuin: ‘Alles staat klaar! Ik kan niet wachten’

Lees verder onder de advertentie

Champagne uit de schuur van opa

In een andere hoek staan flessen waar de laatste pulp van de kurk gehaald moet worden. In een kast wachten flessen met glanzende folie over de hals op de verkoop. In de schuur van zijn opa had dat allemaal nooit gepast.

Kast met flessen rabarberbubbels die klaar zijn voor de verkoop. Foto: Jan de Groen

Tussen alle machines, kasten en een roetsvrijstalen aanrecht is ook nog eens meer dan genoeg ruimte om er met twee of drie man te werken. Ook belangrijk, beaamt Tim, want alles alleen doen lukt niet altijd. Zeker niet nu hij meer produceert. „De wijn moet op één dag uit het vat en in de flessen worden gegoten. Je kan het er niet in laten zitten. Het gisten gaat gewoon door.”

Lees verder onder de advertentie

Productie deze zomer pas net begonnen

De eerste 340 flessen zijn al klaar, terwijl de productie van deze zomer pas net begonnen is. Het seizoen loopt tot eind september. Hoeveel denkt hij te gaan maken nu hij zijn capaciteit heeft uitgebreid? Tienduizend? „Dit jaar gaat dat nog niet lukken. Maar volgend jaar kan ik dat denk ik wel halen”, zegt hij.

Afgelopen jaar investeerde Tim, die Ondernemersschap aan de Hogeschool Rotterdam studeert, vooral in de uitbreiding van de productie. Maar nu wil hij ook aandacht gaan besteden aan de marketing van zijn bubbels. „Daar heb ik nog niet veel aan gedaan.”

Mijn voorraad was binnen een week uitverkocht Tim Breederland (19)

Tim heeft sinds zijn 18de een webshop

Toch loopt het goed. „Ik verkoop veel op lokale markten en beurzen”, vertelt hij. „Maar ik heb er niet altijd genoeg tijd voor om daarnaartoe te gaan.” Andere afnemers zijn landwinkels en horeca op Goeree-Overflakkee.

Lees verder onder de advertentie

Sinds hij 18 jaar oud is, heeft hij ook een webshop. „Alleen was mijn voorraad binnen een week uitverkocht”, vertelt hij lachend. „Ik had toen nog maar dertig flessen staan.”

Dat hij nu zijn eigen productielocatie heeft bij zijn ouders thuis was iets waar zijn opa wel even aan moest wennen, vertelt Tim. Die ontwikkelde gedurende tientallen jaren als hobby het procedé om mousserende wijn te maken van rabarber. „Op het begin was het altijd maar de vraag wat er uit de fles kwam als hij hem opende”, grapt zijn vader. „Soms kwam er iets uit dat op koffie leek.”

Maar met de jaren vond Tims opa de perfecte productiemethode. Daarmee timmert zijn kleinzoon nu aan de weg op de markt met zijn bedrijf Parel van Goeree. Een echt familiebedrijf, vinden Tim en zijn vader.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Online groei ‘Champagneman’ Arne Roex: ‘Mijn champagnes liggen hier niet in de winkels’

Rabarberbubbels in cadeauverpakking. Foto: Jan de Groen

Dromen van groot champagnehuis

Opa komt de rode bessen en bramen uit zijn eigen tuin brengen, vertelt hij, zodat hij ze in het vat voor roze bubbels kan gooien. Hij opent de vrieskist en wijst de plastic doosjes aan met de gezeefde vruchten. Zijn vader helpt met de nieuwe productielocatie en Tims moeder verpakt flessen voor de verkoop.

Lees verder onder de advertentie

Inmiddels staat Tim aan de vooravond van het derde jaar van zijn studie aan de Hogeschool Rotterdam. Een toekomst als fulltime ondernemer lonkt. Toen hij net begon met het brouwen van bubbels in het schuurtje van zijn opa droomde hij van een groot champagnehuis. „Dat zou wel mooi zijn”, vindt hij nog steeds.

Misschien met een lopende band, waarop de bubbels automatisch gebotteld worden? „Dan moet je wel minstens honderdduizend flessen produceren.”

Nu Tim het loodsje in de tuin van zijn opa heeft verlaten, is die zelf ook weer begonnen met brouwen. „Hij probeert allemaal nieuwe dingen uit. Hij maakt nu champagne van abrikozen.” Een innovatielab voor zijn bedrijf? „Inderdaad!”