Bv steeds aantrekkelijkere keuze voor zzp’ers? ‘Verplichte AOV mag nooit enige reden zijn’

Nederland telt ruim 1,2 miljoen zzp’ers, waarvan driekwart onverzekerd is. Het kabinet nu een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering invoeren. Volgens de plannen hoeven ondernemers die werken via een bv de verzekering niet af te sluiten. Loont het om van zelfstandige naar bv te gaan? „De verplichte AOV biedt een extra argument om de overstap te maken.”

Lees verder onder de advertentie

Het plan om een verplichte AOV voor zzp’ers in te voeren is al jaren onderwerp van discussie en lijkt nu te worden gerealiseerd. Zelfstandigen zullen een verzekeringspremie van 5,4 procent van hun winst moeten betalen, met een maximum van 171 euro per maand. In ruil daarvoor ontvangen zij bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar een uitkering van het minimumloon, momenteel zo’n 2300 euro bruto per maand.

Uit cijfers van CBS en TNO blijkt echter dat meer dan 80 procent van de Nederlandse zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Bovendien geeft 40 procent van de fulltime zzp’ers aan geen vangnet te hebben als hun inkomen wegvalt.

Lees ook: Zzp’er moet zich verzekeren: verplichte AOV kost straks 171 per maand

Lees verder onder de advertentie

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Janine van Vliet, financieel adviseur bij Koken met Cijfers, ziet de verplichting als een logische stap: „Negen van de tien ondernemers die ik begeleid, hebben het financieel niet goed geregeld als ze arbeidsongeschikt raken. Veel zzp’ers kunnen bij ziekte meestal niet eens één maand financieel overbruggen, laat staan twee jaar.” Marieke de Oude, financieel planner bij Vida Finance, is ook geen tegenstander van de verplichting, maar benadrukt dat er ruimte moet blijven voor zzp’ers met een goed financieel vangnet om voor een opt-out te kunnen kiezen. „Maar een heel klein percentage van de ondernemers die ik spreek, heeft de financiële zaken écht goed op orde”, geeft ook Marieke toe.

Met alle kosten die we in Nederland hebben, denk ik niet dat veel zzp’ers kunnen rondkomen van het minimumloon Janine van Vliet Koken met Cijfers

Toch maakt Janine zich nog wel zorgen, ook om de ondernemers die wel een buffer hebben. „Ik vraag me allereerst af hoe ondernemers die de financiën niet op orde hebben de eerste twee jaar gaan overbruggen.” Daarnaast is de uitkering die ondernemers na twee jaar krijgen gelijk aan het minimum loon. „Met alle kosten die we in Nederland hebben, denk ik niet dat veel zzp’ers kunnen rondkomen van dat bedrag. De meeste ondernemers die ik spreek, doen het nu met een inkomen van rond de 3000 netto.”

Overstap naar bv de moeite waard?

Volgens de huidige plannen van het kabinet hoeven ondernemers in een bv geen verplichte AOV af te sluiten, wat bij veel zzp’ers de vraag oproept of overstappen naar zo’n rechtsvorm aantrekkelijk is. Janine merkt dat steeds meer zelfstandigen hierover twijfelen. „Het is zeer opmerkelijk dat de verplichte AOV niet voor bv’s geldt. Als je als ondernemer ziek wordt en geen personeel hebt, dan draait je bedrijf niet door. Ook in een bv loop je dus een financieel risico. Maar de politieke keuze biedt wel mogelijkheden voor ondernemers.”

Lees verder onder de advertentie

Als je echt vermogen wilt opbouwen voor de toekomst kan een bv aantrekkelijk zijn Janine van Vliet Koken met Cijfers

De overstap naar een bv biedt belangrijke voordelen, volgens de adviseurs. In een bv kun je als ondernemer makkelijker vermogen opbouwen. „In een eenmanszaak mag je veel minder middelen hebben dan in een bv. Dus als je echt vermogen wil opbouwen voor de toekomst kan een bv aantrekkelijk zijn”, zegt Janine. Ook biedt een bv bescherming tegen hoofdelijke aansprakelijkheid. Vooral ondernemers die al behoorlijk aan het groeien zijn en steeds grotere klanten krijgen, willen niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn, merken de adviseurs. Volgens Marieke worden bedrijven met een bv bovendien vaak als professioneler gezien door grote partijen, zowel nationaal als internationaal.

Lees ook: Bv beschermt niet tegen risico’s schijnzelfstandigheid: ‘Misverstand kan dure gevolgen hebben’

De kosten van een bv

Maar de overstap naar een bv brengt ook kosten, lasten en eisen met zich mee. Als je in een bv zit moet je namelijk minimaal jezelf een DGA-salaris van 56.000 euro kunnen uitbetalen. Daarbij schat Janine dat de omzetting van een eenmanszaak naar een bv ongeveer 7000 euro kost. Daarnaast moet je jaarlijks een jaarrekening laten opstellen, wat extra administratiekosten met zich meebrengt. „Deze kosten kunnen oplopen tot 3000 à 4000 euro per jaar, afhankelijk van het type bedrijf. Daartegenover staat dat zzp’ers maar 2052 euro kwijt zijn aan de verplichte AOV”, legt Marieke uit.

Lees verder onder de advertentie

Beide adviseurs waarschuwen daarom dat het niet voor iedere zzp’er voordelig is om zomaar naar een bv over te stappen. „Als je de overstap alleen zou doen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan vind ik dat eigenlijk een heel matige argumentatie”, zegt Janine. Daarom is het volgens haar belangrijk doorrekeningen te maken om te kijken of de overstap echt aantrekkelijk is.

Bv wordt aantrekkelijker voor zelfstandigen

De verplichte AOV is een extra argument om de overstap naar een bv te maken, zegt Janine. „Zo’n tien, vijftien jaar geleden hielden we de stelregel dat als je 150.000 euro winst maakte het aantrekkelijk was over te gaan naar een bv. Nu zeggen we dat het bij 90.000 of 95.000 euro winst al zeker de moeite waard is om de berekening te maken.”

De verplichte AOV is wel een heel mooi moment om met je boekhouder om de tafel te gaan zitten

Dat komt volgens Janine ook doordat de zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp’ers, de komende jaren alleen maar afneemt. In 2023 stond het bedrag nog op 5030 euro en in 2027 mag je nog maar 900 euro van je winst aftrekken.

Lees verder onder de advertentie

Marieke ziet de grens voor zzp’ers ook verschuiven, maar benadrukt dat je voor jezelf altijd eerst moet uitrekenen of een bv wel echt voordeliger is. „Maar de verplichte AOV is wel een heel mooi moment om met je boekhouder om de tafel te gaan zitten en uit te rekenen of een bv eventueel voordeliger is voor jou.”

Lees ook: Zzp’er kiest vakantie boven inkomenszekerheid: ‘80 procent onverzekerd bij langdurige uitval’

Recordaantal stoppers onder zzp’ers Het aantal zelfstandigen dat hun bedrijf beëindigde, is in het tweede kwartaal van 2025 met 23 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal stopten 40.801 zzp’ers, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De stijging hangt samen met strengere controles op schijnzelfstandigheid: sinds januari handhaaft de Belastingdienst weer actief op de Wet DBA. Hoewel dit jaar nog geen boetes volgen, kiezen veel opdrachtgevers voor loondienst of stoppen zij met de inzet van zzp’ers. Ook het aantal starters daalde: 53.799 nieuwe inschrijvingen, dertien procent minder dan vorig jaar. Daarmee groeit het totaal aantal bedrijven in Nederland nauwelijks nog, slechts 1,2 procent op jaarbasis: het laagste in tien jaar.