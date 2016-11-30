Delftse Doosch: feelgood kerstpakket met lokale producten

Zet twee jonge, creatieve ondernemers bij elkaar. Wat je dan krijgt? Iets wat Alwin Snel en Guy Verbeek zelf ook niet hadden verwacht: de Delftse Doosch, een feelgood kerstpakket vol lokale producten.

Daar wás-ie weer..! Het kerstpakket van de groothandel, een saaie kartonnen doos met een inhoud die lang houdbaar en vooral nietszeggend was.

"Dat kunnen wij beter, dachten we. En zo begonnen we vier jaar terug met de Delftse Doosch", stelt Alwin. "We hadden geen idee of-ie zou aanslaan. Kerstpakketten zijn een miljoenenproduct. Sligro, Rituals, kerstpakketten.nl, hoe kom je er tussen? Maar onze formule werkte. Een doos vol spullen met een verhaal, van lokale, kleine ondernemers. In plaats van de geschatte 500 verkochten we er het eerste jaar meteen 1.000."

Het leverde een gezellige chaos op bij de verwerking ervan, waarbij Alwin en Guy samen met Stichting Doel en de GGZ aan de inpaktafels stonden. Een tekort aan tape en dozen, stuivend verpakkingsmateriaal, mondkapjes nodig. "We waren wel overrompeld." Alwin en Guy zijn jong, beiden 25, maar hebben een 'bak ervaring'. Het jaar van de lancering runde Guy evenementen- en marketingbureau De Burgemeesters, Alwin werkte al acht jaar in de evenementenbranche en is thuis op het financiële en productietechnische vlak.

"We kennen Delft, ik woon er, we werken er. We hadden al een lijst kandidaten van wie we producten wilden afnemen, zoals de Koperen Kat, een Delftse brouwerij." Wat in de doos belandt zijn producten die zijn gemalen, gebakken, gepimpt of anderszins bewerkt door Delftse ondernemers. Homemade koekjes, jam, thee, taart, sambal. Altijd met een verhaaltje over het product erbij. Het gaat om kleine ondernemers, in tegenstelling tot de afnemers. "Delft heeft veel grote bedrijven, zoals de TU, waarvan het personeel niet in Delft woont. Die leren de stad kennen dankzij producten in de doos. Dat werkt."

Met twee compagnons zijn nu ook een Leidse en Haarlemse Doosch in de markt gezet. "Daar zijn we stiekem erg trots op. We gaan door tot er overal leuke doosjes staan."

