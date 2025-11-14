Bakker Robbert verslaat Lidl in juridische strijd: ‘Ik ben vooral heel blij dat we door kunnen’

Het voelde als een gevecht tussen David en Goliath: de lokale bakker Robbert Wolf dreigde door de grote supermarktketen Lidl uit zijn huurpand te worden gezet. Toch kan de Nijmeegse ondernemer nu opgelucht ademhalen. „David heeft gewonnen. Dit is supermooi nieuws.” Hoe kreeg hij het voor elkaar?

Een periode vol slapeloze nachten heeft Robbert Wolf achter de rug. Een noodgedwongen einde van zijn bakkersbedrijf leek eraan te komen na een gesprek en een e-mail van zijn verhuurder. Die wilde dat hij zijn huurpand zou verlaten, vernam hij in april 2024.

„Het was ja of nee, het zou ineens klaar kunnen zijn”, vertelt de Nijmeegse bakker tegen De Gelderlander, die meteen juridische stappen ondernam en opgelucht is na een uitspraak van de kantonrechter. „Ik ben zeer blij dat we toch verder kunnen.”

Lidl wilde huurcontract niet verlengen

De eigenaar van Robbert De Echte Bakker blikt terug op de kwestie die hem en zijn 27 personeelsleden maandenlang stress gaf. Na vijftien jaar leek er een eind te komen aan de huur van zijn bedrijfspand aan de Symfoniestraat in Neerbosch-Oost.



De naastgelegen supermarkt Lidl, sinds 2023 eigenaar van het pand dat Robbert huurt, wilde zijn huurcontract dat afliep op 1 november 2025, niet verlengen, vanwege uitbreidingsplannen van de supermarkt. Lidl wilde ook het bakkerspand bij de winkel betrekken.

Grote schok voor ondernemer

Het was een grote schok voor de ondernemer. In zijn winkel bakt hij het brood voor al zijn vier zaken. Als hij niet elders verder zou kunnen, zou zijn bedrijf moeten stoppen.



Een verhuizing zou hij niet zomaar kunnen betalen, maar volgens hem wilde Lidl te weinig bijdragen aan de verhuiskosten. Hij vreesde voor een persoonlijk faillissement. De zorgen om zijn toekomst én die van zijn personeel waren groot.

Robbert stapte naar de rechter met als doel het eenzijdig beëindigen van zijn huurcontract te voorkomen. „M’n bakkerij is mijn leven, ik werk er al sinds ik 14 ben”, zei hij afgelopen zomer.

M’n bakkerij is mijn leven, ik werk er al sinds ik 14 ben Robbert Wolf

‘Dringend gebruik niet aannemelijk’

De gang naar de rechter pakt positief uit voor Robbert. De kantonrechter heeft geoordeeld dat Lidl het huurcontract niet mag ontbinden en de komende vijf jaar moet voortzetten. De supermarkt heeft de huur opgezegd vanwege ‘dringend eigen gebruik’, omdat de huidige oppervlakte te klein zou zijn. Volgens Lidl zou vergroten nodig zijn vanwege een breder en luxer assortiment en om klanten ‘beter in hun behoeften te voorzien’.

Maar volgens de rechter heeft de supermarkt niet aannemelijk gemaakt waarom de beoogde uitbreiding van wezenlijk belang is. De vloerverkoopoppervlakte zou slechts met 100 vierkante meter toenemen. ‘Lidl heeft niet aannemelijk gemaakt dat die het verschil gaan maken, terwijl in 2022 al uitgebreid is.’ Daarbij is volgens Lidl zelf 4.000 vierkante meter volgens de huidige maatstaven gebruikelijk, een oppervlak dat de supermarkt bij lange na niet haalt.

‘Belang van de bakker groter’

Ook is volgens de rechter het belang van de bakker ‘bij voortzetting van de huurovereenkomst groter dan het belang van Lidl bij beëindiging’. Waarom uitbreiding voor de supermarkt zo van belang is, is ‘enkel met algemeenheden onderbouwd’.

Robbert Wolf motiveerde uitgebreid waarom het voor hem belangrijk is in zijn huidige bakkerij verder te gaan. Hij verwacht over zeven jaar met pensioen te gaan en zou investeringen in een nieuw pand nooit terugverdienen. Bovendien zouden bij zijn vertrek ook 27 personeelsleden op straat komen te staan.

Zijn huurprijs stijgt echter aanzienlijk. Lidl mag deze met terugwerkende kracht indexeren, ofwel aanpassen aan prijsstijgingen. „Maar dat hoesten we op,” zegt de bakker. „Ik ben vooral heel blij dat we door kunnen. Vooral ook voor al het personeel. Hen heb ik meteen gefeliciteerd.”

Hoger beroep is onbekend

Met spanning ging hij de rechtszaak in. „Het kon beide kanten op gaan. Ik wist niet waar het op uit zou komen.” Of Lidl in hoger beroep gaat, is nog onbekend. „We bestuderen momenteel de uitslag en nemen op een later moment een besluit”, zegt een woordvoerder. Ook als dat gebeurt, vreest Wolf niet direct het ergste. „Dan staan we met deze uitspraak sowieso sterker. De eerste klap is een daalder waard.”