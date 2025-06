Zzp’er Wilma: ‘Ik had die wake-upcall nodig om de volgende stap met mijn bedrijf te zetten’

In De Ondernemer -serie ‘6 zzp’ers, 60 dagen’ volgden we eind vorig jaar zes inspirerende zzp’ers, elk met hun eigen verhaal, vakgebied en ambitie. Nu, zes maanden later, kijken we terug op hun start van 2025 en blikken we vooruit naar 2026. Deze keer spreken we met (technisch) merchandiser Wilma van Beesten.

Lees verder onder de advertentie

Als (technisch) merchandiser vertegenwoordigt Wilma van Beesten (48) verschillende merken in de winkel, door te zorgen voor de beste mogelijke schapinrichting, de juiste displays en allerhande promotieartikelen. In het begin beperkten de klussen zich vooral tot cosmeticamerken in drogisterijen, maar inmiddels is Wilma kind aan huis in verschillende bouwmarkten en zo’n beetje alle grote supermarkten van ons land. Na een pittige scheiding fungeerde de stap naar het zzp-schap in eerste instantie primair om de hypotheek te kunnen blijven betalen, zodat zij en haar tienerzoons een dak boven hun hoofd konden houden. Inmiddels heeft ze haar leven als zelfstandige volledig omarmd en gaan de zaken goed. Ook in 2025.

Lees ook: Zzp’er Arno over schijnzelfstandigheid: ‘Niet meer dan normaal dat de overheid strenger handhaaft’

Werk neemt niet af door handhaving Belastingdienst

„Ik heb dit jaar volgens mij nog geen dag zonder werk gezeten. Het is enorm druk en alle angst die ik eind vorig jaar had rond de eventuele gevolgen van strengere handhaving door de Belastingdienst rond zzp’ers, is daarmee eigenlijk grotendeels ongegrond geweest. Waar ik vooraf de angst had dat opdrachtgevers wellicht zouden afhaken, merk ik daar in de praktijk niets van. Er zijn wel wat opdrachtgevers geweest die me verzocht hebben om wat te wijzigen in de administratieve omschrijving, het noteren van dagvergoedingen en offertes en facturen opstellen, maar daar is het vooralsnog bij gebleven. In plaats van uren declareren zie je nu vaker dat er gewerkt en betaald wordt per opdracht. Het werk zelf en de hoeveelheid veranderen niet.”

Lees verder onder de advertentie

Wilma was wel wat gespannen door de voorgenomen strengere handhaving op de wet DBA door de Belastingdienst. Niet omdat ze als schijnzelfstandige gezien zou kunnen worden; daarvoor zijn de opdrachtgevers en de klussen te afwisselend. Maar vooral de vraag hoe opdrachtgevers zouden inspelen op de veranderende regelgeving speelde in haar achterhoofd mee.

Ik heb van die angst eigenlijk een voordeel weten te maken Wilma van Beesten

„De angst dat opdrachtgevers terughoudender worden, is er nog altijd, vooral omdat de overheid nog steeds bezig is met de wet DBA richting 2026. Maar ik heb van die angst eigenlijk een voordeel weten te maken. Ik heb me enorm ingelezen in de materie en ben mezelf proactief gaan voorbereiden op de ‘wat als’-vraag. Eén van de eerste dingen die ik dit jaar heb gedaan, bijvoorbeeld, is het omzetten van de hypotheek naar 30 jaar vast, zodat ik over de gehele resterende looptijd in elk geval zekerheid heb over die vaste lasten.”

Ook op de werkvloer is Wilma zich gaan professionaliseren. „Waar ik in het verleden meestal gewoon in shirts van de opdrachtgever rondliep, heb ik nu mijn eigen bedrijfskleding. Gewoon om mezelf nog duidelijker als zelfstandige te positioneren. Het is wellicht maar een gevoelsding, maar voor mij heeft het wel degelijk effect.”

