Meer, langdurigere en grotere armoede onder zzp’ers in vergelijking met werknemers

Het aantal mensen dat werkt, maar toch in armoede leeft is toegenomen. Vooral zzp’ers liepen ruim twee keer zo vaak het risico op armoede als werknemers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2024. Ook langdurige armoede kwam onder zzp’ers relatief vaak voor.

In 2024 ging het om 175.000 mensen die in armoede leefden, zo’n 2 procent van alle werkenden. Bijna de helft van hen had niet het hele jaar werk. Zzp’ers liepen met 4,4 procent ruim twee keer zo vaak het risico op armoede als werknemers.

De toename volgt op jaren van daling, mede door het wegvallen van coronasteun en de energietoeslag. Onder armoede verstaat het CBS dat mensen de minimale levensbehoeften niet kunnen betalen.



Lees ook: 1 op de 10 ondernemers zwaar in het rood: zzp’ers en mkb’ers gaan nog steeds gebukt onder hoge coronaschulden

Groot inkomenstekort zzp’ers

Naast dat vooral zzp’ers twee keer zo vaak risico liepen op armoede was het inkomenstekort van arme zelfstandigen bovendien groter dan dat van arme werknemers. Dit sluit aan bij recent onderzoek van het RTL Nieuwspanel in samenwerking met De Ondernemer. Daaruit blijkt dat momenteel één op de tien ondernemers in Nederland zware schuldenproblematiek ervaart.

Hoewel grotere bedrijven vaker schulden hebben, voelen ze deze minder vaak als bedreigend. Zzp’ers en kleinere mkb’ers hebben relatief minder vaak schulden, maar bij hen wegen deze zo zwaar, dat ze het bestaan van hun bedrijf direct bedreigen. Bij kleine mkb’ers is 17 procent zwaar getroffen, bij zzp’ers 8 procent.