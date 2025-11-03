2 miljoen wallets per jaar verkocht, in 8500 winkels: hoe Secrid verder groeit met ‘sexyness’

René van Geer (64) en Marianne van Sasse van Ysselt (60) verkopen met hun familiebedrijf Secrid zo’n 2 miljoen pocketwallets wereldwijd per jaar. Hun met de handgemaakte pasjeshouders liggen in ruim 8.500 winkels in 85 verschillende landen.

Om het Haagse Secrid, dat dertig jaar bestaat, toekomstbestendig te maken, hebben René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt de keuze gemaakt om te differentiëren. Lees: andere pocketsized producten aan het assortiment toevoegen. Maar ze willen er nog niet veel over kwijt. „Het worden in elk geval producten waar je broekzak heel blij van wordt.’’

Groot familiehuis als kantoor én creatief centrum

Een warm welkom, deze doordeweekse middag in een voormalig pakhuis aan het water in de Haagse stadswijk Binckhorst. Het is sinds 2018 de thuisbasis van Secrid. René en Marianne omschrijven het gerenoveerde pand als ‘een groot familiehuis dat dient als kantoor én creatief centrum voor nieuwe pocketsized producten en diensten’.

Nu zijn we bezig met de ontwikkeling van andere belangrijke producten die je in je broekzak draagt Marianne van Sasse van Ysselt Secrid

Ze hebben het helemaal zelf ontworpen en ingericht. Met veel groen, veel lichtinval, een restaurant, een huiskamer, kunst aan de muur. De entree is een espressobar zoals je ze in Florence tegenkomt. De vele ronde vormen zorgen voor rust en warmte. René leidt rond, maar één plek is verboden terrein: de R&D-afdeling, op de eerste verdieping, vlak boven de espressobar. Want daar worden nieuwe pocketsized producten bedacht en ontworpen.

Focus Secrid al 30 jaar op wallets

Marianne: „Onze focus lag dertig jaar lang op wallets. En nu zijn we bezig met de ontwikkeling van andere belangrijke producten die je in je broekzak draagt. Meer kunnen we niet zeggen, maar echt totaal anders dan je zou verwachten. In onze eigen tijdloze stijl, met veel aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. De R&D-afdeling is er in elk geval heel druk mee bezig.’’

Familiebedrijf: weinig hiërarchie en kiezen voor lange termijn

Het lijkt Secrid voor de wind te gaan. Met mooie cijfers, gestage groei, 140 mensen op de loonlijst, een jong en enthousiast team en een prachtig pand. Ook hun drie kinderen – zoon Nando en dochters Michelle en Daniëlle – werken bij Secrid. Het is de bedoeling dat ze het op termijn overnemen.

Secrid

De bedrijfscultuur laat zich beste omschrijven als familiair: weinig hiërarchie, korte lijnen, lange termijn visie. René en Marianne kennen elkaar al lang: hij was 17 en zij was 14 toen ze samen kwamen. René: „We kunnen beter wel dan niet samenwerken. Je doet samen zoveel leuke dingen, denk aan reizen. We hebben ook veel te delen.’’

Secrid: van bijzaak naar hoofdzaak

Maar René en Marianne komen van ver. Heel ver. In de jaren negentig hadden ze een succesvol ontwerpbureau met acht mensen in dienst: Spirid. Ze bedienden klanten als Maxi Cosi, Quooker, ING en andere banken. Ze ontwierpen onder meer de behuizing voor elektronica.

Ze merkten dat de inhoud van onze broekzakken veranderde toen de eerste elektronische betaalsystemen in Nederland werden geïntroduceerd. In 1995 maakte contant geld plaats voor betaalkaarten. Dat bracht ze op een idee: de Secrid Bodycard was geboren. Marianne: „We deden het er bij. Ons werk voor het ontwerpbureau bleef hoofdzaak, maar het leek ons gewoon leuk om een eigen merk te hebben.



Secrid veranderde van bijzaak naar hoofdzaak Marianne van Sasse van Ysselt Secrid

In 2008 brak de financiële crisis uit. Ook Spirid werd hard getroffen. Sterker, ze kregen geen opdrachten meer. De ene na de andere opdrachtgever haakte af. Met als gevolg dat overleven geen optie was. Hun werknemers gingen noodgedwongen op zoek naar een andere baan. Marianne: „Dan kun je twee dingen doen: huilend onder je dekbed kruipen of de schouders er onder zetten en een nieuw avontuur aangaan. We kozen voor het laatste. Secrid veranderde van bijzaak naar hoofdzaak.’’



Randje van faillissement

Wederom brak een roerige periode aan, vertelt Marianne. Ze bleven achter met een restschuld, maar hadden ook geld nodig om van Secrid een succes te maken. Ze leenden geld bij vrienden en familie, bovendien konden ze rekenen op coulance van leveranciers die ze nog kenden van hun periode toen ze een ontwerpbureau hadden. „We hebben vier jaar lang op de rand van faillissement gestaan.’’



Ze produceerden en verkochten meer dan 100.000 wallets per jaar, maar om écht te kunnen opschalen, hadden ze meer geld nodig. „Banken wilden niet meewerken. En we wilden per se geen aandeelhouders. Ook financiering via private equity leek ons een slecht idee, simpelweg omdat je dan afhankelijk wordt van externe financiers. Die financiële onafhankelijkheid was voor ons cruciaal, vooral ook omdat je dan ook echt duurzame keuzes kunt maken.’’

