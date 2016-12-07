Vodka uit een kalasjnikov bij Slijterij Zaza in Deventer

Je vrienden trakteren op een shot vodka uit een kalasjnikov of hen verrassen met canabis vodka met een hennepplant in de fles? Bij Zaza Slijterij in Deventer zijn deze exclusieve drankflessen te koop.

Het aantal likes op de Facebookpagina van Zaza Slijterij schoot dit jaar omhoog nadat de winkel twee keer de Red Army Kalasjnikov Vodka Set verlootte. Niet zo gek, want welke drankliefhebber wil nou niet de blits maken met dit in een Rode Leger-koffer opgeborgen doorzichtig machinegeweer met zes glazen en een handgranaatfles?

2.450 euro voor een liter

De winkelwaarde van deze bijzondere vodkaset is 130 euro. Dat lijkt veel geld, maar de 21-jarige Mert Yalgin vertelt dat hij al eens een 62 jaar oude Chivas Regal Royal Salute whisky heeft verkocht aan een bekende uit Amsterdam. Die betaalde voor een liter 2.450 euro.Yalgin runt de winkel aan de Boxbergergweg al een tijdje samen met zijn twee jaar oudere broer Cesur. Naast een tiental zakelije klanten bedient Zaza talloze particuliere drankliefhebbers uit Deventer en omliggende plaatsen.

Iraans volk

Officieel staat Zaza (de naam verwijst niet naar de zebra uit De Fabeltjeskrant maar naar een Iraans volk in Turkije) te boek als drankgroothandel. De Yalgin-broers hebben een loods met kantoor aan de Groningerstraat en bezorgen drank door heel Nederland. Hun moeder en twee medewerkers maken het kleine team compleet. ,,Iedereen moet heel flexibel zijn en is ook maar een dag per week vrij. Het is best zwaar werk, we moeten veel tillen en veel autorijden.''Het brede assortiment aan exclusieve of op z'n minst opvallende drankflessen - wat te denken van een zesliterfles Cîroc-vodka van 400 euro - is wat ze in marketingtermen het unique selling point van Zaza Slijterij noemen. ,,We halen de meeste exclusieve flessen uit het buitenland, voornamelijk Duitsland, maar kopen ook wel in in Nederland. Je luistert goed wat klanten willen. Als iemand vraagt om een Japanse whisky dan ga ik daarnaar op zoek en kijk ik op internet ook of daar andere producten bij passen. De klant tevreden houden is heel belangrijk.''

Dronken

Met de in het oog springende producten in de etalage is het logisch dat er ook jongeren Zaza binnenstappen. Yalgin legt uit dat iedereen die jonger dan 25 jaar wordt geschat een identiteitsbewijs moet tonen. ,,En als mensen dronken binnenkomen dan verkopen we ongeacht hun leeftijd sowieso geen drank.'' Staan klanten met bijvoorbeeld een fles Bacardi 151 (rum met 75,5 procent alcohol) of Stroh (rum met 80 procent alcohol) aan de kassa dan adviseert Yalgin hen deze extreem sterke drank in het gezelschap van anderen te drinken. En dan met mate. De combinatie van zijn afkomst en geloof en de verkoop van alcohol is volgens de jonge ondernemer geen probleem. ,,Ik vind wel dat je bij alcoholgebruik de controle over jezelf moet houden.''Streven van de broers Yalgin is in 2017 Zaza te verbouwen en er de functie van nachtwinkel aan toe te voegen.