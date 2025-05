Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat twee op de drie ondernemers moeite heeft om vacatures gevuld te krijgen, met name in de bouw en bij grootbedrijven. Niet alleen loopt de arbeidsmarkt verder vast, maar ondernemers moeten ook creatief zijn om hun zaak draaiende te houden. ‘De nood is hoog’, klinkt het vanuit het bedrijfsleven. Wat doen deze ondernemers om het hoofd boven water te houden?

Het bouwterrein waar nieuwbouwwijk Merwede in ontwikkeling is. Foto: ANP.

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat vooral grote bedrijven de druk voelen: ruim 72 procent van de ondernemers met meer dan 250 medewerkers geeft aan problemen te ondervinden door een tekort aan personeel. Ook bij het mkb liggen de percentages opvallend hoog. Bij bedrijven met 5 tot 50 werknemers geeft 61 procent aan last te hebben van openstaande vacatures.

Personeelstekort dwingt ondernemers tot kiezen: betere voorwaarden of automatisering?

De krapte op de arbeidsmarkt heeft bedrijven in een actieve stand gezet. De oplossingen verschillen van sector tot sector, maar het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en investeren in automatisering zijn de meest genoemde strategieën. Bedrijven proberen met hogere lonen, meer flexibele werktijden en andere secundaire arbeidsvoorwaarden het verschil te maken in de jacht op talent.

Vooral grote bedrijven kunnen die slag maken. Zij hebben meer ruimte om in salaris en arbeidsomstandigheden te concurreren. Tegelijk loopt het kleine mkb regelmatig tegen grenzen aan. Extra investeren in personeel is niet altijd haalbaar voor de marges. Voor veel ondernemers betekent het dat automatisering steeds meer noodzaak wordt. Slimme software, digitalisering van processen en zelfs robotisering zijn allang niet meer alleen weggelegd voor de industrie: ook detailhandel, logistiek en delen van de dienstensector stappen over op technologische oplossingen om werkdruk te verlichten.

Buitenlands personeel en productiviteitsverbetering

Een andere manier waarop ondernemers het personeelstekort proberen op te vangen, is door personeel uit het buitenland aan te trekken. Maar daar lopen ze al snel tegen allerlei regels, vergunningen en papierwerk aan. Het hele proces duurt vaak veel langer dan ze zouden willen. In sectoren als de bouw komt daar nog eens bovenop dat de taalbarrière het extra lastig maakt om nieuwe mensen in te werken.

Ondertussen focussen ondernemers zich ook volop op het verhogen van de productiviteit, blijkt uit het onderzoek van het CBS. Meer werk verzetten met hetzelfde aantal mensen, daar draait het om. Meer dan driekwart van de bedrijven geeft aan serieus werk te maken van bijvoorbeeld het stroomlijnen van processen, investeren in technologie of het slimmer inzetten van hun bestaande team.

„De problemen met personeelstekorten zijn onverminderd groot”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Hoewel de arbeidsmarkt het iets beter doet, merk je dat de meeste bedrijven het niet trekken.”

Bouw in het nauw door personeelstekort, netcongestie en trage procedures

In de bouwsector is het echt alle hens aan dek: 80 procent van de ondernemers in deze branche loopt tegen een tekort aan personeel aan. De problemen stapelen zich op, want niet alleen vergrijzing en uitval spelen mee, ook veel ervaren krachten stoppen eerder met werken. Voor menig bouwbedrijf betekent dit dat ze continu achter de feiten aanlopen.

Uniek voor de bouw is dat ondernemers hier het vaakst extra maatregelen nemen om het personeelstekort op te vangen. Terwijl het nemen van maatregelen in andere sectoren juist wat afneemt, zet de bouw alle zeilen bij.

De problemen in de bouw beperken zich niet tot personeelstekort alleen. Vooral bij nieuwbouwprojecten lopen bedrijven vast op volle elektriciteitsnetten (netcongestie) en stroperige vergunningsprocedures. Daarmee stokt ook de productiviteit in de sector, waarschuwt Hibin, branchevereniging voor bouwtoeleveranciers. Volgens hen wordt er nog te weinig samengewerkt en is er veel winst te behalen met betere datadeling en innovatie.