Crediteurenfinanciering

En toen kreeg Marianne in 2012 een mailtje van een directeur van een bedrijf. Hij wilde graag een wallet kopen voor zijn vrouw en had daar een vraag over. „Een dag later besloot ik hem te bellen. Ik gaf hem antwoord op zijn vraag en heb vervolgens gevraagd of hij ons verder kon helpen. Ik heb me altijd kwetsbaar opgesteld, bovendien hadden we niks te verliezen. Hij luisterde aandachtig en bracht ons in contact met zijn bank.’’

Financiële onafhankelijkheid was voor ons cruciaal, vooral ook omdat je dan ook echt duurzame keuzes kunt maken Marianne van Sasse van Ysselt Secrid

Marianne: „Die bank zelf kon ons niet helpen, maar wist ons wel weer in contact brengen met de eigenaar van een bedrijf dat zich richt op crediteurenfinanciering. Zij kopen voorraad, terwijl je pas na drieënhalve maand hoeft terug te betalen. Dat bleek een schot in de roos. We stuurden ons businessplan, hebben hem rondgeleid en gaven hem een cardprotector. Die man heeft de cardprotector een dag later meegenomen naar een verjaardagsfeestje en heeft hem op tafel gelegd, om te kijken wat er zou gebeuren. Iedereen vond het leuk en interessant. Toen zag hij de potentie.’’



René: „Hij besloot ons te helpen. Hij kwam al snel met een contract van een half A-4tje. Ik dacht: zo kort, er zit vast een addertje onder het gras. Maar dat bleek niet het geval. We konden eindelijk opschalen, in plaats van kwakkelen. We konden cashflow opbouwen. En toen konden we echt groeien. Het bleek onze redding.’’



Secrid

Holistische benadering van duurzaamheid

Secrid wordt gedreven door creativiteit, interesse in mensen en een holistische benadering van duurzaamheid. Het heeft geleid tot hun visie op productontwikkeling. René en Marianne noemen dit de Industriële Evolutie. René: „De leidraad is dat elk nieuw product beter moet zijn dan de vorige.’’

Hun slogan: een betere wereld begint in je broekzak. René: „Wij vinden het belangrijk dat mensen ontdekken hoeveel invloed hun consumptiegedrag heeft, want met elke aankoop verandert een stukje van de wereld. Koop je producten van bedrijven die netjes met de wereld omgaan of koop je liever rotzooi van bedrijven die daar niet om geven? Ik ga consumenten niet opleggen wat ze moeten doen, maar Ik hoop wel dat ze voor optie één kiezen. Dit bewustzijn koppelen we aan onze producten: ethisch verantwoord, sociaal en duurzaam geproduceerd en iets wat lang meegaat.’’

Wij vinden het belangrijk dat mensen ontdekken hoeveel invloed hun consumptiegedrag heeft René van Geer

Hun basisprincipe is dat de hele keten van productie en distributie een manier is om een positieve impact te hebben op de industrie en op mensen. Secrid produceert in Nederland, er wordt louter gebruik gemaakt van duurzame grondstoffen en de assemblage wordt gedaan in sociale werkplaatsen. Ze werken liefst met lokale leveranciers.

Betalen via eye recognition

De wereld verandert snel. Om hun bedrijf toekomstklaar te maken, willen Marianne en René differentiëren. Nee, móeten ze differentiëren. René: „Het is volstrekt onduidelijk hoe onze wereld er over twintig jaar uitziet. Gebruiken mensen dan nog steeds pasjes? Neem China, waar mensen op dit moment al met eye recognition kunnen betalen. Terwijl je in Duitsland nu ineens weer een opmars van contant geld ziet.”

„Met alleen wallets kunnen onze kinderen niet door. Je moet blijven vernieuwen. In bestaande producten, maar ook in nieuwe producten. Op die manier denken we van Secrid een stabiel bedrijf te kunnen maken. We hebben nu ruimte om nieuwe dingen te maken.’’



De belangrijkste ondernemerslessen

Om de woorden van Winston Churchill te gebruiken: never waste a good crisis. René: „In tijden van economische hoogconjunctuur is het heel moeilijk om iets nieuws in de markt te zetten, omdat iedereen druk is. Een crisis is juist een hele geschikte periode om iets nieuws te beginnen. Leveranciers en winkeliers vinden het juist fijn dat je je nek durft uit te steken. Tijdens een crisis ben je bovendien enorm creatief. Met onder de dekens blijven liggen los je niks op. Achteraf durf ik te stellen dat de financiële crisis onze redding is geweest.’’



Marianne vult aan. „Ken je het boek Purple Cow van Seth Godin? Hij zei: Be remarkable. Eigenlijk zegt hij dat je maar een kans hebt om een nieuw product goed in de markt te zetten. Ontwikkel iets dat er uit knalt, waar mensen over praten. Zorg dat je product beter is dan de rest. Onze cardprotector is functioneel en mooi, maar je kunt er ook mee spelen. Vergelijk het met een Bic-pen. Het heeft een soort sexyness. Ik geloof ook niet in grote marketing- en reclamebudgetten. We moeten het hebben van mond-tot-mond reclame. Dat werkt. Mijn advies: stop dat geld in verdere ontwikkeling van je product.’’