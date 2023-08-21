Adyen opnieuw hard omlaag op terughoudend Damrak

De betalingsverwerker Adyen (min 8,6 procent) ging maandag verder omlaag op het Damrak na de koersval van vorige week. Het bedrijf zag in de afgelopen twee handelsdagen al miljarden aan beurswaarde verdampen na tegenvallende resultaten.

Naar aanleiding van die cijfers hebben analisten van Morgan Stanley en AlphaValue/Baader hun adviezen voor Adyen verlaagd. Analisten van Citi, die het aandeel al op verkopen hadden staan, schroefden hun koersdoel flink terug.

Beleggers namen verder een afwachtende houding aan, in aanloop naar de toespraak die Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later deze week geeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Mogelijk geeft hij dan meer duidelijkheid over de toekomstige rentestappen.

China

In China verlaagde de centrale bank opnieuw een belangrijk rentetarief om de kwakkelende economie aan te jagen. De vijfjarige rente, een maatstaf voor veel hypotheken in het land, bleef echter ongewijzigd. Beleggers hadden gehoopt dat die rente ook zou worden verlaagd gezien de problemen in de vastgoedsector.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,2 procent lager op 733,59 punten. De MidKap verloor 0,3 procent op 863,36 punten. De beurs in Londen verloor nog geen 0,1 procent, de Duitse DAX won 0,1 procent en Parijs ging 0,4 procent omhoog.

Prosus

Naast Adyen stond techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 1,2 procent. De chipbedrijven Besi (plus 2,4 procent) en ASMI (plus 2,2 procent) waren wel gewild. Ook verzekeraar Aegon behoorde bij de sterkere stijgers met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap viel Corbion op met een 4,4 procent hogere koers. Het speciaalchemiebedrijf werd door investeringsbank Berenberg op de kooplijst gezet. Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis kreeg een koopadvies van Jefferies en won 2,6 procent.

JDE Peet's verloor 0,2 procent. Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts is niet van plan zich terug te trekken uit Rusland. Topman Fabien Simon herhaalde in een interview met The Wall Street Journal dat thee en koffie essentiële levensmiddelen zijn die ook Russen moeten kunnen blijven kopen.