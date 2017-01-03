Sportboxx: cadeaukaart voor voetbalkraker of Verstappen-race

Cadeaubonnen zijn er in alle soorten en maten. Maar sport was altijd het ondergeschoven kindje. Sportboxx wil dat veranderen, zo bericht het AD.

Niet de zoveelste high tea, maar een schaatsclinic van olympisch kampioen Bob de Jong. Of Max Verstappen zien scheuren over het circuit van Spa-Francorchamps in plaats van een sauna-arrangement. Het Bleiswijkse Sportboxx wil een frisse wind laten waaien door de markt van de cadeaukaarten, -boxen en -bonnen.

The Read Shop

Iedereen kent de rekken in de supermarkt of sigarenwinkel waarin dagjes weg in cadeauvorm te vinden zijn. Die uitjes zijn er in alle soorten en maten, maar een sportwedstrijd cadeau geven was nagenoeg onmogelijk. Daar wilde Marcel Weenink verandering in brengen. Sinds een kleine maand liggen zijn Sportboxxen in ruim veertig winkels van The Read Shop in Nederland. ,,Ik kende de markt van de cadeaukaarten redelijk goed. Het was alleen maar leisure, ontspanning en overnachtingen." Begin 2016 vond hij twee investeerders en kon zijn avontuur beginnen. ,,Het principe is hetzelfde als bij de vergelijkbare cadeauproducten. Je koopt een doos naar keuze en de ontvanger kan via internet een clinic, evenement of wedstrijd kiezen."

FC Dordrecht

Inmiddels liggen er tientallen verschillende Sportboxxen in de schappen. Van hockeyen met Ellen Hoog tot een wedstrijd van FC Dordrecht en van een volledig verzorgde trip naar de Grand Prix van Barcelona tot een wedstrijd op het tennistoernooi van Rosmalen. De eerste maanden lag de focus van Weenink voornamelijk op het rondkrijgen van het juiste assortiment. ,,Ik heb niet alleen met alle voetbalclubs in Nederland om tafel gezeten, maar ook met sportmanagement- en evenementenbureaus. De sleutel tot succes is het juiste assortiment. Dus naast wedstrijden zijn het ook clinics en verschillende evenementen en niet alleen voetbal, maar ook andere sporten."

Belgische winkels

De komende tijd zijn het vergroten van de naamsbekendheid en het uitbreiden van het aantal verkooppunten de grootste uitdaging. Op dit moment liggen de boxen ook in ruim 300 Belgische winkels. ,,Dat aantal moet groter worden, zowel voor Nederland als België. De winkels zijn toch de plek waar mensen het eerst in contact komen met ons product."

Gretig

Weenink heeft er alle vertrouwen in dat die groei snel gerealiseerd wordt. ,,In België hebben we een akkoord met Carrefour, een supermarktketen met ongeveer 800 winkels. En ook in Nederland zijn de gesprekken met een aantal ketens vergevorderd. We moeten alleen niet te gretig zijn. De productiekosten voor een winkeldisplay zijn 250 euro, dus we moeten wel te vinden zijn in een winkel."

Italië

Hoewel zijn avontuur in de Benelux net is begonnen, kijkt Weenink al naar de rest van Europa. Italië is het volgende doel. ,,In Italië zijn cadeauboxen populair en is de bezetting van de stadions laag, waardoor voetbalclubs graag mee willen werken. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Die waren positief en ik wil daar wel voor het einde van het jaar in de winkel liggen."

Toekomst

De combinatie van de goede eerste resultaten in de Benelux en de belangstelling vanuit andere landen zorgt er dan ook voor dat Weenink vol vertrouwen is over de nabije toekomst van zijn bedrijf. ,,Over vijf jaar moeten we op deze manier wel een omzet tussen de 5 en 10 miljoen kunnen halen. Er is nog zoveel te winnen, dat moet makkelijk kunnen."

Naam:

Sportboxx.

Opgericht:

2016.

Medewerkers:

Tien.

Omzet:

,,In 2017 verwacht ik minimaal 1 miljoen euro.''

Adres:

Maansteenweg 1 2665 NP Bleiswijk.

Website:

www.sportboxx.com