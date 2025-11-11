Werkgevers worden strikter bij het uitvoeren van het thuiswerkbeleid binnen hun onderneming of organisatie. Medewerkers worden met meer klem gevraagd om regelmatig en op afgesproken dagen op kantoor te verschijnen. Werkgevers spreken hun medewerkers daar nadrukkelijker op aan. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

De vrijblijvendheid rond thuiswerken, grootschalig ontstaan gedurende corona, is aan het verdwijnen. Werkgevers vinden thuiswerken geoorloofd als een middel om het werk doelmatig gedaan te krijgen en om werknemers betere mogelijkheden te geven werk en privé te combineren.

‘Maar er zitten grenzen aan het thuiswerken’, constateren de AWVN-onderzoekers in het jaarlijkse onderzoek naar hybride werken en thuiswerken. ‘Werkgevers stellen daarom steeds nadrukkelijker eisen. Thuiswerken wordt dus volwassen.’

Van de werkgevers die aan het AWVN-onderzoek hebben meegedaan, 355 stuks, stelt 97 procent dat (een deel van) hun medewerkers regelmatig thuis of op een andere locatie werkt. Bij 55 procent van de werknemers gaat het om hybride werken: deels op de werklocatie en deels thuis of elders. Beide percentages zijn stabiel vergeleken bij voorgaande jaren.

Verplicht aantal dagen naar bedrijfslocatie

Opvallend in het onderzoek is dat werkgevers aangeven hun medewerkers te verplichten een aantal dagen per week naar de bedrijfslocatie te komen. 78 procent van de werkgevers doet dat inmiddels. In vorige onderzoeken waren werkgevers nog terughoudend met het opleggen van een verplicht aantal ‘verschijndagen’.

‘Het lijkt bij deze verplichting vooral te gaan om het naleven van eerder gemaakte afspraken’, aldus de samenstellers. ‘Werkgevers geven aan dat het aantal afgesproken kantoordagen in de praktijk vaak niet werd gehaald. Werkgevers geven in ruime meerderheid (90 procent) aan veranderingen in het thuiswerkbeleid met hun medewerkers te overleggen.’

Werkgevers ontevreden over thuiswerkbeleid

AWVN ziet ook dat een groeiend aantal werkgevers niet tevreden is over het thuiswerkbeleid (27 procent nu ten opzichte van 22 vorig jaar). „Die terugtrekkende beweging van werkgevers heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan vertrouwen”, geeft AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde als toelichting.

„Het motief voor werkgevers om hun medewerkers regelmatig op kantoor te zien, is sociaal. Sociale cohesie, bedrijfscultuur, binding, elkaar zien en spreken, (efficiënt) samenwerken en inwerken van nieuwe medewerkers zijn veel gebruikte termen in dit verband.”

Vrijdag blijft meest populaire thuiswerkdag

Het aantal dagen dat werkenden naar kantoor komen is al een aantal jaren hetzelfde. In doorsnee werken thuiswerkers twee dagen per week thuis bij een voltijdswerkweek. Dat is conform de voorspelling van AWVN op basis van het eerste thuiswerkonderzoek in 2020.

Vrijdag blijft de populairste dag om thuis te werken, gevolgd door woensdag en maandag. ‘Op donderdag en dinsdag werken werknemers het minste vanuit huis. Dit kan op deze dagen op de bedrijfslocatie leiden tot een piekbelasting van de werkplekken.’

Thuiswerkvergoeding Uit het onderzoek Thuiswerken wordt volwassen van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat 79 procent van de werkgevers hun medewerkers een thuiswerkvergoeding geeft. Vorig jaar was dat nog 70 procent. ‘Meestal is de vergoeding de fiscaal vrijgestelde 2,40 euro per dag’, aldus de samenstellers van het onderzoek. ‘Werkgevers vinden dit in meerderheid voldoende als tegemoetkoming in de kosten voor het thuiswerken en wijzen op de voordelen die thuiswerken toch al heeft voor werknemers.’

