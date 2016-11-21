Zo zet je Facebook krachtig in

Er worden tegenwoordig flinke mediabudgetten gereserveerd voor Facebookcampagnes. Hoe zorg je voor goede content, een groot bereik en sympathieke marketing? Peter Minkjan van Likeconomics geeft antwoord.

Om antwoord te krijgen op die vragen, organiseert De Ondernemer in samenwerking met OBM het event ‘What is your next social step’ in Den Haag,

Eén van de sprekers tijdens dit event is Peter Minkjan, de drijvende kracht achter Likeconomics. Aan de vooravond van het event geeft Minkjan ons alvast enkele tips voor het beheren van dé perfecte bedrijfspagina op Facebook. Facebookfeature van de toekomst? “Chatbots”, zegt Minkjan vol overtuiging.

Service

Als voorbeeld noemt hij de Duitse krant Bild. “Het werkt net als bij een keuzemenu op de telefoon, maar dan digitaal. Stuur je Bild een bericht, dan beantwoordt de chatbot algemene vragen. Daar ligt de toekomst voor bedrijven: het scheelt behoorlijk wat tijd. Voor specifieke vragen is er natuurlijk gewoon webcare aanwezig.”

Goede webcare; daarmee snijdt Minkjan direct een belangrijke pijler van sociale mediastrategieën aan: service. “Samen met branding en commerce, zijn dit de drie belangrijkste beginselen van een goede pagina.”

Branding

Naast service is branding van je merk een belangrijk aspect. “Vooral artikelen die bijdragen aan zelfexpressie doen het goed op social media. Die content gaat vaak viraal. Een artikel van Beautify (‘Praten in je slaap? Dan ben je uniek!’) werd onlangs 35 duizend keer gedeeld.”

Ander voorbeeld: “Het oudere voorbeeld van Starbucks, die jarenlang expres verkeerd namen op de bekers schreef, zodat mensen daar een foto van maakten en delen op social media. Slimme zet.”

Commerce

Ook op het gebied van handel kun je Facebook prima inzetten, aldus Minkjan. “Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om bijvoorbeeld je producten direct te integreren in een webshop op Facebook. Bovendien zijn er eindeloos veel kansen om je doelgroep héél specifiek aan te spreken. Zo kun je mensen die fysiek in de buurt zijn van jouw winkel direct aanspreken met een advertentie via Facebook. Met relatief kleine budgetten kun je een heel specifiek en direct bereik creëren.”