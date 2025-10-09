Nog altijd onzekerheid voor zzp’er, maar welke partij kies je straks? ‘Huidige kabinet is op ramkoers’

De verkiezingen naderen terwijl er voor de zzp’er nog tal van belangrijke zaken in Den Haag niet geregeld zijn. Welke partij verdient je stem? Op www.zzpkiest.nu zijn de standpunten per partij in te zien.

Het platform is een initiatief van ZiPconomy, in samenwerking met Vereniging Zelfstandigen Nederland, FNV Zelfstandigen en de Universiteit van Amsterdam. Net als in 2017 en 2023 wil ZZPKiest zzp’ers helpen een goed geïnformeerde stem uit te brengen, valt te lezen op de website.

Koers van demissionaire kabinet

Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, ziet de koers van dit demissionaire kabinet met lede ogen aan. „Ondanks allerlei adviezen dat het huidige vbar-wetsvoorstel geen goed idee is, gaat men er gewoon mee door. Hetzelfde geldt voor die verplichte invoering van de AOV. Dit kabinet lijkt echt op ramkoers te zijn. En dat terwijl een goede wet over zzp en schijnzelfstandigheid hard nodig is, want de Belastingdienst gaat nu handhaven op grond van een wet uit 1907. Gaan stemmen is dus sowieso belangrijker dan ooit.”

Bij welke partij je straks in het stemhokje het vakje gaat aankruisen, laat de site in het midden. Daar zijn stemwijzers voor. „Maar als je twijfelt tussen partijen, kun je op de site de standpunten per partij lezen ten aanzien van zzp’ers. Dat kan helpen om een keuze te maken”, legt Van de Ven uit. „En het demissionair kabinet blijft dan wel aan totdat er een nieuwe regering is, er is na de verkiezingen wel meteen een nieuwe Tweede Kamer. Dat kan heel belangrijk zijn om bij te sturen of het huidige wetsvoorstel helemaal van tafel te krijgen.”

Verlies van opdrachten zzp’er

VZN is de stem in Den Haag die opkomt voor zelfstandigen. Cristel van de Ven: „Die verplichte AOV is daar maar één onderdeel van, maar hoe zit het met pensioenopbouw, bijvoorbeeld? Daarnaast moet het makkelijker worden om duurzaam te ondernemen. En er moet dus duidelijkheid komen wanneer je zzp’er bent of niet.”

Want door de huidige impasse ziet de VZN-voorzitter wel dat de groei van het aantal zelfstandigen gestopt is en zelfs terugloopt. Grote ondernemingen zijn voorzichtiger met het inzetten van zzp’ers, maar ook kleinere bedrijven haken af uit angst of onwetendheid. „Een zzp’er verliest nu gewoon opdrachten, maar de meesten willen ook niet terug in loondienst. Je bent niet voor niets zelfstandige geworden. Daar hoort ook bij dat je zelf een keuze wilt kunnen maken over een AOV of pensioen.”

Om nog beter inzicht te hebben in wat zzp’ers belangrijk vinden, staat op de site ook een enquête van VZN. „We willen graag weten wat zelfstandigen bezighoudt en met welke dilemma’s ze kampen. En wat verwachten ze van de politiek? Daarmee kunnen we dan in Den Haag nog gerichter ons werk doen.”

