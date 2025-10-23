Nauwelijks minder zzp’ers door aanpak schijnzelfstandigheid, maar wel meer onrust door controle

De handhaving op schijnzelfstandigheid voor zzp’ers heeft nauwelijks effect. Het aantal zelfstandigen is ten opzichte van een jaar geleden namelijk met slechts 4,2 procent gedaald. Wel overweegt zo’n 20 procent van de zzp’ers te stoppen door alle onzekerheid en onrust vanuit de politiek.

Lees verder onder de advertentie

Die conclusie komt uit het rapport ‘Een decennium zzp-dossier’, dat is opgesteld in opdracht van kennisplatform ZiPconomy, ondernemersorganisatie ONL en hr-dienstverlener HeadFirst Group. 2025 is het eerste jaar waarin het aantal zzp'ers daalde. Deze daling komt vrijwel volledig door zzp'ers die hun eigen arbeid verkopen. De afgelopen tien jaar nam het aantal zzp'ers dat eigen arbeid levert met 44 procent toe, terwijl het aantal zzp'ers dat producten verkoopt afnam van 24 procent in 2015 naar 14 procent in 2025.

Lees ook: Cristel van de Ven (VZN): ‘Overheid schiet doel met wet schijnzelfstandigheid ver voorbij’

Meer onrust onder zzp’ers

De werkzame beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar ook met 16,4 procent toegenomen. Enkele andere percentages uit het rapport: 12,2 procent van de werkzame beroepsbevolking is nu zzp’er, tegen 10,9 procent in 2015. Verder is een derde van de zzp’ers 55 jaar of ouder.

Lees verder onder de advertentie

Door alle onzekerheid en onrust vanuit Den Haag overweegt nu één op de vijf zzp’ers te stoppen, blijkt uit het rapport. In de sectoren zorg, ICT en toerisme ligt dat percentage duidelijk hoger. Vooral zzp’ers die werkzaam zijn in de zorg en de ICT merken dat ze minder vaak ingehuurd worden. In totaal zegt 40 procent dat ze twijfel zien bij opdrachtgevers om hen opdrachten te geven. Dit is het sterkst merkbaar in de sectoren Legal, HRM/P&O en Finance.

Lees ook: Door angst voor schijnzelfstandigheid worden wachtlijsten bij UWV nog langer