Lees verder onder de advertentie

Terug in loondienst

Omdat Wilma na haar scheiding opnieuw moest beginnen, heeft ze nog niet heel veel vermogen opgebouwd. Mocht het ooit zover komen dat ze het met haar bedrijf toch niet meer redt, dan zou ze als het echt niet anders kan, een terugkeer in loondienst wel overwegen. Maar op dit moment is die eventuele realiteit gelukkig nog heel ver uit het zicht. De zaken gaan gewoon goed, er is nog altijd volop werk en van wat ze in loondienst zou kunnen krijgen, wordt ze niet bepaald gelukkig.

Een tijdje terug heb ik een opdrachtgever gesproken die me wel in loondienst wilde hebben. Ze hebben me een aanbod gedaan, maar ik kom er dan gewoon echt niet uit Wilma van Beesten

„Een tijdje terug heb ik een opdrachtgever gesproken die me wel in loondienst wilde hebben. Ik heb gekscherend gezegd dat ze me wel een aanbod mochten doen en dat hebben ze vervolgens gedaan. Maar heel eerlijk: met wat ik dan zou verdienen, kom ik gewoon echt niet uit. Bovendien zou ik dan teveel de vrijheid verliezen om de klussen te doen die ik wil. Een heel praktisch voorbeeld: als zzp’er kan ik aangeven dat ik bijvoorbeeld geen zware dingen wil sjouwen, omdat dat gewoon een te grote belasting voor mijn rug vormt. Maar in loondienst moet je in principe doen wat de baas van je vraagt. Ik wil vooral de klussen blijven uitvoeren die ik echt leuk vind en mijn eigen ding blijven doen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Juist vanwege de onzekerheid die Wilma voelde rond de voorgenomen strengere handhaving heeft ze op professioneel vlak grote stappen gezet. Naast de investering in eigen bedrijfskleding, het oversluiten van de hypotheek voor meer zekerheid rond haar huis en de wijzigingen in het administratieve gedeelte, heeft ze veel meer dan voorheen overzicht in wat ze voor wie doet en hoe de omzet gegenereerd wordt. Dit helpt haar, naar eigen zeggen, ook om betere keuzes te maken in welke klussen ze wanneer oppakt, om zo de suggestie van eventuele schijnzelfstandigheid voor te blijven.

Lees verder onder de advertentie

„De variatie is en blijft absoluut het leukste aan mijn werk. Ik heb net zes weken lang make-upmeubels geplaatst bij de Kruidvat en Trekpleister en ben nu weer een aantal weken aan de slag met de verlichting in een bouwmarkt. Alles gaat op projectbasis en ik kan in mijn boekhoudprogramma precies zien hoe goed de taartpunten verdeeld zijn. Ik let hier nu wel wat meer op, dat ik bijvoorbeeld niet teveel werk voor één enkele opdrachtgever doe en ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen rol en verantwoordelijkheid hierin.”

Durf soms ook te denken vanuit het doemscenario. Wat als het onverhoopt toch fout gaat? Wilma van Beesten

Wilma adviseert andere zzp’ers om zich goed in te lezen in de veranderingen in regelgeving en wat dat eventueel voor hun bedrijf betekent. „Durf soms ook te denken vanuit het doemscenario. Wat als het onverhoopt toch fout gaat? Wat kun je dan doen om toch het hoofd boven water te houden? De hypotheek moet immers wel betaald worden en er moet ’s avonds wel eten op tafel staan voor mijn jongens. Ik had die wake-upcall nodig om de volgende stap met mijn bedrijf te zetten. Nu gaan de zaken goed. Tot week veertig zit ik al vol. Dus ik kijk met een positief gevoel vooruit. Maar ik blijf wel alert, want als er iets verandert, wil ik hier wel meteen op kunnen anticiperen.”

Lees ook: Zzp’er Jeanne over hokjesdenken overheid: ‘Hoog tijd dat de politiek het belang van flexibiliteit begrijpt’