Vanaf de invoering van zero-emissiezones op 1 januari 2025 in zeventien gemeenten zijn er ruim 85.297 waarschuwingsbrieven verstuurd naar ondernemers met een te vervuilende bestelauto. Zo’n 30.000 van hen ontving een boete. In Rotterdam gingen zo’n 14.000 ondernemers op de bon, blijkt uit een analyse van gemeentelijke rapportages door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Lees verder onder de advertentie

Sinds 1 januari 2025 geldt de regel dat zeer vervuilende dieselbestelwagens steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet meer in mogen. Dat om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Daarnaast loopt het verkeer in steden vast. Zo blijkt uit onderzoek dat zonder ingrijpen het ondernemersverkeer in Amsterdam de komende jaren met zo’n 19 procent zou toenemen. Daarnaast berekende de gemeente dat het voor ongeveer 15 procent van de servicelogistieke bedrijven mogelijk is om met alternatief vervoer de stad in te gaan.

Lees ook: Monteur Rick fietst met rugzak vol gereedschap naar klussen: ‘Vier keer sneller dan collega in auto’

Lees verder onder de advertentie

Eerst waarschuwen dan beboeten

Veel gemeentes kozen voor een ‘eerst waarschuwen, dan pas beboeten’-aanpak om ondernemers de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe regels. In de meeste gemeenten kregen ondernemers van januari tot juli alleen een waarschuwing. Sinds juli bedraagt de boete voor het inrijden van een zero-emissiezone met een vervuilend voertuig 120 euro voor bestelauto’s en 310 euro voor vrachtauto’s.

Indy Landzaat, expert zakelijke verzekeringen bij Overstappen.nl, ziet dat de boetes effect hebben in bijvoorbeeld Den Haag. „Dat meer dan 95 procent van de Haagse bestelauto’s voldoet aan de eisen, laat zien dat de Haagse binnenstad grote stappen zet richting schoon vervoer. Ondernemers hebben de waarschuwingsperiode gebruikt om bijvoorbeeld een ontheffing aan te vragen, hun routes aan te passen of een schoner voertuig aan te schaffen.”

Doe de kentekencheck voor zero-emissiezones

Met de kentekencheck zien ondernemers en particulieren meteen tot wanneer hun voertuig toegang heeft. Zero-emissiezones zorgen voor een fijnere leefomgeving en een beter klimaat. Want schonere voertuigen verlagen de CO2-uitstoot, zorgen voor schonere lucht en voorkomen geluidshinder en overlast.

Lees verder onder de advertentie

Kijk voor meer informatie over de zero-emissiezones op opwegnaarzes.nl. Hier staan ook handige tools die helpen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer.

Zero-emissiezones: hoe zat het ook alweer?