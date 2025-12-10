Zzp’ers luiden noodklok: middelbaar onderwijs besteedt te weinig aandacht aan ondernemerschap

Slechts 6 procent van de ondernemers zegt dat er op hun middelbare school voldoende aandacht was voor ondernemerschap. Dat blijkt uit onderzoek van online bank Knab onder 1.026 zelfstandig ondernemers.

Bij een grote meerderheid (83 procent) was er nauwelijks of helemaal geen aandacht voor ondernemerschap of ondernemende vaardigheden, zo ondervonden de onderzoekers.

Veel ondernemers vinden dat dat anders moet: met de kennis van nu hadden ze liever eerder willen beginnen met ondernemen, maar ontdekten ze pas later in hun loopbaan dat zelfstandig ondernemerschap óók een realistische optie was. Het middelbaar onderwijs zien ze als dé plek om die bewustwording te veranderen.

Of een leerling iets meekrijgt van ondernemende vaardigheden hangt nu sterk af van de school en de docent Yvette Baggen Universitair docent Wageningen University & Research

Zzp’ers: ‘Had ik dit maar eerder geweten’

Hoewel bijna alle ondernemers aangeven dat je ondernemerschap vooral in de praktijk leert, vinden ze dat het onderwijs jongeren beter kan voorbereiden op een loopbaan waarin zelfstandigheid steeds normaler wordt.

Het gaat hen er vooral om om de mindset achter het ondernemen te stimuleren: nieuwsgierigheid tonen, initiatief nemen, kansen zien en fouten durven maken.

Enkele opvallende punten uit het onderzoek:

Bij 83 procent was er op de middelbare school niet of nauwelijks aandacht voor ondernemerschap.

8 op de 10 vinden dat ondernemerschap een keuzevak op de middelbare school zou moeten zijn.

Gemiddelde startleeftijd als ondernemer: 42 jaar.

14 procent van de zelfstandigen wist op de middelbare school al dat ze ondernemer wilden worden.

‘Meer vrijheid’ is de belangrijkste motivatie om te beginnen als ondernemer.

Yvette Baggen, expert ondernemend leren en universitair docent aan Wageningen University & Research, benadrukt dat ondernemerschap niet draait om een bedrijf starten, maar om vaardigheden waar jongeren hun hele werkzame leven - ook in loondienst - baat bij hebben.

Baggen: „Ondernemendheid ontstaat vooral door te experimenteren, om te gaan met onzekerheid en initiatief te nemen. Dat zijn vaardigheden waar jongeren hun hele werkzame leven profijt van hebben. In het hoger onderwijs zie ik hoe sterk studenten groeien wanneer ze vroeg leren omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken.’’

Initiatieven middelbaar onderwijs

„Op middelbare scholen ontstaan wel initiatieven in die richting, maar het is nog lang niet structureel. Of een leerling iets meekrijgt van ondernemende vaardigheden hangt nu sterk af van de school en de docent. Juist daarom is het waardevol om jongeren al eerder kennis te laten maken met ondernemend gedrag. Niet om meteen een bedrijf te starten, maar om breder voorbereid te zijn op een snel veranderende maatschappij’’, aldus Baggen.