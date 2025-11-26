Robert wil volgend jaar eerste zonne-stadsauto op de markt brengen: ‘In 2027 groeien naar 20.000 auto’s’

Squad Mobility ontwikkelt de eerste zonne-stadsauto van de wereld: compact, betaalbaar en ideaal voor duurzaam vervoer in stedelijke omgevingen. De auto is al even in ontwikkeling, maar binnen een jaar hoopt medeoprichter Robert Hoevers echt te gaan produceren. „Dit segment van is nog jong, maar wereldwijd is er veel interesse.”

Robert Hoevers en zijn team werken al een tijdje aan een ambitieus project: de Solar City Car, een twee- of vierpersoons microauto die zich, naast laden via het stopcontact en wisselbare batterijen, automatisch oplaadt via de zon.

„In Nederland rijd je op een mooie dag twintig kilometer puur op zonne-energie, in Spanje is dat dertig. Met zes wisselbare batterijen heb je een bereik van 150 kilometer’’, pitcht Robert in De Ondernemer Live.

„Gemiddeld wordt zo’n microauto zo’n twaalf kilometer per dag gebruikt. Hij is verkrijgbaar vanaf 8.500 euro. We hebben al zo’n 5.300 pre-orders. In 2027 willen we groeien naar 20.000 voertuigen per jaar. Een groot Europees project van 12 miljoen euro, samen met Renault en Toyota, moet die ontwikkeling versnellen. Squad ontvangt daarbij 4 miljoen euro subsidie.”

Van prototype naar productie

Het voertuig bevindt zich in een cruciale fase. „Je maakt nooit één prototype. Je maakt een reeks aan prototypes om van te leren en we zijn nu bezig met de volgende vier: validatieprototypes. Dat zijn pre-productievoertuigen waarmee je wilt aantonen dat alles in staat van productie is’’, zegt hij.

De afgelopen ontwikkelingen hebben veel verbeteringen gebracht. „De wielmotoren achter zijn vervangen door één centrale motor. Batterijen zijn verplaatst van de achterkant naar onder de stoelen, onder andere voor ergonomie en gewichtsverdeling. Er zijn wel tweehonderd punten waarop het voertuig is veranderd.’’ Het doel is om binnen een jaar te starten met productie, onder voorbehoud van financiering. „Als alles volgens plan loopt, kunnen we dan ook uitleveren aan Europese landen, te beginnen met Nederland.’’

Nieuwe mobiliteitstrends

Squad Mobility speelt in op de opkomst van micromobiliteit en stedelijke planning. Robert: „Dit segment van L6- en L7-voertuigen is nog jong, maar wereldwijd is er veel interesse. Je ziet een trend naar nieuwe steden die functioneren als ‘15-minute city’. Alles wat je nodig hebt, bereik je binnen een kwartier: scholen, winkels, sportfaciliteiten. Daar past een grote auto minder goed bij, terwijl compacte voertuigen ideaal zijn.’’

Opvallend is dat de helft van de pre-orders uit de Verenigde Staten komt. „Tien procent van de Amerikanen woont in communities waar grote auto’s minder gewenst zijn. Denk aan gated communities, golfresorts en seaside resorts. Daar zien ze de Squad als een evolutie van de golfkar.’’

Chris Klok en Robert Hoevers (rechts) van Squad Mobility. Foto: eigen beeld

Wereldwijde kansen en B2B-markt

Hoewel consumenten al in de rij staan voor de auto’s, verkent Squad ook de B2B-markt. „We zijn met veel bedrijven in gesprek. Dat varieert van fooddelivery tot medische diensten en thuiszorg, waar je dicht bij de klant in het stadscentrum moet zijn. Parkeren wordt steeds moeilijker, en met een microauto los je dat op.’’

Internationaal zijn er kansen in markten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar hele nieuwe steden op de planning staan en toegang tot schone mobiliteit vanaf het begin wordt ingebouwd.

Lessen uit Lightyear

Robert werkte eerder bij Lightyear en neemt daar zowel positieve als kritische ervaringen van mee. „Wat we hebben meegenomen is het efficiëntie-denken en werken in de cloud, volledig digitaal, zoals alle moderne bedrijven tegenwoordig. Maar een belangrijke les is dat het instappen in de M1-autosector, de échte auto’s, enorme financieringsbehoeften vraagt. Voor een nieuw automerk heb je zeker 1 tot 2 miljard nodig, soms meer.’’

Squad kiest bewust voor een ander pad. ,,Wij hebben ongeveer 30 miljoen euro nodig. Nog steeds veel geld, maar dat is een totaal andere dimensie dan een miljard. Dat maakt het haalbaarder voor een kleiner, innovatief merk.’’

Financiering: subsidies en crowdfunding

Financiering blijft de grootste uitdaging. „In 2018 en 2019 was het makkelijker om geld op te halen. Tegenwoordig gaat veel kapitaal naar AI. Hardware wordt snel als moeilijk gezien omdat het minder snel schaalt. Wij halen nu vooral strategische investeerders binnen, zoals automakers, maar dat kost tijd. In de loop van de jaren zijn we daar steeds handiger in geworden. Die subsidie is nooit 100 procent van de financieringsbehoefte, dus we moeten altijd iets erbij doen.’’

Daarom start Squad een crowdfunding via platform Republic. „We hebben veel pre-orders van consumenten die zeggen: ‘het lijkt me ook leuk om te investeren’. Met crowdfunding kun je honderden mensen laten meehelpen en je verhaal verder verspreiden. Het wordt bijna een marketingmechanisme.’’

Prijs en massaproductie als succesfactor

Veel kleine voertuigprojecten zijn in het verleden gestrand op de prijs. „Automotive werkt alleen met massa. Je krijgt de prijs omlaag door grote aantallen. En die massa haal je alleen als de prijs logisch is binnen het mobiliteitsspectrum. Je moet ergens tussen een bakfiets van 6.500 euro en de goedkoopste brandstof-stadsauto rond 15.000 euro zitten.” Squad positioneert de Solar City Car bewust op 8.500 euro inclusief btw. „Dan zit je net boven een elektrische bakfiets, maar je hebt een volwaardige microauto.’’

Waar denkt Robert over twee jaar te staan met Squad? „Dan zijn we hopelijk in productie, leveren we uit in Europese landen en starten we met de Nederlandse orders. We hebben het product, we hebben de markt, nu is het zaak de financiering rond te krijgen.’’

