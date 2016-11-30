Blokker komt met eigen merk

Winkelketen Blokker komt voor het eerst sinds zijn bestaan met een eigen merk. Daarmee komen onder meer de Blokkermessenset, de Blokkerkaars en de Blokkerhanddoek in het winkelschap te liggen.

Het eigen merk richt zich in eerste instantie vooral op producten die gebruikt worden in de bad- en slaapkamer. Maar ook bij de feestartikelen, kaarsen, bestek en bij het keukentextiel kan voor het huismerk worden gekozen.

De Blokkerlijn is overigens niet de enige wijziging bij de winkelketen. Circa 25 procent van het assortiment is de afgelopen maanden veranderd met de introductie of uitbreiding van merken als Simplehuman, Cuisinova, Delonghi, Bialietti, Leonardo, Bobble, Sorbo en Medisana.

Volgens de keten gaat Nederland steeds meer zien van de 'nieuwe' Blokker. Eerder kregen een groot aantal Blokkerwinkels een uitvoerige facelift.