Aantal remote opdrachten zzp’ers onder niveau vóór coronacrisis: thuiswerkbeleid verschilt nauwelijks

Het aantal zzp-opdrachten dat volledig op afstand kan wordt uitgevoerd, daalt al jaren en ligt inmiddels zelfs lager dan vóór de coronacrisis. Maar 7 procent van de opdrachten wordt volledig remote uitgevoerd.

Dat blijkt uit een analyse van honderdduizenden zzp-opdrachten in kennisvakgebieden, die in de periode 2018–2025 werden geplaatst op Freelance.nl, gecombineerd met aanvullend onderzoek onder 125 organisaties. Slechts 7 procent van de opdrachten wordt vandaag de dag volledig remote uitgevoerd.

Zzp’ers niet massaal terug naar kantoor

De afname van remote werken betekent niet dat zzp’ers massaal terugkeren naar kantoor. Ook het aandeel opdrachten dat volledig op locatie wordt uitgevoerd, is de afgelopen jaren gedaald. In plaats daarvan is een derde categorie dominant geworden: werken in overleg, wat in de praktijk vaak neerkomt op hybride werkvormen.

Opvallend is dat ruim 30 procent van de organisaties geen bezwaren ziet tegen remote werken

In het onderzoek werd aan 125 organisaties gevraagd wat hybride precies inhoudt en waarom volledig remote werken aan populariteit verliest. Wanneer organisaties spreken over hybride werken, blijkt dat geen vastomlijnd concept. Bij 38,4 procent van de organisaties betekent het een ongeveer gelijke verdeling tussen remote en werken op locatie. Tegelijkertijd werkt 27,2 procent voornamelijk remote en 25,6 procent juist vooral fysiek.

Geen bezwaren tegen remote werken

Opvallend is dat ruim 30 procent van de organisaties geen bezwaren ziet tegen remote werken, terwijl slechts 7 procent van de opdrachten in de praktijk volledig remote wordt uitgevoerd. Waar die bezwaren er wel zijn, gaat het vooral om praktische afwegingen. Organisaties noemen onder meer minder grip op planning en voortgang, en het lastiger ‘binden’ van de zzp’ers aan de organisatie.

Het beeld van de thuiswerkende freelancer raakt volgens de onderzoekers steeds verder achterhaald

Verschil vaste werknemers en zzp’ers

Het onderzoek toont dat thuiswerkbeleid nauwelijks meer verschilt tussen vaste werknemers en zzp’ers. Een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2024 constateerde dat 52 procent van alle werkenden hybride werkt. Voor zzp’ers blijkt dat 56 procent.

Het beeld van de thuiswerkende freelancer raakt daarmee volgens de onderzoekers steeds verder achterhaald. De groei van opdrachten waarin thuiswerken ‘in overleg’ is, wijst erop dat werken vanuit huis in de zzp-markt steeds vaker onderdeel is van de onderhandeling.